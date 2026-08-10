/मदद के लिए भारत आई थी स्विस महिला, इस एक टापू में बिता दिए 15 साल; बदल दी हजारों बच्चों की जिंदगी

किसी दूसरे देश में घूमने जाना और बात है, लेकिन किसी अनजान जगह को अपना घर बना लेना बिल्कुल अलग बात है. खासकर तब, जब वह जगह आरामदायक शहर नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल का सुंदरबन हो, जहां ज्वार-भाटा, साइक्लोन और मुश्किल रास्ते रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं. स्विट्जरलैंड की सैंड्रा लावी गोजकोविक ने करीब 15 साल पहले इसी इलाके का रुख किया था.
शुरुआत में उनका इरादा बहुत बड़ा नहीं था. वह बस कुछ लोगों की मदद करना चाहती थीं. लेकिन सुंदरबन पहुंचकर उन्होंने बच्चों की पढ़ाई और गांव की महिलाओं की परेशानियों को करीब से देखा. उन्हें महसूस हुआ कि यहां सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ पैसे की मदद नहीं, बल्कि ऐसा सिस्टम खड़ा करने की है, जिसे स्थानीय लोग खुद आगे चला सकें.
सैंड्रा का सफर किसी आसान टूरिस्ट ट्रिप जैसा नहीं था. कोलकाता से ट्रेन के जरिए करीब ढाई घंटे का सफर करने के बाद उन्हें नाव से सुंदरबन के दूरदराज इलाके तक पहुंचना पड़ा. ज्वार-भाटे के हिसाब से चलने वाली नावों पर निर्भर इस इलाके में पहुंचना आज भी आसान नहीं माना जाता. यह ऐसा इलाका है, जहां मौसम बदलते ही हालात भी बदल जाते हैं. साइक्लोन और बाढ़ का खतरा बना रहता है. कई बार जरूरी सामान और लोगों की आवाजाही तक मुश्किल हो जाती है. लेकिन सैंड्रा ने इन चुनौतियों को देखकर अपना फैसला नहीं बदला. वह गांव के लोगों के बीच रहीं और उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश करती रहीं.
गांव वालों से बातचीत के दौरान सैंड्रा को पता चला कि बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था बेहद कमजोर थी. कई बच्चों के पास ऐसा पक्का ठिकाना नहीं था, जहां वे नियमित रूप से पढ़ सकें. सरकारी स्कूल मौजूद थे, लेकिन ग्रामीणों की शिकायत थी कि पढ़ाई का सिस्टम ठीक से नहीं चल रहा था. यही वह मोड़ था, जहां सैंड्रा ने बच्चों के लिए एक प्राइमरी स्कूल शुरू करने का फैसला किया. उनके पास कोई बड़ा बजट नहीं था और न ही किसी बड़े प्रोजेक्ट की तैयारी. उन्होंने छोटे स्तर से शुरुआत की. स्कूल की जरूरत का सामान जुटाया और बच्चों के लिए पढ़ाई का माहौल तैयार किया.
सैंड्रा का यह सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा. काम शुरू करने के दौरान ही वह गंभीर मलेरिया की चपेट में आ गईं. हालत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए स्विट्जरलैंड लौटना पड़ा. किसी के लिए यह अनुभव भारत से वापस लौटने की वजह बन सकता था. लेकिन सैंड्रा के मामले में कहानी उलट थी. ठीक होने के बाद उन्होंने दोबारा भारत आने का फैसला किया. रिपोर्ट के मुताबिक, डॉक्टरों ने उन्हें दोबारा ऐसे इलाके में जाने को लेकर सावधान किया था. इसके बावजूद सैंड्रा ने अपना काम जारी रखने का फैसला किया. उनका मानना था कि अगर वह एक बार लौटकर चली गईं, तो जिस काम की शुरुआत हुई है, उसका क्या होगा?
