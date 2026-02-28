एक्टिंग छोड़ अब फुटबॉल खेलेंगी सिडनी स्वीनी? पुर्तगाल के स्टेडियम में मचाया ऐसा धमाल, देखें वीडियो

Advertisement
हॉलीवुड स्टार सिडनी स्वीनी पुर्तगाल में स्पोर्टिंग सीपी का मैच देखने पहुंचीं, लेकिन पेनल्टी गोल और ब्रूनो फर्नांडीस स्टाइल सेलिब्रेशन से खुद ही वायरल हो गईं. उनके स्पोर्टी अंदाज ने सोशल मीडिया पर मीम्स और चर्चा की बाढ़ ला दी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 28, 2026, 01:03 PM IST
हॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया से निकलकर अगर कोई स्टार सीधे फुटबॉल मैदान पर उतर जाए, तो सोशल मीडिया पर हलचल मचना तय है. कुछ ऐसा ही हुआ जब अमेरिकी अभिनेत्री सिडनी स्वीनी पुर्तगाल में मैच देखने पहुंचीं और फिर मैदान पर ऐसा जलवा दिखाया कि फैंस की निगाहें मैच से हटकर उन पर टिक गईं. लोग सोचने लगे क्या सिडनी अब एक्टिंग छोड़ फुटबॉल खेलने वाली हैं? VIP सीट से लेकर पेनल्टी किक तक, उनका हर मूव वायरल हो गया. खास बात यह रही कि उन्होंने क्लब के स्टार की स्टाइल भी कॉपी की. जिसने इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ ला दी.

मैच देखने पहुंचीं, लेकिन खुद बन गईं चर्चा का केंद्र

हॉलीवुड स्टार सिडनी स्वीनी हाल ही में पुर्तगाल में Sporting CP और Estoril Praia के बीच मुकाबला देखने पहुंचीं. भले ही मैच में स्पोर्टिंग ने 3-0 से जीत दर्ज की, लेकिन सोशल मीडिया पर असली चर्चा सिडनी की मौजूदगी को लेकर रही. 26 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाली अभिनेत्री की स्टेडियम में एंट्री होते ही फैंस चौंक गए. उनकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल होने लगे. कई यूजर्स ने कहा कि मैच से ज्यादा लोगों की नजरें हॉलीवुड स्टार पर टिकी हुई थीं.

मैदान पर उतरीं, पेनल्टी मारकर लूट ली लाइमलाइट

मैच खत्म होने के बाद सिडनी स्वीनी सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहीं. वह मैदान पर उतरीं और क्लब के मैस्कॉट के साथ मस्ती करती नजर आईं. उन्हें क्लब की खास जर्सी भी दी गई. इसके बाद उन्होंने गेंद को कुछ टच दिए और पेनल्टी किक मारकर गोल भी कर दिया. स्टेडियम में मौजूद फैंस ने इस पल को जमकर एन्जॉय किया. सिडनी का यह स्पोर्टी अंदाज कैमरों में कैद होते ही इंटरनेट पर छा गया और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया.

 

 ब्रूनो फर्नांडिस का सेलिब्रेशन किया कॉपी

गोल करने के बाद सिडनी ने पूर्व स्पोर्टिंग खिलाड़ी और मौजूदा Manchester United कप्तान Bruno Fernandes के मशहूर सेलिब्रेशन की नकल भी की. उन्होंने कानों पर हाथ रखकर वही स्टाइल दोहराया, जिसे देखकर फैंस और भी ज्यादा उत्साहित हो गए. सोशल मीडिया पर इस पल के मीम्स की बाढ़ आ गई. कुछ यूजर्स मजाक में लिखने लगे कि उनका बॉल कंट्रोल कई एक्टिव फुटबॉलर्स से बेहतर है. इस मजेदार मोमेंट ने वीडियो को और ज्यादा वायरल बना दिया.

 पुर्तगाली फुटबॉल की ग्लोबल चमक बढ़ी

लिस्बन में सिडनी स्वीनी की मौजूदगी ने एक बार फिर दिखाया कि पुर्तगाली फुटबॉल की लोकप्रियता दुनिया भर में बढ़ रही है. हाल ही में वह कई इंटरनेशनल इवेंट्स में भी नजर आई हैं, जिससे 2026 उनके लिए काफी व्यस्त साल साबित हो रहा है. हॉलीवुड की सबसे चर्चित चेहरों में शामिल सिडनी जहां भी जाती हैं, सुर्खियां अपने आप बन जाती हैं. इस बार भी उनका छोटा सा फुटबॉल मोमेंट इंटरनेट पर बड़ा ट्रेंड बन गया और फैंस अब उनके अगले सरप्राइज का इंतजार कर रहे हैं.

