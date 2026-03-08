Advertisement
इधर अहमदाबाद में टीम इंडिया कर रही थी छक्के-चौके की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर लिए न्यूजीलैंड के मजे; पोस्ट वायरल

इधर अहमदाबाद में टीम इंडिया कर रही थी छक्के-चौके की बारिश, तभी दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर लिए न्यूजीलैंड के मजे; पोस्ट वायरल

दिल्ली पुलिस अपने सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को लेकर हमेशा चर्चा में रहती है. अपने खास पोस्ट के माध्यम से उसकी ओर से हमेशा लोगों को खास संदेश देने का काम किया है. आज भारत और न्यूजीलैंड के फाइनल मैच के दौरान भी कुछ ऐसा ही पोस्ट किया गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 08, 2026, 11:46 PM IST
दिल्ली पुलिस का ट्वीट वायरल. फोटो- एक्स
दिल्ली पुलिस का ट्वीट वायरल. फोटो- एक्स

Delhi Police on T20 World Cup final: टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी है. इस खिताबी मुकाबले के लिए पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 255 रन बनाए. इस लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 159 रन पर ऑल आउट हो गई. भारत ने न्यूजीलैंड को इस मुकाबले में 96 रनों से मात दी. 

रविवार (08 मार्च) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए इस मैच के दौरान, जब भारतीय बल्लेबाज चौके-छक्कों की बारिश कर रहे थे, उस बीच दिल्ली पुलिस ने एक्स पर न्यूजीलैंड टीम की चुटकी ले ली. दिल्ली पुलिस कई मौकों पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ अनोखा पोस्ट करती रहती है. आज के मैच के बीच में दिल्ली पुलिस ने एक्स पर एक मजेदार पोस्ट किया, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा. 

दिल्ली पुलिस का पोस्ट वायरल 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए दिल्ली पुलिस ने अहमदाबाद पुलिस को टैग किया और लिखा कि आज कीवी फैंस की ओर से कुछ गेंदे गायब होने की शिकायत मिल सकती है. लेकिन इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत के बल्लेबाज गेंद को स्टैंड में पहुंचा रहे हैं. 

सबसे खास बात है कि दिल्ली पुलिस के इस पोस्ट पर जवाब देते हुए अहमदाबाद पुलिस ने पोस्ट किया कि इस मामले को हमारे ध्यान में लाने के लिए धन्यवाद. प्रकरण की सूचना उच्च पुलिस अधिकारियों को दे दी गई है. इस समय सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और खासकर क्रिकेट प्रेमी इसको खूब पसंद कर रहे हैं. 

पहले भी दिल्ली पुलिस ने किए ऐसे ट्वीट 

इससे पहले भारत ने जब टी20 विश्वकप में 15 फरवरी को पाकिस्तान को हराया था, उस वक्त भी दिल्ली पुलिस ने क्रिएटिव पोस्ट किया था. दिल्ली पुलिस ने उस दौरान एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि गलत जगह से यू-टर्न लोगे, तो यूंही मुंह की खाओगे. भारत-पाकिस्तान के मैच के दौरान यह पोस्ट सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हुआ था.   

यह भी पढ़ें: 'हर भारतीय का दिल गर्व से भर गया', T20 वर्ल्ड कप जीत पर पीएम मोदी का संदेश; सीएम योगी ने भी दी बधाई

