/पत्नी का अफेयर पकड़ने के लिए रोबोट वैक्यूम को बनाया जासूस, जीता 15 लाख का केस... फिर खुद पहुंच गया जेल

कभी-कभी किसी रिश्ते में शक इतना बढ़ जाता है कि इंसान सच जानने के लिए अजीब रास्ते तक अपना लेता है. ताइवान में सामने आया एक ऐसा ही मामला इन दिनों चर्चा में है. यहां एक पति को अपनी पत्नी पर शक था और उसने सच्चाई पता लगाने के लिए ऐसा तरीका अपनाया, जिसके बारे में शायद उसने खुद भी नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर यही उसके लिए मुसीबत बन जाएगा.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, मामला एक ऐसे रोबोट वैक्यूम क्लीनर से जुड़ा है, जिसे आमतौर पर घर की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन इस मामले में यही मशीन पति के लिए जासूस बन गई. उसने दूर बैठे-बैठे वैक्यूम को चालू किया और उसके जरिए घर के अंदर की आवाज और तस्वीर रिकॉर्ड कर ली. रिकॉर्डिंग में उसे पत्नी के साथ एक दूसरे व्यक्ति के होने की जानकारी मिली. पति ने इस फुटेज को अपनी पत्नी के खिलाफ सिविल केस में सबूत बना लिया. अदालत में उसे इस मामले में राहत भी मिली और करीब 15 लाख रुपये का मुआवजा भी दिलाया गया. लेकिन प्राइवेट वीडियो बनाने का तरीका ही उसके खिलाफ दूसरा केस बन गया. वीडियो रिकॉर्ड करने के आरोप में उसी पति को पांच महीने की जेल और जुर्माना भुगतना पड़ गया.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में सामने आई अदालत की जानकारी के मुताबिक, इस व्यक्ति की शादी साल 2021 में हुई थी. शादी के बाद वह अपनी पत्नी के साथ अपने माता-पिता के घर रहता था. दोनों छुट्टियों के दौरान अपने दूसरे घर का भी इस्तेमाल करते थे. पति का शक सितंबर 2023 के आसपास बढ़ना शुरू हुआ. उसे छुट्टियों वाले घर में एक इस्तेमाल किया हुआ टूथब्रश मिला, जो उसे कुछ अजीब लगा. उसके मन में सवाल उठा कि आखिर घर में किसी दूसरे व्यक्ति का टूथब्रश कैसे पहुंचा. इसके बाद उसने पार्किंग की देखरेख करने वाले कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी. वहां उसे एक अनजान व्यक्ति दिखाई दिया, जिसे उसने पहले भी अपनी पत्नी को घर छोड़ते हुए देखा था. इन घटनाओं के बाद पति का शक और गहरा हो गया.
करीब तीन महीने बाद पति ने अपनी पत्नी के बारे में सच्चाई जानने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया. उसने मोबाइल ऐप के जरिए छुट्टियों वाले घर में रखे रोबोट वैक्यूम क्लीनर को दूर से चालू किया. इस मशीन में सिर्फ सफाई करने की सुविधा नहीं थी, बल्कि इसमें माइक्रोफोन के जरिए बात करने की सुविधा भी थी. इसका मतलब था कि मोबाइल ऐप की मदद से मशीन के जरिए घर में मौजूद व्यक्ति से बातचीत की जा सकती थी. लेकिन पति ने बातचीत करने के बजाय मशीन से मिलने वाली लाइव तस्वीर और आवाज पर ध्यान दिया. इसी दौरान उसे पत्नी और एक दूसरे व्यक्ति की प्राइवेट स्थिति दिखाई दी. उसने इस पूरे सीन को रिकॉर्ड कर लिया.
इसके बाद पति ने पत्नी और उस व्यक्ति के खिलाफ सिविल केस किया. उसका कहना था कि दोनों के रिश्ते ने उसके वैवाहिक अधिकारों का उल्लंघन किया है. रिपोर्ट के मुताबिक, पति ने शुरुआत में करीब 20 लाख ताइवानी डॉलर यानी लगभग 60 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की थी. हालांकि, अदालत ने उसकी पूरी मांग स्वीकार नहीं की. अदालत ने माना कि महिला और दूसरे व्यक्ति के बीच का रिश्ता सामान्य दोस्ती से आगे बढ़ चुका था. इसके बाद दोनों को मिलकर पति को 5 लाख ताइवानी डॉलर यानी करीब 15 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया. पति को लगा कि वह केस जीत गया है. लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी.
मुआवजे के केस के बाद पत्नी ने पति के खिलाफ अलग कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी. उसका आरोप था कि पति ने उसकी जानकारी और अनुमति के बिना उसके प्राइवेट पलों की रिकॉर्डिंग की थी. पति ने अदालत में अपनी सफाई देते हुए कहा कि उसने जो रिकॉर्डिंग की, उसका इस्तेमाल सिर्फ सिविल केस में सबूत के तौर पर किया गया था. चूंकि अदालत ने उस वीडियो को सबूत के रूप में स्वीकार कर लिया था, इसलिए उसका मानना था कि रिकॉर्डिंग करना गलत नहीं था. लेकिन अदालत ने इस दलील को नहीं माना. कोर्ट ने साफ किया कि पति-पत्नी का रिश्ता होने का मतलब यह नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे की प्राइवेसी का अधिकार खत्म कर सकता है.
अदालत के मुताबिक, रिकॉर्डिंग जानबूझकर की गई थी. रोबोट वैक्यूम से निकलने वाली कोई रोशनी या आवाज इस बात का पर्याप्त सबूत नहीं थी कि महिला को पता था कि उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है. इसका मतलब था कि मशीन घर में मौजूद थी और उसमें रिकॉर्डिंग की क्षमता थी, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि महिला ने उस रिकॉर्डिंग के लिए अपनी सहमति दी थी. कोर्ट ने इसी आधार पर पति को पर्सनल गतिविधियों की गैरकानूनी रिकॉर्डिंग का दोषी माना. उसे पांच महीने जेल की सजा सुनाई गई. इसके साथ ही 1.5 लाख ताइवानी डॉलर यानी करीब 4.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
ताइवान के कानून के तहत किसी व्यक्ति की प्राइवेट एक्टिविटी या अंतरंग जानकारी को बिना अनुमति रिकॉर्ड करना या उसे सार्वजनिक करना अपराध हो सकता है. ऐसे मामले में तीन साल तक की जेल और 3 लाख ताइवानी डॉलर यानी करीब 9 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. इस मामले में अदालत ने पत्नी के कथित अफेयर के सबूत होने और उस सबूत को हासिल करने के तरीके को अलग-अलग नजर से देखा. पत्नी का कथित अफेयर साबित करने में रिकॉर्डिंग काम आई, लेकिन रिकॉर्डिंग करने के तरीके ने पति को खुद कानून के घेरे में ला दिया.
यह मामला सोशल मीडिया और ऑनलाइन चर्चाओं में इसलिए भी दिलचस्प बना हुआ है क्योंकि इसमें घरेलू शक, रिश्ते, टेक्नोलॉजी और निजता चारों एक साथ जुड़ गए. एक रोबोट वैक्यूम, जिसे घर की सफाई के लिए खरीदा गया था, अचानक पर्सनल जिंदगी का रिकॉर्डर बन गया. पति ने तकनीक की मदद से वह सच तो देख लिया, जिस पर उसे शक था. उसने उसी रिकॉर्डिंग के आधार पर सिविल केस में करीब 15 लाख रुपये का मुआवजा भी हासिल किया. लेकिन अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि किसी के खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश में उसकी निजता के अधिकार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.