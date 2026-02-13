पहले Kiss, फिर Ice Cream! बिटिया और नन्हे हाथी की क्यूट डील, वायरल हो गई बेबी एलीफेंट की प्यारी बॉन्डिंग

Sweet Moment Viral: बच्चे मन के सच्चे होते हैं. वे हर चीज मिल बांटकर खाना पसंद करते हैं. बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वो इंसान के हों या जानवर के. जी हां, जानवरों के बच्चे भी इंसानी बच्चों की तरह नटखट और क्यूट होते हैं और बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं. खासतौर से हाथी के बच्चों की बात करें तो ये काफी नटखट होते हैं. इन दिनों एक छोटी बच्ची और बेबी हाथी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. बिटिया हाथी के साथ मिल बांटकर आईस्क्रीम खा रही है. इस दौरान बेबी एलीफेंट बिटिया को Kiss भी करता है. इसके बाद बेटी अपनी आइसक्रीम भी हाथी को खिला देती है. अब हाथी और बिटिया के बीच ये खूबसूरत पल लोगों को मुस्कुराने का मौका दे रहा है. ये जानवरों और इंसानों के बीच मधुर संबंध और हाथी की समझदारी का सबूत देता है. चलिए वीडियो देखते हैं.

कैसे खिलाई आइसक्रीम?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक बच्ची अपने साथ 2 आइसक्रीम लेकर आई है. इस दौरान एक छोटा हाथी भी साथ है. बच्चे पहले हाथी को आईस्क्रीम देने चलती है, लेकिन उससे अपने गाल की ओर इशारा करके Kiss करने को कहती है. इसके बाद बेबी हाथी बच्ची के चेहरे पर सूंड से Kiss करता है और फिर बच्ची एक आईस्क्रीम सूंड में पकड़ा देती है. इसके बाद जब वो दोबारा दूसरी आइसक्रीम देने जाती है तो फिर Kiss करने का इशारा करती है और इस बार भी बेबी एलीफेंट बिटिया को नाराज नहीं करता है और चेहरे पर सूंड से Kiss कर देता है जिसके बाद बिटिया दूसरी आइसक्रीम भी बेबी हाथी को खिला देती है. अब ये खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो बिटिया और हाथी के बीच प्यार और भरोसे को दर्शाता है. चलिए वीडियो देखते हैं.

If this is real , then elephans are humans best friend. The baby elephant says thank you baby. pic.twitter.com/UP9Q8yyZwP — The hindu sage (@arun1935arun) February 11, 2026

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @arun1935arun नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 1.2 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.