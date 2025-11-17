Advertisement
Swiggy ने की बड़ी गलती! वेज खाने के बजाय भेजा नॉन वेज, फिर न तो रिफंड किया, न ही रिप्लेसमेंट...

Wrong Order Delivery: एक कस्टमर को वेज खाना ऑर्डर करने के बावजूद नॉन-वेज डिश मिलने पर स्विगी विवादों में घिर गया. सोशल मीडिया पर शिकायत वायरल होने के बाद कंपनी की कस्टमर सर्विस पर भी गंभीर सवाल उठे.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 17, 2025, 01:23 PM IST
Swiggy Wrong Order Delivery: एक कस्टमर को वेज खाना ऑर्डर करने के बावजूद नॉन-वेज डिश मिलने का मामला सामने आया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुंबई रेन नाम के यूजर ने तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि बिल में सभी आइटम वेज थे, लेकिन डिलीवरी में क्रिस्पी चिकन का पैकेट मिला. इस पोस्ट के बाद मामला तेजी से वायरल हो गया. यूजर ने स्विगी कस्टमर केयर की चैट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया. शिकायत के तुरंत बाद कंपनी ने कहा कि मामला जांच में भेज दिया गया है और इसे स्पेशलिस्ट टीम देखेगी. स्विगी ने 6–8 घंटे में ईमेल पर जवाब देने का आश्वासन दिया, लेकिन तुरंत किसी समाधान की पेशकश नहीं की.

स्विगी ने क्यों नहीं दिया रिफंड?

कस्टमर ने दावा किया कि गलत ऑर्डर मिलने के बाद भी स्विगी ने न रिफंड दिया और न ही रिप्लेसमेंट ऑफर किया. यूजर ने इसे सिर्फ गलती नहीं बल्कि कस्टमर केयर की नाकामी बताया. उनका कहना था कि अगर कंपनी सर्विस चार्ज लेती है, तो गलती होने पर जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए. पोस्ट वायरल होने के बाद कई लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए. कुछ यूज़र्स का कहना था कि स्विगी अक्सर सिर्फ आंशिक रिफंड देती है, और सर्विस पहले जैसी अच्छी नहीं रही. कई ने शिकायत की कि कस्टमर केयर एजेंट समाधान की बजाय सिर्फ ऑर्डर कैंसिल करने की सलाह देते हैं.

देखें पोस्ट-

लोगों ने कस्टमर को क्या सजेस्ट किया?

कुछ लोगों का कहना था कि एजेंट रिफंड का वादा करते हैं लेकिन बाद में प्रक्रिया नहीं करते, जिससे कस्टमर्स को बार-बार शिकायत बढ़ानी पड़ती है. कई यूज़र्स ने ये भी कहा कि सपोर्ट एजेंट तक पहुंचना ही मुश्किल होता है. इन शिकायतों ने फूड डिलीवरी ऐप की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. लगातार बढ़ती ऐसी घटनाएँ दिखाती हैं कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को अपनी कस्टमर सर्विस और चेकिंग सिस्टम सुधारने की जरूरत है. वेज और नॉन-वेज की गलती न सिर्फ एक डिलीवरी इश्यू है, बल्कि कई लोगों की भावनाओं और आदतों से जुड़ा मामला है. ऐसे में कस्टमर्स की नाराजगी स्वाभाविक है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

