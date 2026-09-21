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विदेशी महिला दिखी तो भूल गए तहजीब: लोगों का बर्ताव देख फोटोग्राफर ने लगाई क्लास, वायरल वीडियो पर फूटा लोगों का गुस्सा

आगरा के ताजमहल से सामने आए एक वायरल वीडियो ने लोगों का ध्यान खींच लिया है. वीडियो में एक विदेशी महिला पर्यटक स्मारक के सामने तस्वीरें खिंचवाती नजर आती है, तभी कुछ लोग उसके आसपास जमा हो जाते हैं. कई लोग मोबाइल निकालकर उसकी तरफ कैमरा करने लगते हैं. महिला के हाव-भाव से वह असहज नजर आती है. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के व्यवहार और सिविक सेंस पर सवाल उठ रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 21, 2026, 07:03 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 07:03 AM IST
विदेशी महिला दिखी तो भूल गए तहजीब: लोगों का बर्ताव देख फोटोग्राफर ने लगाई क्लास, वायरल वीडियो पर फूटा लोगों का गुस्सा
Image Credit: ताजमहल में विदेशी महिला को घेरकर खड़ी हुई भीड़! Image credit: instagram/@official_tajmahal.photography

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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