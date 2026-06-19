Swiggy Delivery Partner: 23 साल की खुशबू की कहानी थोड़ी अलग और बेहद खास है. गाजीपुर की रहने वाली खुशबू आज सोशल मीडिया पर अपनी हिम्मत और जज्बे के लिए चर्चा का विषय बनी हुई हैं. दिन भर मुंबई की व्यस्त सड़कों पर खाना डिलीवर करने वाली यह लड़की रात में उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रही है. हाल ही में 'स्विगी फूड मार्केटप्लेस' के सीईओ रोहित कपूर ने सोशल मीडिया पर खुशबू से हुई अपनी मुलाकात का जिक्र किया.
रोहित कपूर ने लिंक्डइन पर पोस्ट के जरिए बताया कि कैसे 23 साल की खुशबू यूपी के गाजीपुर से मुंबई आईं. वह दिन भर मुंबई की तेज धूप और ट्रैफिक के बीच स्विगी डिलीवरी पार्टनर के रूप में काम करती हैं, ताकि वह खुद का खर्च उठा सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें.
खुशबू का शेड्यूल किसी को भी हैरान कर सकता है. मुंबई जैसे बड़े शहर में डिलीवरी का काम करना मानसिक और शारीरिक रूप से थका देने वाला होता है. लेकिन खुशबू इस थकान को अपने सपनों के आड़े नहीं आने देतीं. दिन भर काम खत्म करने के बाद, जब दुनिया सोती है, तब खुशबू अपनी किताबें खोलती हैं. वह रात के सन्नाटे में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही हैं. उनका लक्ष्य साफ है उन्हें खाकी वर्दी पहननी है.
इस पूरी कहानी में जो बात सबसे ज्यादा दिल को छू जाती है, वह है खुशबू का अपने गांव के प्रति प्यार. अक्सर लोग गांवों के अभावों से तंग आकर शहरों में बसने की चाहत रखते हैं. लेकिन खुशबू मुंबई इसलिए नहीं आईं कि वह कभी वापस नहीं जाना चाहतीं. वह मुंबई इसलिए आईं ताकि वह एक दिन पुलिस की वर्दी पहनकर अपने गांव वापस लौट सकें. वह अपने गांव के लोगों के लिए कुछ करना चाहती हैं, उनके हक के लिए खड़ी होना चाहती हैं. स्विगी के सीईओ रोहित कपूर का कहना है, "घर छोड़ने का हौसला तो बहुतों में होता है, लेकिन यह क्लैरिटी होना कि हम क्यों छोड़ रहे हैं और कहां वापस जाना है, यह काबिल-ए-तारीफ है."
रोहित कपूर की इस पोस्ट के बाद खुशबू की कहानी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गई है. हजारों लोग उनके इस 'क्वाइट ग्रिट' यानी शांत दृढ़ संकल्प की तारीफ कर रहे हैं. लोग इसे नए भारत की उस पीढ़ी की कहानी मान रहे हैं जो अपनी किस्मत के भरोसे नहीं बैठती, बल्कि खुद मेहनत करके अपना रास्ता बनाती है. खुशबू ने यह साबित कर दिया है कि अगर आपके इरादे मजबूत हों, तो कोई भी काम छोटा नहीं होता और कोई भी सपना बड़ा नहीं होता. खुशबू की मेहनत से समझ सकते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर आंखों में साफ विजन हो तो मंजिल तक पहुंचा जा सकता है.