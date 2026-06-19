Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /मुंबई में Swiggy डिलीवरी का काम, रात में पुलिस भर्ती की पढ़ाई; खुशबू के सपने की इंस्पिरेशनल कहानी

मुंबई में Swiggy डिलीवरी का काम, रात में पुलिस भर्ती की पढ़ाई; खुशबू के सपने की इंस्पिरेशनल कहानी

23 वर्षीय खुशबू दिन में मुंबई में स्वीगी डिलीवरी करती हैं और रात में यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी. जानिए Swiggy CEO रोहित कपूर द्वारा शेयर की गई इस प्रेरक कहानी के बारे में.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jun 19, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:29 PM IST
मुंबई में Swiggy डिलीवरी का काम, रात में पुलिस भर्ती की पढ़ाई; खुशबू के सपने की इंस्पिरेशनल कहानी

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जम्मू का वो अनोखा मंदिर जहां की दीवारों पर चढ़ी है असली सोने की परत
Raghunath bazaar ram temple1 min ago
2
Swiggy Delivery partner2 min ago
3
Himachal Pradesh2 min ago
4
SBI4 min ago
5
Tesla India ownership plan4 min ago