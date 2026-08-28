/पत्नी का अफेयर पकड़ने के लिए रोबोट वैक्यूम को बनाया जासूस, जीता 15 लाख का केस... फिर खुद पहुंच गया जेल

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, मामला एक ऐसे रोबोट वैक्यूम क्लीनर से जुड़ा है, जिसे आमतौर पर घर की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन इस मामले में यही मशीन पति के लिए जासूस बन गई. उसने दूर बैठे-बैठे वैक्यूम को चालू किया और उसके जरिए घर के अंदर की आवाज और तस्वीर रिकॉर्ड कर ली. रिकॉर्डिंग में उसे पत्नी के साथ एक दूसरे व्यक्ति के होने की जानकारी मिली. पति ने इस फुटेज को अपनी पत्नी के खिलाफ सिविल केस में सबूत बना लिया. अदालत में उसे इस मामले में राहत भी मिली और करीब 15 लाख रुपये का मुआवजा भी दिलाया गया. लेकिन प्राइवेट वीडियो बनाने का तरीका ही उसके खिलाफ दूसरा केस बन गया. वीडियो रिकॉर्ड करने के आरोप में उसी पति को पांच महीने की जेल और जुर्माना भुगतना पड़ गया.