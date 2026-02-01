'टीवी टूटने से बचा लिए...', पाकिस्तान ने किया मैच का बॉयकॉट तो भारतीयों ने इंटरनेट पर खड़ी कर दी खटिया

T20 World Cup 2026: 15 फरवरी को होने वाले भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर पाकिस्तान ने बॉयकॉट करने का फैसला लिया है. इसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. भारतीय फैंस ने पाकिस्तान की खटिया खड़ी कर दी.
T20 World Cup 2026: T20 वर्ल्ड कप के दौरान 15 फरवरी को होने वाले भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर पाकिस्तान ने अपना रुख साफ कर दिया और भारत के साथ नहीं खेलने का फैसला लिया है. इसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. क्रिकेट फैंस पाकिस्तान के जमकर मजे ले रहे हैं.
क्या है पूरा मामला?
15 फरवरी को होने वाले भारत-पाकिस्तान के मैच से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. पाकिस्तान ने भारत के साथ खेलने से इंकार कर दिया है. ये जानकारी पाकिस्तान के आधिकारिक एक्स अकाउंट @GovtofPakistan अकाउंट से दी गई. अब एक तरफ ये पोस्ट तो वायरल हो ही रही है, वहीं दूसरी ओर क्रिकेट फैंस ने पाकिस्तान पर मीम्स स्ट्राइक कर दी है. सोशल मीडिया पर मजेदार मीम्स वायरल हो रहे हैं. आज हम आपको ऐसे ही कुछ मजेदार मीम्स के बारे में बता रहे हैं जो इस समय इंटरनेट पर आग लगा रहे हैं.
कौन से मीम्स हुआ वायरल?
जैसे ही पाकिस्तान की ओर से 15 फरवरी को होने वाले मैच का बायकॉट किया गया वैसे ही क्रिकेट फैंस ने पाकिस्तान को आड़े हाथों ले लिया और सोशल मीडिया पर मीम्स की बारिश कर दी. यूजर्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मजे ले रहे हैं. यहां तक की कुछ लोग Grok एआई से पूछ रहे हैं कि मैच होता तो कौन जीतता? वहीं ज्यादातर यूजर्स PCB को अंतिम श्रद्धांजली दे रहे हैं. एक पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें 'RIP PCB' लिखा है. इसी के साथ कुछ यूजर्स पुराने आंकड़े लेकर आ रहे हैं और पाकिस्तान को बता रहे हैं कि तुम बॉयकॉट करके बच गए वरना फिर रगड़ दिए जाते. इसके अलावा ब्रॉडकास्ट (Broadcast) को लेकर भी 'भारी नुकसान हो गया' वाला मीम बनाया गया. हम इस खबर में कुछ ट्रेंडिंग और वायरल हो रहे मजेदार मीम्स जोड़ रहे हैं जिसे आप नीचे क्लिक कर देख सकते हैं.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो, फोटो या मीम के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.