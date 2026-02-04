मयूर सिंहासन से ताज महल डायमंड तक! कैसे एक-एक कर भारत की बेशकीमती धरोहरें विदेश चली गईं?

सोना-चांदी और हीरों की चमक सिर्फ शानो-शौकत की कहानी नहीं कहती, बल्कि उसके पीछे सत्ता, संघर्ष, युद्ध, और मजबूरी का लंबा इतिहास छिपा होता है. भारत की कई बेशकीमती धरोहरें कभी राजाओं के ताज की शोभा थीं, कभी मंदिरों की आस्था का प्रतीक, तो कभी शाही खजानों की शान. समय के साथ ये धरोहरें एक-एक कर देश से बाहर चली गईं. कुछ युद्ध में लूटी गईं, कुछ दबाव में “तोहफे” के तौर पर दी गईं और कुछ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेच दी गईं. आज जब ये गहने विदेशी संग्रहालयों, शाही तिजोरियों या रेड कार्पेट पर नजर आते हैं, तो सवाल उठता है क्या ये सिर्फ गहने हैं या खोए हुए इतिहास के गवाह?

ताज महल डायमंड: मुगल मोहब्बत से हॉलीवुड तक

दिल के आकार का “ताज महल डायमंड” मुगल काल की प्रेम कहानी से जुड़ा माना जाता है. इतिहासकारों के अनुसार, इसे मुगल सम्राट जहांगीर ने नूरजहां को भेंट किया था, जो आगे चलकर शाहजहां और मुमताज महल तक पहुंचा. मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां ने उनकी याद में ताज महल बनवाया. सदियों बाद यह हीरा यूरोप पहुंचा और 1971 में Cartier ने इसे खरीदकर पारंपरिक भारतीय डिजाइन से प्रेरित हार में जड़ा. यह हार अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर के पास रहा और हाल में मार्गोट रॉबी के गले में दिखने के बाद इसकी विरासत पर फिर बहस छिड़ गई.

शाही वैभव का बिखरा खजाना

पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह ने 1925 में Cartier से एक भव्य हार बनवाया था, जिसमें हजारों हीरे और कीमती पत्थर जड़े थे. यह हार उस दौर की शाही समृद्धि का प्रतीक था. लेकिन रियासतों के पतन के बाद शाही खजाने बिखर गए. हार के कई पत्थर गायब हो गए और अलग-अलग नीलामियों व निजी संग्रहों में दिखाई दिए. बाद में Cartier ने बचे हुए ढांचे के आधार पर इसकी पुनर्रचना की, जहां असली पत्थरों की जगह नकली लगाए गए. यह कहानी बताती है कि औपनिवेशिक दौर में शाही धरोहरें कैसे बिखरती चली गईं.

पहली बड़ी लूट की शुरुआत

शाहजहां का मयूर सिंहासन मुगल वैभव की पराकाष्ठा था. सोने, हाथीदांत और अनगिनत रत्नों से सजा यह सिंहासन सत्ता का प्रतीक था. 1739 में फारस के नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर इसे लूट लिया. सिंहासन के साथ जुड़े रत्न फारस ले जाए गए और समय के साथ अलग-अलग शाही खजानों में बंट गए. इस घटना ने मुगल खजाने को तोड़ा और भारत की बेशकीमती धरोहरों के विदेश जाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया.

ताज से तिजोरी तक का सफर

कोहिनूर हीरा मुगल, सिख और फिर ब्रिटिश शासन से गुजरता हुआ अंततः ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा बना. 1849 में संधि के तहत इसे ब्रिटेन को सौंपा गया. वहीं, गुलाबी रंग का विशाल हीरा दरिया-ए-नूर भी गोलकुंडा खदानों से निकलकर फारस पहुंचा और आज ईरान के शाही खजाने में है. इसके अलावा कई मंदिरों से निकाले गए रत्न, जैसे नासक डायमंड, औपनिवेशिक दौर में लंदन के बाजारों तक पहुंचे. ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे भारत की धरोहरें सत्ता और व्यापार के खेल में देश से बाहर चली गईं.