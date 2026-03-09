T20 World Cup 2026: 'कुछ ज्यादा ही पीट दिया...' न्यूजीलैंड की हार पर वायरल हुए ये मजेदार मीम्स

India vs New Zealand Match Reaction: टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड को परास्त कर दिया. जैसे ही भारतीय टीम ने फाइनल मैच जीता वैसे ही इंडियन फैंस ने मीम्स बनाकर न्यूजीलैंड की ट्रोल करना शुरू कर दिया. चलिए जानते हैं कौन कौन से मीम वायरल हो रहे हैं.
Trending Photos
New Zealand Loss Funny Memes: कुछ ही देर पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने लगातार दो बार टी20 वर्ल्ड कप जीत इतिहास रच दिया है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को परास्त कर दिया. टीम इंडिया जीते और भारतीय क्रिकेट फैंस मीम्स ना बनाएं ऐसा हो ही नहीं सकता. जैसे ही भारतीय टीम ने फाइनल मैच जीता वैसे ही इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई. चलिए आपको कुछ मजेदार मीम्स के बारे में बताते हैं जो इस समय इंटरनेट पर छाए हुए हैं. इन मीम्स को देख आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.
टीम इंडिया ने 256 का विशाल लक्ष्य न्यूजीलैंड के सामने रखा और 96 रन से बड़ी जीत हासिल कर ली. भले ही कप्तान सूर्यकुमार कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन अभिषेक, ईशान किशन, संजू सैमसन के साथ शिवम दुबे ने भी 8 बॉल में ताबड़तोड़ 26 रनों की पारी खेल बड़ा स्कोर खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई. जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर शिवम दुबे की जमकर तारीफ हो रही है. वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड के खिलाडियों को ट्रोल किया जा रहा है. न्यूजीलैंड की हार पर ऐसे फनी मीम्स बन रहे हैं जिसे देखकर आप भी लोटपोट हो जाएंगे.
HUM JEET GAYE !! What a Match !!! #INDvsENG pic.twitter.com/7a0PQIXvc4
— Rosy (@rose_k01) March 5, 2026
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @DineshK03975523 नाम के हैंडल से एक मीम पोस्ट किया गया जिसमें संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे और इशान किशन न्यूजीलैंड को हथौड़े से जमीन में ठोकते नजर आ रहे हैं.
Indian batting today -By...
Sanju Samson ,
Abhishek Sharma
Shivam Dube ,
Ishan Kishan
to NZ Bowlers#IndiaVsNewZealand #INDvsNZ#T20WorldCup2026final #T20WorldCup pic.twitter.com/hZAAyETj18
— Dinesh Khandelwal (@DineshK03975523) March 8, 2026
इस पर यूजर्स जमकर हंसी उड़ा रहे हैं. एक यूजर ने हंसते हुए इमोजी के साथ लिखा, 'कुछ ज्यादा ही पीट दिया.' इसके अलावा हर बार की तरह इस बार भी 'हम जीत गए' वाला मीम शेयर किया जा रहा है.
Bro saved this inning for the biggest stage. #AbhishekSharma #INDvsNZ #T20WorldCup2026final pic.twitter.com/SXKRlU4m0b
— Vishall. (@harshV810) March 8, 2026
एक्स पर @harshV810 नाम के हैंडल से अभिषेक शर्मा के पूरे टूर्नामेंट के परफॉर्मेंस को लेकर गजब का मीम्स शेयर किया है. इसमें दिखता है कि पूरे टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा कैसे सुस्त पड़े थे और अचानक फाइनल में एक्शन में आ गए.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.