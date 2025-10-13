Advertisement
रात 10 बजे के बाद टॉयलेट फ्लश करना क्यों है मना? होश उड़ा देने वाला है ये अजीबोगरीब नियम

Swiss House Rules: स्विट्जरलैंड में रात 10 बजे के बाद टॉयलेट फ्लश करना मना है लेकिन यह कोई सरकारी कानून नहीं, बल्कि मकान मालिकों का बनाया नियम है. इसका कारण है शांति बनाए रखना और पड़ोसियों को आवाज़ से बचाना.

 

Oct 13, 2025
Switzerland Toilet Rule: दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो अपनी शांति और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं. लेकिन कुछ नियम इतने अजीब होते हैं कि सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. ऐसा ही एक नियम है रात 10 बजे के बाद टॉयलेट फ्लश करने पर रोक. ये कोई मजाक नहीं, बल्कि स्विट्जरलैंड की एक अनोखी परंपरा है, जिसके बारे में हर टूरिस्ट जानना चाहता है.

क्यों है स्विट्जरलैंड में रात को फ्लश करने की मनाही?

स्विट्जरलैंड अपनी शांत और सुकूनभरी लाइफस्टाइल के लिए मशहूर है. यहां लोग रात के समय पूरी तरह शांति पसंद करते हैं. माना जाता है कि अपार्टमेंट की पतली दीवारों से फ्लश की आवाज पड़ोस तक पहुंच जाती है, जिससे लोग परेशान होते हैं. इसी कारण कई जगहों पर रात 10 बजे के बाद टॉयलेट फ्लश न करें जैसे नियम लागू किए जाते हैं लेकिन ध्यान रहे, यह कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है.

कौन बनाता है ये अजीब नियम?

स्विट्जरलैंड में हर इमारत के लिए मकान मालिक अपने खुद के नियम तय कर सकता है, जिन्हें घर के नियम यानी हाउस रूल्स कहा जाता है. इनमें कचरा कब फेंकना है, आवाज कितनी करनी है, या पालतू जानवर रख सकते हैं या नहीं सब शामिल होता है. इन्हीं में से एक नियम है रात को टॉयलेट फ्लश नहीं करना. यह खासकर पुराने घरों में लागू होता है, जहां दीवारें पतली होती हैं और आवाज़ आसानी से फैलती है.

क्या ये कानून है या सिर्फ एक आदत?

कई वेबसाइट्स और ट्रैवल ब्लॉग्स में इसे कानूनी नियम बताया जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है. स्विट्जरलैंड की सरकार ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है. यह केवल एक सोशल एटीकेट या शालीनता का नियम है, जिसे लोग अपनी संस्कृति और सामुदायिक शांति के लिए मानते हैं. अगर कोई इसे तोड़ दे, तो उसे सज़ा नहीं होती, लेकिन पड़ोसियों या मकान मालिक से रिश्ते बिगड़ सकते हैं.

स्विट्जरलैंड में ‘शांति’ क्यों इतनी अहम है?

स्विस समाज में शांति को बहुत सम्मान दिया जाता है. यहां लोग न सिर्फ कानूनों से, बल्कि आदतों और अनुशासन से भी अपनी सभ्यता बनाए रखते हैं. रात का समय वहां शांति का समय कहलाता है, और लोग हर संभव कोशिश करते हैं कि किसी को भी आवाज़ से दिक्कत न हो. यानी वहां का “फ्लश न करना” नियम असल में संस्कृति की शालीनता का प्रतीक है.

क्या भारत में भी ऐसे नियम हैं?

भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन कई अपार्टमेंट्स में नॉइज़ कंट्रोल पॉलिसी होती है जैसे रात 11 बजे के बाद डीजे या लाउडस्पीकर न बजाना. स्विट्जरलैंड का ये नियम भी कुछ ऐसा ही है, बस फर्क इतना कि वहां “शोर” की परिभाषा में टॉयलेट फ्लश भी शामिल है.

