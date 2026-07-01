/न सोना, न चांदी... एक चिड़िया की लार के लिए करोड़पति लुटा रहे हैं लाखों रुपये! खूबियां सुन फटी रह जाएंगी आंखें

स्विफ्टलेट चिड़िया की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह अपना घर बनाने के लिए अपनी लार का इस्तेमाल करती है. इसकी लार हवा के संपर्क में आने के बाद धीरे-धीरे सूख जाती है और एक मजबूत पदार्थ में बदल जाती है. यह घोंसला देखने में कप के आकार जैसा होता है. चिड़िया इसे कई दिनों की मेहनत के बाद तैयार करती है. खास बात यह है कि यह घोंसला काफी मजबूत होता है और इसी वजह से इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है. स्विफ्टलेट आमतौर पर ऊंची चट्टानों, समुद्री किनारों के पास बनी गुफाओं और अंधेरी जगहों पर अपना घोंसला बनाना पसंद करती है.