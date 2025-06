Swiggy डिलीवरी बॉय ने कस्टमर को खाने संग दी ऐसी चीज, देखकर नहीं हुआ भरोसा

Swiggy Delivery Man Story: बेंगलुरु में रहने वाले नितिन कुमार ने हाल ही में जब स्विग्गी से खाना मंगाया तो उन्हें सिर्फ खाना ही नहीं, एक ऐसी कहानी भी मिली जिसने उनका दिल छू लिया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि उनके स्विग्गी डिलीवरी पार्टनर पद्मनाभन ने खाना देते समय एक पेज का रिज़्यूमे भी उन्हें दिया, जिस पर लिखा था – "Delivered with care, built with code".

इस रिज्यूमे को देखकर नितिन को एहसास हुआ कि ये व्यक्ति केवल एक डिलीवरी बॉय नहीं, बल्कि एक अनुभवी फुल-स्टैक डेवलपर है जिसे 19 वर्षों का टेक्नोलॉजी का अनुभव है. पद्मनाभन कभी एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते थे जो ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए काम करती थी. लेकिन अब वह फूड डिलीवरी का काम इसलिए कर रहे हैं ताकि वे दोबारा अपने बिजनेस को खड़ा कर सकें.

My Swiggy delivery partner handed me this tonight.

Mr. Padmanaban is a full-stack developer with 19+ years of experience. He once ran a software company. I asked if he wanted a job. He said, “No, just trying to get my business back on track.”

Let’s get him the break he… pic.twitter.com/Gf2pvFDGe9

— Nithin Kumar (@nithinkumrr) June 11, 2025