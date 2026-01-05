Advertisement
trendingNow13064038
Hindi Newsजरा हटकेबाइक पर बेटे के साथ आया स्विगी डिलीवरी एजेंट, कस्टमर ने दिया टिप तो ठुकराकर बोला- मुझे सिर्फ.....चाहिए!

बाइक पर बेटे के साथ आया स्विगी डिलीवरी एजेंट, कस्टमर ने दिया टिप तो ठुकराकर बोला- मुझे सिर्फ.....चाहिए!

Swiggy Delivery Agent Post Viral: स्विगी डिलीवरी एजेंट ने बच्चे के साथ ऑर्डर देने के बाद कैश टिप लेने से इनकार कर दिया और बदले में सिर्फ एक अच्छी रेटिंग मांगी. यह घटना सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 05, 2026, 08:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बाइक पर बेटे के साथ आया स्विगी डिलीवरी एजेंट, कस्टमर ने दिया टिप तो ठुकराकर बोला- मुझे सिर्फ.....चाहिए!

Swiggy Delivery Agent Refused Tip: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक स्विगी डिलीवरी एजेंट की सादगी और आत्मसम्मान ने लोगों का दिल छू लिया. यह घटना एक सामान्य इंस्टामार्ट ऑर्डर से शुरू हुई, लेकिन अंत में यह इंसानियत और मेहनत की मिसाल बन गई. ऑर्डर पूरा करने पहुंचे स्विगी डिलीवरी पार्टनर के साथ एक छोटा बच्चा भी बाइक पर बैठा हुआ था. यह दृश्य देखकर ग्राहक चौंक गया. आमतौर पर डिलीवरी एजेंट अकेले आते हैं, लेकिन बच्चे की मौजूदगी ने इस डिलीवरी को अलग बना दिया.

बच्चे के बारे में पूछने पर डिलीवरी एजेंट ने क्या कहा?

एक्स पर पोस्ट शेयर करने वाले यूजर विनीत के ने लिखा कि जब उन्होंने बच्चे के बारे में पूछा तो डिलीवरी एजेंट ने शांति से बताया कि वह उसका बेटा है. पोस्ट के साथ शेयर की गई तस्वीर में बच्चा बाइक पर बैठा साफ दिखाई दे रहा है. विनीत के ने बताया कि वह आमतौर पर डिलीवरी एजेंट्स को कैश टिप देते हैं. इस बार भी उन्होंने पैसे देने चाहे, लेकिन डिलीवरी पार्टनर अजय ने विनम्रता से टिप लेने से इनकार कर दिया. उसने कहा कि उसे पैसों की जरूरत नहीं है, बस अच्छी रेटिंग दे दी जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 52 साल की उम्र में इस मां ने YouTube से की पहली कमाई! वायरल Video ने नम कर दीं सबकी आंखें

अच्छी रेटिंग उसके लिए इतनी अहम क्यों थी?

डिलीवरी एजेंट ने साफ कहा कि उसके काम के लिए एक अच्छा रिव्यू और रेटिंग ही सबसे बड़ा इनाम है. उसने बिना किसी झिझक के पैसे ठुकरा दिए और अपने काम की सराहना को प्राथमिकता दी. यही बात सोशल मीडिया यूजर्स को सबसे ज्यादा छू गई. पोस्ट वायरल होते ही एक्स पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूज़र ने लिखा कि ज्यादातर डिलीवरी पार्टनर्स कभी टिप की उम्मीद नहीं करते, वे सिर्फ अच्छी रेटिंग चाहते हैं. एक अन्य यूजर ने अंदाजा लगाया कि संभव है अजय पहले किसी सम्मानजनक नौकरी में रहा हो और छंटनी या आर्थिक मजबूरी के चलते गिग इकॉनमी में काम कर रहा हो, इसलिए उसने टिप लेने से मना कर दिया.

 

 

यह भी पढ़ें: अक्षय खन्ना के FA9LA गाने पर 'असल बलोचियों' का धाकड़ डांस! Viral Video देखकर लोग बोले- यही है ओरिजिनल स्टाइल...

क्या हर किसी की राय एक जैसी थी?

कुछ यूजर्स ने अलग नजरिया भी रखा. एक ने लिखा कि अगर वह टिप नहीं लेना चाहता तो उसकी इज्जत का सम्मान करना चाहिए और उसे जबरदस्ती पैसे नहीं देने चाहिए. एक और ने लिखा, "मेहनत करने वाले कई लोग पैसे से ज्यादा सम्मान और पहचान को महत्व देते हैं. एक साधारण डिलीवरी, एक मासूम बच्चा और एक ईमानदार जवाब, यही वजह है कि यह कहानी सोशल मीडिया पर इतनी पसंद की जा रही है."

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Swiggy Delivery Boy

Trending news

तीन सीमाएं, 3 संकट... जिस नीति पर भारत को है भरोसा, 2026 में कैसे होगी उसकी परीक्षा?
india
तीन सीमाएं, 3 संकट... जिस नीति पर भारत को है भरोसा, 2026 में कैसे होगी उसकी परीक्षा?
पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल
aaj ka mausam today weather update
पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर, जानिए कैसा रहेगा आज के मौसम का हाल
नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC साफ
West Bengal Politics
नंदीग्राम में सुवेंदु के आगे दीदी फेल! विधानसभा चुनाव से पहले इस इलेक्शन में TMC साफ
'DMK पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार', तमिलनाडु में अमित शाह का स्टालिन पर तीखा हमला
amit shah
'DMK पूरे भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार', तमिलनाडु में अमित शाह का स्टालिन पर तीखा हमला
कांग्रेस आखिर क्यों कर रही VB-जी राम जी योजना का विरोध? मोदी के मंत्री ने बता दी वजह
VBGRG
कांग्रेस आखिर क्यों कर रही VB-जी राम जी योजना का विरोध? मोदी के मंत्री ने बता दी वजह
पश्चिम बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र
West Bengal SIR
पश्चिम बंगाल में SIR पर सियासी घमासान, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र
ड्रोन से सैटेलाइट तक भारतीय चिप्स की तैयारी, केंद्र ने 24 नए प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
Chip Design
ड्रोन से सैटेलाइट तक भारतीय चिप्स की तैयारी, केंद्र ने 24 नए प्रोजेक्ट को दी मंजूरी
तिरुपति के मंदिर में शराब पीकर शिखर पर चढ़ा शख्स घंटों बाद उतरा, कितना नुकसान कर गया
Tirupati
तिरुपति के मंदिर में शराब पीकर शिखर पर चढ़ा शख्स घंटों बाद उतरा, कितना नुकसान कर गया
'हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलेगा', सीएम फडणवीस को नवाब मलिक का जवाब
BMC Election 2026
'हिंदू-मुस्लिम नैरेटिव ज्यादा दिन नहीं चलेगा', सीएम फडणवीस को नवाब मलिक का जवाब
वेनेजुएला संकट पर भारत ने जताई गहरी चिंता, दोनों देशों को दी बड़ी सलाह
US Venezuela Conflict Live Updates
वेनेजुएला संकट पर भारत ने जताई गहरी चिंता, दोनों देशों को दी बड़ी सलाह