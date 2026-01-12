मौत की डिलीवरी... पेट की आग बुझाने निकला था, खुद बन गया काल का शिकार; चलती ट्रेन से गिरते ही मची चीख-पुकार

आंध्र प्रदेश से सामने आई यह घटना गिग वर्कर्स की सुरक्षा पर सोचने को मजबूर करती है. एक साधारण फूड डिलीवरी उस वक्त जानलेवा बन गई, जब स्विगी का एक डिलीवरी एजेंट चलती ट्रेन से उतरते समय प्लेटफॉर्म पर गिर गया. लोगों की सहूलियत के लिए खाना पहुंचाने वाला यह युवक रोज़ की तरह काम कर रहा था, लेकिन कुछ सेकंड की जल्दबाज़ी ने उसकी जान खतरे में डाल दी. अनंतपुर रेलवे स्टेशन का यह वीडियो दिखाता है कि कैसे सिस्टम की छोटी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है. यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि उन डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा पर गंभीर सवाल है, जो रोज़गार के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं.

चलती ट्रेन से उतरते वक्त हुआ हादसा

दरअसल, यह घटना आंध्र प्रदेश के अनंतपुर रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है, जहां स्विगी का एक डिलीवरी एजेंट प्रशांति एक्सप्रेस (18464) में सवार यात्री को खाना डिलीवर करने पहुंचा था. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि फर्स्ट एसी कोच में पार्सल देने के तुरंत बाद एजेंट ट्रेन से उतरने की कोशिश करता है. इसी दौरान ट्रेन चल पड़ती है और संतुलन बिगड़ने से वह प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है. यह पूरी घटना किसी यात्री ने रिकॉर्ड कर ली, जिसके बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई और लोग चीख-पुकार करने लगे.

कम समय की रुकावट बनी बड़ी वजह

इस वीडियो को इंस्टाग्राम यूज़र @hey_bijay ने शेयर किया और कैप्शन में लिखा, ट्रेन स्टेशन पर महज एक से दो मिनट ही रुकी थी, जिससे डिलीवरी एजेंट को सुरक्षित उतरने का समय नहीं मिला. यूज़र ने इसे हादसा नहीं, बल्कि सुरक्षा और ज़िम्मेदारी की बड़ी चूक बताया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोग भड़क उठे और सवाल उठाने लगे कि ट्रेन में सीट तक खाना पहुंचाने की अनुमति क्यों दी जाती है. कई यूज़र्स ने मांग की कि यात्रियों को प्लेटफॉर्म या ट्रेन के दरवाज़े पर ही ऑर्डर लेना चाहिए.

Swiggy का जवाब और उठते सवाल

घटना के बाद स्विगी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डिलीवरी पार्टनर सुरक्षित है और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई. कंपनी ने यह भी साफ किया कि वह डिलीवरी एजेंट्स को चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने की अनुमति नहीं देती. साथ ही, सुरक्षा ट्रेनिंग को और मज़बूत करने की बात कही गई. हालांकि, सोशल मीडिया पर लोग इस जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे. यूज़र्स का कहना है कि जब तक सख्त नियम और ज़मीनी निगरानी नहीं होगी, तब तक ऐसे हादसे दोहराते रहेंगे. यह घटना गिग वर्कर्स की सुरक्षा पर गंभीर बहस छेड़ चुकी है.

