जेल या 5-स्टार होटल? स्वीडन की लग्जरी जेल का वीडियो देख भारतीयों की आंखें रह गई खुली!

कल्पना कीजिए कि आपको सजा के नाम पर एक ऐसा कमरा मिले, जिसमें आरामदायक बेड, साफ-सुथरा प्राइवेट वॉशरूम और पढ़ाई के लिए शांत माहौल हो. सुनकर किसी रिसॉर्ट या होटल की फील आती है न? लेकिन स्वीडन की एक जेल का वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. भारतीय व्लॉगर गोपी कपाड़िया ने जैसे ही इस जेल की झलक दिखाई, लोगों के होश उड़ गए. कई यूजर्स तो मजाक में कहने लगे कि 'भाई, यहां के कैदी हमसे ज्यादा आराम में हैं.'

क्या सच में कैदियों की मौज है?

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. इसमें जेल के अंदर का नजारा किसी लग्जरी हॉस्टल या प्रीमियम पीजी जैसा दिखता है. न गंदगी, न भीड़ और न ही तंग कमरे हर जगह साफ-सफाई और खुला माहौल नजर आता है. कमरे इतने अच्छे हैं कि पहली नजर में यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि यहां अपराधी रहते हैं. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.

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क्यों हो रही IIT-AIIMS से तुलना?

इस वीडियो के वायरल होते ही भारतीय यूजर्स ने इसकी तुलना देश के टॉप संस्थानों जैसे IIT और AIIMS के हॉस्टलों से करनी शुरू कर दी. कई लोगों का कहना है कि भारत में मेहनत करने वाले छात्रों को भी ऐसी सुविधाएं नहीं मिलतीं, जबकि वहां कैदियों को ‘राजसी’ जीवन दिया जा रहा है. कुछ यूजर्स ने मजाक में यह भी कहा कि “ऐसी सुविधाएं मिलें तो कोई भी वहां रहना चाहेगा.”

क्या है इसके पीछे की असली सोच?

अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि स्वीडन अपने कैदियों को इतनी सुविधाएं क्यों देता है? दरअसल, वहां का सिस्टम सजा देने के बजाय सुधार यानी ‘रीहैबिलिटेशन’ पर ज्यादा ध्यान देता है. उनका मानना है कि अगर कैदियों को इंसान की तरह सम्मान और बेहतर माहौल दिया जाए, तो वे समाज में लौटकर अच्छे नागरिक बन सकते हैं. यही सोच इस देश को दुनिया के सबसे प्रगतिशील देशों में शामिल करती है.

वीडियो ने क्यों छेड़ दी बहस?

यह वीडियो सिर्फ हैरानी ही नहीं, बल्कि एक बड़ी बहस भी छेड़ रहा है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि सजा का असली मकसद क्या होना चाहिए. पैदा करना या इंसान को सुधारना? वहीं, भारत में हॉस्टलों की स्थिति को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है. हालांकि, स्वीडन का यह मॉडल यह जरूर सिखाता है कि इंसानियत और सुधार के जरिए समाज को बेहतर बनाया जा सकता है.