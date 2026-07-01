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न सोना, न चांदी... एक चिड़िया की लार के लिए करोड़पति लुटा रहे हैं लाखों रुपये! खूबियां सुन फटी रह जाएंगी आंखें

दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं, जिनकी कीमत और खासियत जानकर लोग हैरान रह जाते हैं. स्विफ्टलेट नाम की एक छोटी चिड़िया भी अपनी अनोखी आदत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है. यह चिड़िया पेड़ की टहनियों या तिनकों से नहीं, बल्कि अपनी लार से घोंसला बनाती है. सूखने के बाद यही घोंसला बेहद महंगा बिकता है और इसका इस्तेमाल खास तरह के सूप बनाने में किया जाता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 01, 2026, 09:32 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:32 AM IST
न सोना, न चांदी... एक चिड़िया की लार के लिए करोड़पति लुटा रहे हैं लाखों रुपये! खूबियां सुन फटी रह जाएंगी आंखें
Image Credit: Image credit: instagram/@jungliudaan09Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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