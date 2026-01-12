Advertisement
trendingNow13072396
Hindi Newsजरा हटकेमौत की डिलीवरी... पेट की आग बुझाने निकला था, खुद बन गया काल का शिकार; चलती ट्रेन से गिरते ही मची चीख-पुकार

मौत की डिलीवरी... पेट की आग बुझाने निकला था, खुद बन गया काल का शिकार; चलती ट्रेन से गिरते ही मची चीख-पुकार

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक स्विगी डिलीवरी एजेंट ट्रेन से गिरता नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोग डिलीवरी एजेंट्स पर पड़ने वाले वर्क प्रेशर को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 12, 2026, 10:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मौत की डिलीवरी... पेट की आग बुझाने निकला था, खुद बन गया काल का शिकार; चलती ट्रेन से गिरते ही मची चीख-पुकार

आंध्र प्रदेश से सामने आई यह घटना गिग वर्कर्स की सुरक्षा पर सोचने को मजबूर करती है. एक साधारण फूड डिलीवरी उस वक्त जानलेवा बन गई, जब स्विगी का एक डिलीवरी एजेंट चलती ट्रेन से उतरते समय प्लेटफॉर्म पर गिर गया. लोगों की सहूलियत के लिए खाना पहुंचाने वाला यह युवक रोज़ की तरह काम कर रहा था, लेकिन कुछ सेकंड की जल्दबाज़ी ने उसकी जान खतरे में डाल दी. अनंतपुर रेलवे स्टेशन का यह वीडियो दिखाता है कि कैसे सिस्टम की छोटी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है. यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि उन डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा पर गंभीर सवाल है, जो रोज़गार के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं.

चलती ट्रेन से उतरते वक्त हुआ हादसा

दरअसल, यह घटना आंध्र प्रदेश के अनंतपुर रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है, जहां स्विगी का एक डिलीवरी एजेंट प्रशांति एक्सप्रेस (18464) में सवार यात्री को खाना डिलीवर करने पहुंचा था. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि फर्स्ट एसी कोच में पार्सल देने के तुरंत बाद एजेंट ट्रेन से उतरने की कोशिश करता है. इसी दौरान ट्रेन चल पड़ती है और संतुलन बिगड़ने से वह प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है. यह पूरी घटना किसी यात्री ने रिकॉर्ड कर ली, जिसके बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई और लोग चीख-पुकार करने लगे.

Add Zee News as a Preferred Source

 

कम समय की रुकावट बनी बड़ी वजह

इस वीडियो को इंस्टाग्राम यूज़र @hey_bijay ने शेयर किया और कैप्शन में लिखा, ट्रेन स्टेशन पर महज एक से दो मिनट ही रुकी थी, जिससे डिलीवरी एजेंट को सुरक्षित उतरने का समय नहीं मिला. यूज़र ने इसे हादसा नहीं, बल्कि सुरक्षा और ज़िम्मेदारी की बड़ी चूक बताया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोग भड़क उठे और सवाल उठाने लगे कि ट्रेन में सीट तक खाना पहुंचाने की अनुमति क्यों दी जाती है. कई यूज़र्स ने मांग की कि यात्रियों को प्लेटफॉर्म या ट्रेन के दरवाज़े पर ही ऑर्डर लेना चाहिए.

Swiggy का जवाब और उठते सवाल

घटना के बाद स्विगी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डिलीवरी पार्टनर सुरक्षित है और उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई. कंपनी ने यह भी साफ किया कि वह डिलीवरी एजेंट्स को चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने की अनुमति नहीं देती. साथ ही, सुरक्षा ट्रेनिंग को और मज़बूत करने की बात कही गई. हालांकि, सोशल मीडिया पर लोग इस जवाब से संतुष्ट नहीं दिखे. यूज़र्स का कहना है कि जब तक सख्त नियम और ज़मीनी निगरानी नहीं होगी, तब तक ऐसे हादसे दोहराते रहेंगे. यह घटना गिग वर्कर्स की सुरक्षा पर गंभीर बहस छेड़ चुकी है.
 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

AnantpurvideoSparkconcernsSwiggy

Trending news

कम बर्फबारी ने बढ़ाई टेंशन, हिमालयी ग्लेशियरों का घटना लोगों के लिए बड़ा संकट
Himalayas
कम बर्फबारी ने बढ़ाई टेंशन, हिमालयी ग्लेशियरों का घटना लोगों के लिए बड़ा संकट
महाराष्ट्र से बिहार तक जिसने पलटा नक्शा, सियासी दलों को याद आया वो फॉर्मूला
Maharashtra
महाराष्ट्र से बिहार तक जिसने पलटा नक्शा, सियासी दलों को याद आया वो फॉर्मूला
9वीं क्लास की नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी, प्रेमी ने दोस्तों संग मिलकर किया रेप
crime news
9वीं क्लास की नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी, प्रेमी ने दोस्तों संग मिलकर किया रेप
पंजाब के पहले स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन, CM भगवंत मान ने बताया कामयाबी का मंत्र
Punjab
पंजाब के पहले स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन, CM भगवंत मान ने बताया कामयाबी का मंत्र
'दो दिन से सुन-सुनकर थक...',Gen Z की जमकर तारीफ कर पीएम मोदी ने क्यों कहा ऐसा?
PM Modi
'दो दिन से सुन-सुनकर थक...',Gen Z की जमकर तारीफ कर पीएम मोदी ने क्यों कहा ऐसा?
नींव खुदाई में मिला 70 लाख का सोना, दौड़कर पहुंचा प्रशासन, तांबे के बर्तन में खजाना
archaeological finds
नींव खुदाई में मिला 70 लाख का सोना, दौड़कर पहुंचा प्रशासन, तांबे के बर्तन में खजाना
ब्लॉगर ने वियतनाम में ली राहुल गांधी के साथ सेल्फी, वायरल हुई तो आया BJP का तंज
Rahul Gandhi
ब्लॉगर ने वियतनाम में ली राहुल गांधी के साथ सेल्फी, वायरल हुई तो आया BJP का तंज
अब 40 दिन Sissu में पर्यटकों की एंट्री बंद, नहीं ले पाएंगे बर्फबारी का लुत्फ
Himachal Pradesh
अब 40 दिन Sissu में पर्यटकों की एंट्री बंद, नहीं ले पाएंगे बर्फबारी का लुत्फ
समंदर के अंधेरे में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, इन हथियारों से लैस पनडुब्बियां बनेंगी काल
Indian Navy
समंदर के अंधेरे में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, इन हथियारों से लैस पनडुब्बियां बनेंगी काल
मैं ज्योतिषी नहीं... क्या BJP में जाएंगी सुप्रिया? सवाल पर पवार ने दिया टका सा जवाब
Ajit Pawar
मैं ज्योतिषी नहीं... क्या BJP में जाएंगी सुप्रिया? सवाल पर पवार ने दिया टका सा जवाब