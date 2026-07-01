/न सोना, न चांदी... एक चिड़िया की लार के लिए करोड़पति लुटा रहे हैं लाखों रुपये! खूबियां सुन फटी रह जाएंगी आंखें

Viral Bird Nest Fact: दुनिया में कई जीव ऐसे हैं, जिनकी खासियत इंसानों को हैरान कर देती है. कोई जानवर अपनी ताकत के लिए जाना जाता है, तो कोई पक्षी अपनी खूबसूरती के लिए. लेकिन एक छोटी-सी चिड़िया ऐसी भी है, जिसका बनाया हुआ घोंसला लाखों रुपये में बिकता है.
आमतौर पर हम सोचते हैं कि पक्षी अपना घोंसला तिनकों, पत्तों और छोटी टहनियों से बनाते हैं. लेकिन स्विफ्टलेट नाम की यह चिड़िया ऐसा नहीं करती. यह अपने घोंसले को बनाने के लिए अपनी ही लार यानी saliva का इस्तेमाल करती है. यही वजह है कि इसका घोंसला दुनिया की सबसे महंगी प्राकृतिक चीजों में गिना जाता है.
स्विफ्टलेट चिड़िया की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह अपना घर बनाने के लिए अपनी लार का इस्तेमाल करती है. इसकी लार हवा के संपर्क में आने के बाद धीरे-धीरे सूख जाती है और एक मजबूत पदार्थ में बदल जाती है. यह घोंसला देखने में कप के आकार जैसा होता है. चिड़िया इसे कई दिनों की मेहनत के बाद तैयार करती है. खास बात यह है कि यह घोंसला काफी मजबूत होता है और इसी वजह से इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है. स्विफ्टलेट आमतौर पर ऊंची चट्टानों, समुद्री किनारों के पास बनी गुफाओं और अंधेरी जगहों पर अपना घोंसला बनाना पसंद करती है.
स्विफ्टलेट के घोंसले की कीमत सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन एशिया के कई देशों में इसकी काफी मांग है. एक किलो शुद्ध स्विफ्टलेट घोंसला लाखों रुपये तक में बिक सकता है. चीन, हांगकांग, सिंगापुर जैसे देशों में इसका इस्तेमाल खास तरह के बर्ड नेस्ट सूप बनाने के लिए किया जाता है. अमीर लोग इसे एक लग्जरी फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं. कई महंगे रेस्टोरेंट में यह खास डिश के रूप में परोसा जाता है.
स्विफ्टलेट के घोंसले से बनने वाले बर्ड नेस्ट सूप को पारंपरिक तौर पर काफी खास माना जाता है. कई लोग मानते हैं कि यह सेहत के लिए फायदेमंद होता है. इसमें प्रोटीन, अमीनो एसिड और कई तरह के मिनरल पाए जाने का दावा किया जाता है. कुछ लोग इसे इम्यूनिटी बढ़ाने और त्वचा के लिए अच्छा मानते हैं. हालांकि, इसके स्वास्थ्य लाभों को लेकर वैज्ञानिक दुनिया में अलग-अलग राय भी मौजूद हैं. फिर भी सदियों पुरानी परंपरा और महंगे बाजार की वजह से इसकी मांग लगातार बनी हुई है.
स्विफ्टलेट के घोंसलों की बढ़ती कीमत ने एक नई समस्या भी खड़ी कर दी है. ज्यादा मुनाफे के कारण कई जगहों पर इन घोंसलों को बड़ी संख्या में तोड़ा जाने लगा. इससे चिड़ियों की आबादी पर असर पड़ने लगा है. कई बार घोंसले तब हटा दिए जाते हैं, जब उनमें अंडे या बच्चे होते हैं. इससे इन पक्षियों के जीवन चक्र पर भी असर पड़ता है. इसी वजह से कई देशों में अब स्विफ्टलेट संरक्षण पर ध्यान दिया जा रहा है. कुछ जगहों पर कृत्रिम घोंसला फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे चिड़ियों को नुकसान पहुंचाए बिना यह व्यापार चल सके.
बर्ड नेस्ट सूप चीन की पुरानी परंपरा का हिस्सा रहा है. वहां इसे खास मौकों और महंगे खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. कई लोगों का मानना है कि यह बुजुर्गों, कमजोर स्वास्थ्य वाले लोगों और गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद होता है. हालांकि, बाजार में इसकी ज्यादा कीमत की वजह से कई नकली प्रोडक्ट भी आने लगे हैं.
स्विफ्टलेट चिड़िया का यह घोंसला दिखाता है कि प्रकृति कितनी अनोखी हो सकती है. जिस चीज को एक आम पक्षी अपने घर के लिए बनाता है, वही इंसानों के लिए लाखों रुपये की चीज बन जाती है. हालांकि, इस अनोखी चिड़िया और इसके घोंसलों की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है. क्योंकि प्रकृति की इस खास देन का फायदा तभी लिया जा सकता है, जब इन पक्षियों का अस्तित्व सुरक्षित रहे.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.