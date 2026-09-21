/विदेशी महिला दिखी तो भूल गए तहजीब: लोगों का बर्ताव देख फोटोग्राफर ने लगाई क्लास, वायरल वीडियो पर फूटा लोगों का गुस्सा

ताजमहल सिर्फ भारत की पहचान नहीं, बल्कि दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है. हर दिन देश-विदेश से लोग यहां पहुंचते हैं और इसकी खूबसूरती को कैमरे में कैद करते हैं. लेकिन इसी मशहूर जगह का एक वीडियो अब अलग वजह से चर्चा में है.
वायरल वीडियो में एक विदेशी महिला पर्यटक ताजमहल के सामने खड़ी होकर तस्वीरें खिंचवाती दिखाई देती है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य नजर आता है. लेकिन कुछ ही देर में आसपास मौजूद लोगों का ध्यान महिला की तरफ जाने लगता है.
वीडियो में दिखाई देता है कि कई पुरुष महिला के आसपास आकर खड़े हो जाते हैं. कुछ लोग उसे देखने लगते हैं, जबकि कुछ अपने मोबाइल फोन निकालकर उसकी तरफ कैमरा कर देते हैं. महिला अपने आसपास जमा लोगों के बीच कुछ असहज नजर आती है. वह जिस तरह वहां खड़ी दिखाई देती है, उससे लगता है कि अचानक बनी यह भीड़ उसके लिए सहज स्थिति नहीं थी. किसी टूरिस्ट के लिए घूमने के दौरान लोग आसपास जमा हो जाएं और लगातार कैमरा उसकी तरफ करें तो स्थिति असहज हो सकती है. यही वजह है कि इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा.
मामला बढ़ता देख वहां मौजूद एक फोटोग्राफर ने लोगों को पीछे हटने के लिए कहा. वह भीड़ के पास जाता दिखाई देता है और लोगों से महिला को स्पेस देने की अपील करता है. वीडियो में फोटोग्राफर का यह कदम खास तौर पर चर्चा में आया. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने कहा कि ऐसे समय में किसी को सिर्फ वीडियो बनाने के बजाय स्थिति को संभालने की कोशिश करनी चाहिए. महिला ताजमहल देखने और अपनी तस्वीरें खिंचवाने आई थी. ऐसे में उसके आसपास भीड़ लगाने के बजाय उसे आराम से अपना समय बिताने देना ज्यादा सामान्य और सम्मानजनक तरीका होता.
वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लोगों ने इसे सिर्फ एक विदेशी महिला से जुड़ा मामला नहीं माना, बल्कि पब्लिक प्लेस पर लोगों के व्यवहार से जोड़कर देखा. पोस्ट के जरिए सवाल उठाया गया कि किसी विदेशी पर्यटक को देखकर उत्सुक होना अलग बात है, लेकिन उसे घेर लेना, लगातार घूरना या बिना उसकी सहमति के उसके वीडियो बनाना सही तरीका नहीं है. पर्यटन स्थलों पर दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से लोग आते हैं. ऐसे में हर पर्यटक को अपनी प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस मिलना जरूरी है.
वीडियो वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने 'अतिथि देवो भव:' की बात भी उठाई. उनका कहना था कि भारत हमेशा मेहमानों के स्वागत और अपनी मेहमाननवाजी के लिए जाना जाता है. एक यूजर ने सवाल किया कि जब हम विदेशी मेहमानों का स्वागत करने की बात करते हैं, तो किसी पर्यटक के साथ इस तरह भीड़ लगाकर खड़े होना उस सोच से कितना मेल खाता है. हालांकि, वीडियो में दिखाई देने वाले लोगों की मंशा क्या थी, यह साफ नहीं है. हो सकता है कि कुछ लोग सिर्फ उत्सुकता में महिला को देखने या उसकी तस्वीर लेने के लिए वहां रुके हों. लेकिन किसी की मंशा चाहे जो हो, सामने वाले की सहजता का ध्यान रखना जरूरी है.
वीडियो सामने आने के बाद कई यूजर्स ने इस व्यवहार पर नाराजगी जताई. कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें यह देखकर शर्मिंदगी महसूस हुई. वहीं कुछ ने लिखा कि विदेशी पर्यटकों को देखकर भारतीयों में जरूरत से ज्यादा उत्सुकता कई बार दिखाई देती है. एक यूजर ने इस स्थिति की तुलना चिड़ियाघर में किसी को घूरने से कर दी. दूसरे यूजर ने कहा कि अगर कोई भारत घूमने आया है तो उसे बिना परेशान हुए घूमने का मौका मिलना चाहिए. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सिर्फ विदेशी होने की वजह से किसी व्यक्ति को आकर्षण का केंद्र बना देना ठीक नहीं है. हालांकि, सोशल मीडिया पर किसी एक वीडियो के आधार पर पूरे देश या सभी भारतीयों के व्यवहार को लेकर निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा.
किसी खूबसूरत जगह पर किसी विदेशी पर्यटक को देखकर उसके साथ फोटो लेने की इच्छा होना अपने आप में गलत नहीं है. असली सवाल सहमति और तरीके का है. अगर कोई व्यक्ति फोटो के लिए तैयार है तो बातचीत करके तस्वीर लेना अलग बात है. लेकिन बिना पूछे लगातार कैमरा करना या उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा कर देना दूसरी स्थिति है. ताजमहल जैसे बड़े पर्यटन स्थल पर रोज हजारों लोग पहुंचते हैं. ऐसे में अगर हर व्यक्ति दूसरे की प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस का ध्यान रखे तो किसी भी पर्यटक का अनुभव ज्यादा बेहतर हो सकता है.
इस घटना से जुड़ी सबसे बड़ी बात यही है कि सम्मान सिर्फ विदेशी पर्यटकों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए जरूरी है. कोई महिला हो, पुरुष हो, भारतीय हो या विदेशी, उसकी सहमति के बिना उसके बेहद करीब जाकर वीडियो बनाना या उसे घेरना उसे असहज कर सकता है. ताजमहल देखने आने वाला हर पर्यटक अपनी यादें बनाने आता है. किसी के लिए वह पहली यात्रा हो सकती है, किसी के लिए जिंदगी का खास मौका. ऐसे में दूसरों की उत्सुकता उसकी पूरी ट्रिप को असहज अनुभव में बदल दे, यह ठीक नहीं.
फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. तस्वीरों और वीडियो को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ लोग इसे सिविक सेंस का मामला बता रहे हैं, तो कुछ इसे विदेशी पर्यटकों को लेकर लोगों की जरूरत से ज्यादा उत्सुकता से जोड़ रहे हैं. इस वीडियो से यह जरूर याद आता है कि किसी टूरिस्ट स्पॉट की खूबसूरती सिर्फ वहां की इमारतों और नजारों में नहीं होती. वहां आने वाले लोगों का व्यवहार भी उस जगह की याद का हिस्सा बन जाता है. ताजमहल की तस्वीर लेकर लौटने वाला कोई पर्यटक अगर भारत की मेहमाननवाजी याद रखे, तो यह ज्यादा अच्छी बात होगी. लेकिन अगर उसे अपनी प्राइवेसी बचाने के लिए भीड़ से जूझना पड़े, तो सवाल सिर्फ एक वायरल वीडियो का नहीं, हमारे रोजमर्रा के व्यवहार का भी बन जाता है.
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