बाइक पर बेटे के साथ आया स्विगी डिलीवरी एजेंट, कस्टमर ने दिया टिप तो ठुकराकर बोला- मुझे सिर्फ.....चाहिए!

Swiggy Delivery Agent Refused Tip: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक स्विगी डिलीवरी एजेंट की सादगी और आत्मसम्मान ने लोगों का दिल छू लिया. यह घटना एक सामान्य इंस्टामार्ट ऑर्डर से शुरू हुई, लेकिन अंत में यह इंसानियत और मेहनत की मिसाल बन गई. ऑर्डर पूरा करने पहुंचे स्विगी डिलीवरी पार्टनर के साथ एक छोटा बच्चा भी बाइक पर बैठा हुआ था. यह दृश्य देखकर ग्राहक चौंक गया. आमतौर पर डिलीवरी एजेंट अकेले आते हैं, लेकिन बच्चे की मौजूदगी ने इस डिलीवरी को अलग बना दिया.

बच्चे के बारे में पूछने पर डिलीवरी एजेंट ने क्या कहा?

एक्स पर पोस्ट शेयर करने वाले यूजर विनीत के ने लिखा कि जब उन्होंने बच्चे के बारे में पूछा तो डिलीवरी एजेंट ने शांति से बताया कि वह उसका बेटा है. पोस्ट के साथ शेयर की गई तस्वीर में बच्चा बाइक पर बैठा साफ दिखाई दे रहा है. विनीत के ने बताया कि वह आमतौर पर डिलीवरी एजेंट्स को कैश टिप देते हैं. इस बार भी उन्होंने पैसे देने चाहे, लेकिन डिलीवरी पार्टनर अजय ने विनम्रता से टिप लेने से इनकार कर दिया. उसने कहा कि उसे पैसों की जरूरत नहीं है, बस अच्छी रेटिंग दे दी जाए.

अच्छी रेटिंग उसके लिए इतनी अहम क्यों थी?

डिलीवरी एजेंट ने साफ कहा कि उसके काम के लिए एक अच्छा रिव्यू और रेटिंग ही सबसे बड़ा इनाम है. उसने बिना किसी झिझक के पैसे ठुकरा दिए और अपने काम की सराहना को प्राथमिकता दी. यही बात सोशल मीडिया यूजर्स को सबसे ज्यादा छू गई. पोस्ट वायरल होते ही एक्स पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूज़र ने लिखा कि ज्यादातर डिलीवरी पार्टनर्स कभी टिप की उम्मीद नहीं करते, वे सिर्फ अच्छी रेटिंग चाहते हैं. एक अन्य यूजर ने अंदाजा लगाया कि संभव है अजय पहले किसी सम्मानजनक नौकरी में रहा हो और छंटनी या आर्थिक मजबूरी के चलते गिग इकॉनमी में काम कर रहा हो, इसलिए उसने टिप लेने से मना कर दिया.

A Swiggy delivery person came to deliver some Instamart stuff today While he was at the door, I realised that he had someone on his bike. When asked he said it was his kid. I usually tip directly. He politely refused the tip. He just wanted good rating for his service… pic.twitter.com/31WI8zQH2e — Vineeth K (@DealsDhamaka) January 4, 2026

क्या हर किसी की राय एक जैसी थी?

कुछ यूजर्स ने अलग नजरिया भी रखा. एक ने लिखा कि अगर वह टिप नहीं लेना चाहता तो उसकी इज्जत का सम्मान करना चाहिए और उसे जबरदस्ती पैसे नहीं देने चाहिए. एक और ने लिखा, "मेहनत करने वाले कई लोग पैसे से ज्यादा सम्मान और पहचान को महत्व देते हैं. एक साधारण डिलीवरी, एक मासूम बच्चा और एक ईमानदार जवाब, यही वजह है कि यह कहानी सोशल मीडिया पर इतनी पसंद की जा रही है."