Zomato और Swiggy को छोड़ इस लड़की ने निकाला जुगाड़ू रास्ता! खाना मंगाने का नया तरीका
Zomato और Swiggy को छोड़ इस लड़की ने निकाला जुगाड़ू रास्ता! खाना मंगाने का नया तरीका

Zomato Extra Charges:  क्या बिना इन ऐप्स के भी खाना मंगवाना संभव है? दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की एक ग्रैजुएट कृषा ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 23, 2025, 12:03 PM IST
Zomato और Swiggy को छोड़ इस लड़की ने निकाला जुगाड़ू रास्ता! खाना मंगाने का नया तरीका

Swiggy Delivery Boy: आज के समय में ज्यादातर लोग स्विगी और जोमैटो जैसे फूड डिलीवरी ऐप्स के जरिए खाना मंगवाते हैं. लेकिन क्या बिना इन ऐप्स के भी खाना मंगवाना संभव है? दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की एक ग्रैजुएट कृषा ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

कैसे करती हैं कृषा खाना ऑर्डर?

कृषा अब फूड डिलीवरी ऐप्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करतीं. इसके बजाय, वह सीधे अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट को कॉल करती हैं और उनसे खाना पैक करवाती हैं. फिर वह उबर कूरियर या रैपिडो जैसे डिलीवरी सर्विस से अपना ऑर्डर मंगवाती हैं. इस जुगाड़ से उन्हें ना केवल एक्स्ट्रा चार्ज से बचाव होता है, बल्कि खाना भी जल्दी और सस्ता मिल जाता है.

क्या सच में ये तरीका सस्ता है?

कृषा बताती हैं कि ऊबर या रैपिडो से खाना मंगवाने पर उन्हें ₹50 से ₹100 तक खर्च आता है, जो कि जोमैटो या स्विगी की तुलना में काफी सस्ता है. क्योंकि इन ऐप्स में डिलीवरी चार्ज, प्लेटफॉर्म फीस, GST, पैकेजिंग फीस और कई बार मौसम का सरचार्ज तक जुड़ जाता है, जिससे ऑर्डर का दाम काफी बढ़ जाता है. उनका कहना है, “₹50-100 डिलीवरी चार्ज के बाद भी, यह ऐप से ऑर्डर करने की तुलना में सस्ता है.”

 

 

सोशल मीडिया पर लोगों की क्या रही राय?

कृषा की यह पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर काफी वायरल हो रही है. सिर्फ एक दिन में इसे 2.3 लाख से ज्यादा बार देखा गया. कई लोगों ने उनकी बात से सहमति जताई और अपने अनुभव भी साझा किए. एक यूजर ने लिखा, “हमारे मुंबई वाले रेस्टोरेंट में जोमैटो के लिए छोटा साइज होता था, लेकिन डायरेक्ट ऑर्डर पर बड़ी क्वांटिटी मिलती थी और सस्ता भी पड़ता था.” दूसरे ने कहा, “जोमैटो और स्विगी ग्राहकों को लूट रहे हैं, पहले खाना सस्ता था, अब हर चीज का अलग चार्ज जोड़ दिया है.”

 

क्या यह तरीका सबके लिए सही है?

हालांकि कुछ लोगों ने कृषा के इस तरीके पर सवाल भी उठाए. एक यूजर ने कहा, “स्विगी-जोमैटो भले महंगे हैं, लेकिन कम से कम पूरा झंझट वो संभालते हैं. इस जुगाड़ में सारी जिम्मेदारी खुद पर आ जाती है.” दूसरा यूजर बोला, “स्मार्ट मूव है, लेकिन ऐप्स की असली कीमत उनकी सुविधा में है.” कृषा का यह तरीका उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है जो रोजाना खाना ऑर्डर करते हैं और हर बार भारी-भरकम चार्जेस से परेशान हैं. हालांकि इसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है, लेकिन अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करें, तो आप भी खाना मंगवाने में सैकड़ों रुपए बचा सकते हैं और शायद एक नया ट्रेंड शुरू कर सकते हैं.

;