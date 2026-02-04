Advertisement
trendingNow13098234
Hindi Newsजरा हटकेमयूर सिंहासन से ताज महल डायमंड तक! कैसे एक-एक कर भारत की बेशकीमती धरोहरें विदेश चली गईं?

मयूर सिंहासन से ताज महल डायमंड तक! कैसे एक-एक कर भारत की बेशकीमती धरोहरें विदेश चली गईं?

भारत की बेशकीमती धरोहर ताज महल डायमंड, मयूर सिंहासन, कोहिनूर और शाही आभूषण सिर्फ गहने नहीं, बल्कि सत्ता, युद्ध, लूट और मजबूरी के गवाह हैं. समय के साथ ये रत्न विदेश पहुंचे और आज भी उनकी विरासत पर सवाल उठते हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 04, 2026, 10:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मयूर सिंहासन से ताज महल डायमंड तक! कैसे एक-एक कर भारत की बेशकीमती धरोहरें विदेश चली गईं?

सोना-चांदी और हीरों की चमक सिर्फ शानो-शौकत की कहानी नहीं कहती, बल्कि उसके पीछे सत्ता, संघर्ष, युद्ध, और मजबूरी  का लंबा इतिहास छिपा होता है. भारत की कई बेशकीमती धरोहरें कभी राजाओं के ताज की शोभा थीं, कभी मंदिरों की आस्था का प्रतीक, तो कभी शाही खजानों की शान. समय के साथ ये धरोहरें एक-एक कर देश से बाहर चली गईं. कुछ युद्ध में लूटी गईं, कुछ दबाव में “तोहफे” के तौर पर दी गईं और कुछ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेच दी गईं. आज जब ये गहने विदेशी संग्रहालयों, शाही तिजोरियों या रेड कार्पेट पर नजर आते हैं, तो सवाल उठता है क्या ये सिर्फ गहने हैं या खोए हुए इतिहास के गवाह?

ताज महल डायमंड: मुगल मोहब्बत से हॉलीवुड तक

दिल के आकार का “ताज महल डायमंड” मुगल काल की प्रेम कहानी से जुड़ा माना जाता है. इतिहासकारों के अनुसार, इसे मुगल सम्राट जहांगीर ने नूरजहां को भेंट किया था, जो आगे चलकर शाहजहां और मुमताज महल तक पहुंचा. मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां ने उनकी याद में ताज महल बनवाया. सदियों बाद यह हीरा यूरोप पहुंचा और 1971 में Cartier ने इसे खरीदकर पारंपरिक भारतीय डिजाइन से प्रेरित हार में जड़ा. यह हार अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर के पास रहा और हाल में मार्गोट रॉबी के गले में दिखने के बाद इसकी विरासत पर फिर बहस छिड़ गई.

Add Zee News as a Preferred Source

 शाही वैभव का बिखरा खजाना

पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह ने 1925 में Cartier से एक भव्य हार बनवाया था, जिसमें हजारों हीरे और कीमती पत्थर जड़े थे. यह हार उस दौर की शाही समृद्धि का प्रतीक था. लेकिन रियासतों के पतन के बाद शाही खजाने बिखर गए. हार के कई पत्थर गायब हो गए और अलग-अलग नीलामियों व निजी संग्रहों में दिखाई दिए. बाद में Cartier ने बचे हुए ढांचे के आधार पर इसकी पुनर्रचना की, जहां असली पत्थरों की जगह नकली लगाए गए. यह कहानी बताती है कि औपनिवेशिक दौर में शाही धरोहरें कैसे बिखरती चली गईं.

 पहली बड़ी लूट की शुरुआत

शाहजहां का मयूर सिंहासन मुगल वैभव की पराकाष्ठा था. सोने, हाथीदांत और अनगिनत रत्नों से सजा यह सिंहासन सत्ता का प्रतीक था. 1739 में फारस के नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर इसे लूट लिया. सिंहासन के साथ जुड़े रत्न फारस ले जाए गए और समय के साथ अलग-अलग शाही खजानों में बंट गए. इस घटना ने मुगल खजाने को तोड़ा और भारत की बेशकीमती धरोहरों के विदेश जाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया.

 ताज से तिजोरी तक का सफर 

कोहिनूर हीरा मुगल, सिख और फिर ब्रिटिश शासन से गुजरता हुआ अंततः ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा बना. 1849 में संधि के तहत इसे ब्रिटेन को सौंपा गया. वहीं, गुलाबी रंग का विशाल हीरा दरिया-ए-नूर भी गोलकुंडा खदानों से निकलकर फारस पहुंचा और आज ईरान के शाही खजाने में है. इसके अलावा कई मंदिरों से निकाले गए रत्न, जैसे नासक डायमंड, औपनिवेशिक दौर में लंदन के बाजारों तक पहुंचे. ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे भारत की धरोहरें सत्ता और व्यापार के खेल में देश से बाहर चली गईं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

india crown jewelskoh-i-noor history

Trending news

'ट्रंप से दबने वाला नहीं है भारत...,', डोभाल ने US को दिया था करारा जवाब, हुआ खुलासा
India News
'ट्रंप से दबने वाला नहीं है भारत...,', डोभाल ने US को दिया था करारा जवाब, हुआ खुलासा
'जब भी मोदी जी को डराया जाता है, वे....,' PM का भाषण कैंसिल होने पर विपक्ष का कटाक्ष
Parliament budget session
'जब भी मोदी जी को डराया जाता है, वे....,' PM का भाषण कैंसिल होने पर विपक्ष का कटाक्ष
विपक्षी महिला सांसदों ने PM की सीट को घेरा, 'मोदी डर गए' वाले बयान पर BJP का पलटवार
Budget Session
विपक्षी महिला सांसदों ने PM की सीट को घेरा, 'मोदी डर गए' वाले बयान पर BJP का पलटवार
'लेटर बम' से सियासी घमासान, निशिकांत दुबे की तरफ बढ़े विपक्षी सांसद, फिर हुआ ये...
Nishikant Dubey
'लेटर बम' से सियासी घमासान, निशिकांत दुबे की तरफ बढ़े विपक्षी सांसद, फिर हुआ ये...
किश्तवाड़ में सेना का प्रहार, जमकर बरस रही गोलियां, घिरे कई आतंकी, 1 ढेर
Jammu-kashmir
किश्तवाड़ में सेना का प्रहार, जमकर बरस रही गोलियां, घिरे कई आतंकी, 1 ढेर
SIR को लेकर SC में सुनवाई, ममता बनर्जी ने लगाया बंगाल को टारगेट करने का आरोप
West Bengal
SIR को लेकर SC में सुनवाई, ममता बनर्जी ने लगाया बंगाल को टारगेट करने का आरोप
युमनाम खेमचंद ने ली मणिपुर के सीएम पद की शपथ, लेकिन सामने खड़ी हैं ये चुनौतियां
Manipur CM
युमनाम खेमचंद ने ली मणिपुर के सीएम पद की शपथ, लेकिन सामने खड़ी हैं ये चुनौतियां
पटरी से उतरी NCP की 'मर्जर ट्रेन', दिल्ली दौरा छोड़ अचानक बारामती लौटे 'बड़े' पवार
sharad pawar
पटरी से उतरी NCP की 'मर्जर ट्रेन', दिल्ली दौरा छोड़ अचानक बारामती लौटे 'बड़े' पवार
इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
Turkiye Flight
इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
PM Modi
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल