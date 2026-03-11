सुबह से भूखा था पर बच्चों का पेट भरना था... रोते हुए Swiggy डिलीवरी बॉय की कहानी ने झकझोर डाला!

Advertisement
Swiggy Delivery Boy Emotional Video: एक स्विगी डिलीवरी बॉय का भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. ग्राहकों द्वारा खाना खिलाने पर वह रो पड़ता है और बताता है कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था. इस वीडियो ने गिग वर्कर्स की मुश्किल जिंदगी पर नई बहस छेड़ दी है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 11, 2026, 07:45 AM IST
Swiggy Delivery Boy: सोशल मीडिया पर एक छोटा सा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक स्विगी डिलीवरी राइडर ग्राहकों के साथ बैठकर खाना खाते हुए नजर आता है. वह स्विगी की नारंगी यूनिफॉर्म पहने हुए है और सामने रखे खाने को चुपचाप खाने लगता है. शुरुआत में माहौल सामान्य दिखता है, लेकिन कुछ ही पलों में वीडियो भावुक हो जाता है. खाना खाते-खाते राइडर की आंखों में आंसू आ जाते हैं. वह बताता है कि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था. घर से निकलते समय उसने सिर्फ एक कप चाय पी थी. पूरे दिन डिलीवरी करते-करते उसे खाना खाने का समय ही नहीं मिला और वह भूखा ही काम करता रहा.

परिवार की जिम्मेदारी क्या है?

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में राइडर अपने परिवार के बारे में भी बताता है. वह कहता है कि उसके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी. बच्चों की जिम्मेदारी के कारण वह लगातार मेहनत करता है. ग्राहकों ने उसे पहले आराम से खाना खाने को कहा और बाद में उसके लिए कुछ खाना पैक करके घर ले जाने के लिए भी दिया. वीडियो में एक लाइन दिखाई देती है जिसमें लिखा है कि यह एक मिडिल क्लास पिता की सच्चाई है, जो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अक्सर अपनी खुद की भूख भूल जाता है. यह बात कई लोगों को भावुक कर गई और वीडियो तेजी से शेयर होने लगा.

 

 

सोशल मीडिया पर बहस क्यों हुई?

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कई लोगों ने ग्राहकों की तारीफ की कि उन्होंने राइडर को खाना खिलाया. वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि किसी की भावुक स्थिति को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डालना सही है या नहीं. कई लोगों ने इस वीडियो का समर्थन करते हुए कहा कि इससे गिग वर्कर्स की असली जिंदगी सामने आती है. फूड डिलीवरी जैसे काम करने वाले लोग अक्सर लंबे समय तक काम करते हैं और आर्थिक दबाव झेलते हैं. एक यूजर ने लिखा, "जब भी हमारे घर तक खाना पहुंचता है, उसके पीछे किसी की मेहनत और संघर्ष छिपा होता है."

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

