हार से बौखलाए पाकिस्तानी फैंस, स्टेडियम में इंग्लैंड दर्शक से भिड़ा! श्रीलंकाई ने छुड़वाया झगड़ा; देखें वीडियो

Hindi Newsजरा हटकेहार से बौखलाए पाकिस्तानी फैंस, स्टेडियम में इंग्लैंड दर्शक से भिड़ा! श्रीलंकाई ने छुड़वाया झगड़ा; देखें वीडियो

T20 World Cup Pakistan vs England: टी-20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से हार के बाद पाकिस्तानी फैन का गुस्सा स्टेडियम में फूट पड़ा. वायरल वीडियो में अंग्रेज फैन से बहस और श्रीलंकाई दर्शक की एंट्री ने सबका ध्यान खींच लिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 25, 2026, 08:16 AM IST
Pakistan vs England Fan Fight Video: टी-20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हराकर सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया. यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम था, लेकिन जीत इंग्लैंड के हिस्से आई. पाकिस्तान की हार के साथ ही स्टेडियम का माहौल बदल गया और कुछ फैंस का गुस्सा खुलकर सामने आ गया.

मैच खत्म होते ही एक पाकिस्तानी फैन का सब्र टूट गया. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वह एक अंग्रेज दर्शक से उलझता नजर आता है. कुछ सेकेंड की इस क्लिप में बहस तेज होती दिखती है. हार का दुख और भावनाएं इतनी बढ़ गईं कि बात तकरार तक पहुंच गई.

बीच में कौन आया?

झगड़ा बढ़ता देख वहां मौजूद एक श्रीलंकाई दर्शक ने बीच में आकर दोनों को अलग किया. उसने समझदारी दिखाते हुए स्थिति को संभाला और विवाद को शांत कराया. वीडियो में साफ दिखता है कि उसके दखल के बाद मामला ज्यादा नहीं बढ़ा. आसपास बैठे अन्य दर्शक इस पूरी घटना को रिकॉर्ड करते रहे. बताया जा रहा है कि वहां मौजूद एक अंग्रेज दर्शक ने इस घटना का वीडियो बनाया और हंसते हुए नजर आया. कुछ ही घंटों में यह क्लिप अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई. यूजर्स ने इसे तेजी से शेयर किया और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कई लोगों ने इसे मजाक के तौर पर लिया तो कुछ ने खेल भावना पर सवाल उठाए.

 

 

सोशल मीडिया पर क्या रिएक्शन आया?

वीडियो पर पाकिस्तानी, अंग्रेज और भारतीय यूजर्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा कि मामला और बिगड़ सकता था, तो किसी ने कैमरामैन के मजे लेने की बात कही. कुछ यूजर्स ने श्रीलंकाई दर्शक की तारीफ की, जिसने वक्त रहते हस्तक्षेप किया. यह क्लिप अब क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, भावनाओं का तूफान भी है. लेकिन हार-जीत के बीच खेल भावना बनाए रखना जरूरी है.

स्टेडियम में हुआ यह छोटा सा विवाद बताता है कि एक पल का गुस्सा माहौल बिगाड़ सकता है. वहीं एक समझदार कदम हालात को संभाल भी सकता है. टी-20 वर्ल्ड कप के इस मैच ने जहां इंग्लैंड को सेमीफाइनल में पहुंचाया, वहीं फैंस के व्यवहार को लेकर भी बहस छेड़ दी है.

