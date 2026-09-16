/8 साल की मेहनत और 53 लाख की कमाई! स्विगी डिलीवरी पार्टनर ने बताई अपनी सफलता की इनसाइड स्टोरी

Swiggy Delivery Partner: सोशल मीडिया की दुनिया में अक्सर ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो हमारा दिल जीत लेती हैं और हमें जिंदगी में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देती हैं. ऐसी ही एक इंस्पायरिंग कहानी इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है. यह कहानी है चेन्नई के रहने वाले संकर की, जो पिछले 8 सालों से स्विगी में बतौर डिलीवरी पार्टनर काम कर रहे हैं. संकर ने अपनी मेहनत और लगन से इन 8 सालों में पूरे 53 लाख रुपये की कमाई की है. उनकी यह कहानी आज लाखों युवाओं के लिए एक मिसाल बन चुकी है.
संकर ने हाल ही में स्विगी डिलीवरी पार्टनर्स के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर अपनी 8 साल की खूबसूरत जर्नी शेयर की है. उन्होंने बताया कि जब उन्होंने स्विगी के साथ काम करना शुरू किया था, तब उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह प्लेटफॉर्म उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा. 8 साल के इस लंबे सफर में उन्होंने लगातार काम किया और कुल 53 लाख रुपये कमाए. इस बड़ी रकम की मदद से उन्होंने न सिर्फ अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दी, बल्कि अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित वित्तीय भविष्य भी तैयार किया.
काम करने की आजादी
इस वीडियो में संकर ने स्विगी में काम करने के सबसे बड़े फायदे का जिक्र किया है. उन्होंने बताया कि डिलीवरी पार्टनर के तौर पर काम करने की सबसे अच्छी बात फ्लेक्सिबल वर्किंग ऑवर्स हैं. यानी यहां काम करने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता. संकर जब चाहें तब अपनी शिफ्ट शुरू कर सकते हैं और जब चाहें बंद कर सकते हैं. इस आजादी की वजह से वे अपनी नौकरी के साथ-साथ अपने परिवार और बच्चों को भी पूरा समय दे पाते हैं.
सिक्योर फ्यूचर का सपना पूरा
एक आम माता-पिता का सबसे बड़ा सपना होता है कि उनके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले. संकर ने अपनी दिन-रात की मेहनत से इस सपने को सच कर दिखाया. स्विगी से होने वाली कमाई ने उनके घर की आर्थिक तंगी को पूरी तरह दूर कर दिया. आज उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उनके परिवार का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है. संकर की यह बात युवाओं को सिखाती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे ईमानदारी से करने की जरूरत होती है.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ संकर का वीडियो
संकर की इस सफलता की कहानी का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, लोगों ने इसे हाथों-हाथ लिया. इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर हजारों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं और संकर के जज्बे को सलाम कर रहे हैं. यूथ को संकर की यह बात बहुत पसंद आ रही है कि कैसे उन्होंने बिना किसी कॉर्पोरेट प्रेशर के खुद का बॉस बनकर लाखों रुपये कमाए. कई लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि संकर की मेहनत वाकई में सम्मान के काबिल है.