नवरात्रि के गरबा में उतरे डिलीवरी एजेंट्स और बन गए 'इंडियन पावर रेंजर्स', वायरल Video ने जीता लाखों दिल

Navratri 2025: भारत भर में नवरात्रि 2025 रंग-बिरंगे कपड़ों, ढोल-नगाड़ों और गरबा की धुनों से जगमगा रही है. इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. इसमें कोई सेलिब्रिटी नहीं, बल्कि स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट और जेप्टो के डिलीवरी एजेंट्स गरबा करते नजर आ रहे हैं. डिलीवरी एजेंट्स अपनी पहचान वाली यूनिफॉर्म- सफेद, नारंगी, पीली और बैंगनी पहनकर मंच पर उतरे और गरबा के तालमेल में ऐसे थिरके कि हर कोई दंग रह गया. उनकी जुगलबंदी, तालमेल और चेहरे पर झलकती खुशी ने इस डांस को और खास बना दिया.

यह भी पढ़ें: वो रहस्यमयी मछली जो जमीन पर चलती है, पेड़ों पर चढ़ती है! समुद्री तूफान में रहती है जिंदा

सोशल मीडिया पर क्यों कहा गया इंडियन पावर रेंजर्स?

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो शेयर होते ही इंस्टाग्राम पर मजेदार कमेंट्स की बौछार हो गई. किसी ने कहा, “आखिरकार, पावर रेंजर्स गरबा में आ गए.” तो किसी ने मजाक में लिखा, “पैरेलल यूनिवर्स में पावर रेंजर्स.” रंग-बिरंगे यूनिफॉर्म में चारों एजेंट्स को देखकर लोग इन्हें “इंडियन पावर रेंजर्स” कहने लगे. कुछ यूजर्स ने इस वीडियो में कंपनियों की प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठकर एकता का संदेश देखा. किसी ने लिखा, “प्लेटफार्म से अलग-अलग, लेकिन गरबा से एक साथ.” तो किसी ने चुटकी लेते हुए कहा, “Flipkart और Big Basket की कमी है अब तो.” यानी यह वीडियो सिर्फ डांस नहीं, बल्कि आपसी सहयोग का प्रतीक भी बन गया.

यह भी पढ़ें: बच्चों के नाम रखवाने के लिए लोग इस खूबसूरत मॉडल को चुकाते हैं लाखों, ऐसा क्यों करते हैं मां-बाप?

मजाक में लोगों ने ऐसा क्यों कहा?

कई दर्शकों ने अपने अनुभवों को डांस से जोड़ा. किसी ने लिखा, “अब समझ आया कि ऑर्डर लेट क्यों है.” वहीं दूसरे ने चुटकी ली और कहा, “ऐसे कोलैब की किसी ने उम्मीद नहीं की थी.” यानी यूजर्स को यह नजारा आश्चर्यजनक और मजेदार दोनों लगा. जोक्स और मजाक के बीच कई लोगों ने इस वीडियो को एकता और खुशी का प्रतीक माना. किसी ने कमेंट किया, “एकता अपने चरम पर है.” यह वीडियो याद दिलाता है कि नवरात्रि का असली संदेश है लोगों को जोड़ना. एक पल के लिए प्रतिस्पर्धा गायब हो गई और डांस, हंसी और जश्न ने सबको एक कर दिया.