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मदद के लिए भारत आई थी स्विस महिला, इस एक टापू में बिता दिए 15 साल; बदल दी हजारों बच्चों की जिंदगी

स्विट्जरलैंड की आरामदायक जिंदगी छोड़कर भारत के सुंदरबन पहुंची सैंड्रा लावी गोजकोविक की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है. एक छोटी सी मदद के इरादे से भारत आईं सैंड्रा ने दूरदराज के एक द्वीप पर बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल खड़ा किया. रास्ते में मलेरिया जैसी मुश्किल भी आई, लेकिन वह वापस लौटीं और 15 साल तक स्थानीय लोगों के साथ मिलकर शिक्षा और महिलाओं की जिंदगी बदलने में जुटी रहीं.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 10, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:33 AM IST
मदद के लिए भारत आई थी स्विस महिला, इस एक टापू में बिता दिए 15 साल; बदल दी हजारों बच्चों की जिंदगी
Image Credit: Image credit: instagram/@sandralavie

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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