स्कूल शुरू करना एक बात थी, लेकिन बच्चों को रेगुलर रूप से वहां लाना बड़ी चुनौती वाला काम था. शुरुआत में कई माता-पिता बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर तैयार नहीं रहते थे. ऐसे में सैंड्रा के लिए पहले गांवों में लोगों का भरोसा जीतना जरूरी था. सैंड्रा के इस काम में लोकल टीचर्स और टीम ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने घर-घर जाकर परिवारों से बात की और उन्हें बच्चों की पढ़ाई के फायदे समझाए. धीरे-धीरे लोगों का भरोसा बढ़ा और बच्चों की संख्या भी बढ़ने लगी. आज इस पहल का असर सिर्फ स्कूल की चारदीवारी तक सीमित नहीं बताया जाता. लोकल टीम के साथ मिलकर बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर काम किया जा रहा है.
सैंड्रा से जुड़ी इस पहल की सबसे खास बात यह है कि इसका फोकस सिर्फ बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने पर नहीं रहा. पढ़ाई की क्वालिटी बेहतर करने और बच्चों को आगे की शिक्षा के लिए तैयार करने पर भी काम किया गया. अभी तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस पहल से जुड़े छात्रों का बोर्ड परीक्षा रिजल्ट करीब 50 फीसदी से बढ़कर 100 फीसदी तक पहुंचा है. यह बदलाव इसलिए खास है, क्योंकि जिन इलाकों में कभी बच्चों के लिए पढ़ाई की बुनियादी सुविधा तक चुनौती थी, वहां अब छात्र बेहतर रिजल्ट हासिल कर रहे हैं.
सैंड्रा की पहल का असर सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहा. सुंदरबन के करीब 30 गांवों में हजारों लोगों तक सामाजिक मुद्दों को लेकर जागरूकता अभियान भी पहुंचा. इनमें बाल विवाह, मानव तस्करी और घरेलू हिंसा जैसे गंभीर मुद्दे शामिल रहे. करीब 20 हजार से ज्यादा लोगों को इन मुद्दों पर जागरूक करने की कोशिश की गई. खासतौर पर महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षित भविष्य के बारे में जानकारी देने पर जोर रहा. इसका मकसद सिर्फ समस्या बताना नहीं, बल्कि लोगों को उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार करना था.
गांव की महिलाओं के लिए भी अलग से काम किया गया. उन्हें सिलाई जैसे कामों की ट्रेनिंग देने और अपनी कमाई का जरिया बनाने के मौके तैयार किए गए. इसका मकसद महिलाओं को सिर्फ मदद देना नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत बनाना था. सैंड्रा के मुताबिक, आज इस पूरे काम का बड़ा हिस्सा स्थानीय टीम संभालती है. यही उनके मॉडल की सबसे बड़ी खासियत है. उनका काम किसी एक व्यक्ति पर निर्भर रहने के बजाय स्थानीय लोगों के हाथों में आगे बढ़ रहा है.
सैंड्रा की कहानी इसलिए अलग है, क्योंकि उन्होंने किसी बड़े नाम या प्रचार के लिए यह काम शुरू नहीं किया था. वह एक छोटी सी मदद के इरादे से सुंदरबन पहुंची थीं, लेकिन वहां की जरूरतों ने उन्हें लंबे समय तक रुकने का फैसला करने पर मजबूर कर दिया. स्विट्जरलैंड की आरामदायक जिंदगी से निकलकर सुंदरबन के मुश्किल इलाकों में 15 साल बिताना अपने आप में बड़ी बात है. इस दौरान बीमारी आई, मौसम ने परीक्षा ली और रास्ते आसान नहीं रहे. फिर भी सैंड्रा ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर ऐसा काम खड़ा किया, जिसकी जिम्मेदारी अब वही लोग आगे बढ़ा रहे हैं.
सैंड्रा लावी गोजकोविक की कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शायद यही है कि उन्होंने सिर्फ एक स्कूल नहीं बनाया. उन्होंने लोगों के बीच ऐसा भरोसा बनाने की कोशिश की, जिससे बदलाव बाहर से थोपा हुआ न लगे, बल्कि स्थानीय लोगों की अपनी ताकत बने. आज बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं की ट्रेनिंग और सामाजिक जागरूकता से जुड़े काम आगे बढ़ रहे हैं. सैंड्रा का 15 साल का सफर यह बताता है कि बदलाव के लिए हमेशा बड़े बजट की जरूरत नहीं होती. कई बार किसी की जिंदगी बदलने के लिए बस एक इंसान का ईमानदार इरादा, लंबे समय तक साथ निभाने की हिम्मत और स्थानीय लोगों पर भरोसा ही काफी होता है.