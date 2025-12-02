Advertisement
19 Minute MMS Viral Video से परेशान हुई लड़की Sweet Zannat का नया क्लिप! इस बार तो...

Sweet Zannat New Reel: इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर स्वीट ज़न्नत का नया वीडियो वायरल हो गया है, लेकिन पुराने 19 मिनट वाले MMS की अफवाहें फिर उभर आई हैं. उनके नए वीडियो की तारीफ हो रही है, पर ट्रोलिंग भी जारी है. जानिए पूरा मामला आसान और बोलचाल की हिंदी में.

 

Dec 02, 2025
Sweet Zannat Viral Reel: इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर स्वीट जन्नत एक बार फिर इंटरनेट पर वायरल हो गई हैं और इस बार वजह है उनकी नई रील, जिसे देखकर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं. वीडियो में वह फिल्म विवाह के मशहूर डायलॉग पर एक्ट करती नजर आती हैं और सफेद लहंगे में उनका कॉन्फिडेंस लोगों का ध्यान खींचता है. कुछ ही घंटों में रील पर ढेरों लाइक्स आ गए और लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं.

पुरानी MMS अफवाहें फिर क्यों लौट आईं?

हालांकि तारीफों के बीच कमेंट सेक्शन में फिर वही पुराना मामला उठने लगा जो जन्नत को लंबे समय से परेशान कर रहा है. कई यूजर्स उन्हें वापस 19 मिनट वाले वायरल MMS से जोड़ने लगे जिससे एक बार फिर अनचाही ट्रोलिंग शुरू हो गई. यह वही MMS है जिसने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर भारी विवाद खड़ा कर दिया था.

आखिर कौन हैं स्वीट जन्नत?

स्वीट जन्नत मेघालय के महेंद्रगंज की रहने वाली एक इंस्टाग्राम क्रिएटर हैं जो मजेदार और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े वीडियो बनाती हैं. उनका इंस्टाग्राम ID @sweet_zannat_12374 है. हाल ही में उन्हें बड़ी मुसीबत तब झेलनी पड़ी जब इंटरनेट पर अचानक अफवाह फैल गई कि वही लड़की 19 मिनट के वायरल MMS में दिख रही है. चेहरे की थोड़ी समानता के कारण लोगों ने बिना सबूत तुलना शुरू कर दी और देखते ही देखते वह रातोंरात वायरल हो गईं.

यह भी पढ़ें: शेरों को पालूंगा, संभालूंगा... कहते-कहते चिड़ियाघर में घुसा, शेरनी आई पास तो पेड़ पर चढ़ गया और फिर

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@sweet_zannat_12374)

 

क्या था उनका सफाई देने वाला वीडियो?

लगातार मिलने वाले परेशान करने वाले कमेंट्स और मैसेज से थककर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने साफ कहा कि लोग उन्हें गलत लड़की से जोड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो लड़की MMS में दिख रही है वह काफी पढ़ी-लिखी है और फ्लुएंट इंग्लिश बोलती है जबकि वह खुद 12वीं पास हैं. उन्होंने मजाक में कहा कि इस गलतफहमी की वजह से वह फ्री में वायरल हो रही हैं और उनके फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं.

यह भी पढ़ें: जिद्दी किसान के सामने सरकार ने भी टेके घुटने, बचा लिया 18वीं सदी का बना घर! सच्ची कहानी जिसपर कोई नहीं करता भरोसा

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@sweet_zannat_12374)

जन्नत ने लोगों से क्या अपील की?

वीडियो में उन्होंने लोगों से कहा कि पहले उनके चेहरे को ठीक से देखें और फिर MMS वाली लड़की को. उन्होंने पूछा कि क्या दोनों में कहीं से कोई समानता दिखती है. उन्होंने उन लोगों को भी फटकार लगाई जो बिना सबूत गलत जानकारी फैला रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनके कमेंट्स में बार-बार 19 मिनट लिखना बेहद गलत है और किसी और की गलती का बोझ उन पर डालना ठीक नहीं. उन्होंने साफ कहा कि वह इस ट्रोलिंग से परेशान हो चुकी हैं और चाहती हैं कि लोग सच को समझें.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा

Sweet Zannat

Trending news

