/विदेशी महिला दिखी तो भूल गए तहजीब: लोगों का बर्ताव देख फोटोग्राफर ने लगाई क्लास, वायरल वीडियो पर फूटा लोगों का गुस्सा

फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. तस्वीरों और वीडियो को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोग इसे सिविक सेंस का मामला बता रहे हैं, तो कुछ इसे विदेशी पर्यटकों को लेकर लोगों की जरूरत से ज्यादा उत्सुकता से जोड़ रहे हैं. इस वीडियो से यह जरूर याद आता है कि किसी टूरिस्ट स्पॉट की खूबसूरती सिर्फ वहां की इमारतों और नजारों में नहीं होती. वहां आने वाले लोगों का व्यवहार भी उस जगह की याद का हिस्सा बन जाता है. ताजमहल की तस्वीर लेकर लौटने वाला कोई पर्यटक अगर भारत की मेहमाननवाजी याद रखे, तो यह ज्यादा अच्छी बात होगी. लेकिन अगर उसे अपनी प्राइवेसी बचाने के लिए भीड़ से जूझना पड़े, तो सवाल सिर्फ एक वायरल वीडियो का नहीं, हमारे रोजमर्रा के व्यवहार का भी बन जाता है.