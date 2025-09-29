ताजमहल इंडिया में क्यों है? विदेशी लड़की का जवाब सुनकर इंडियन्स की छूटी हंसी, बोले- सही बोला...

Taj Mahal in India: हर साल हजारों लोग आगरा आते हैं ताजमहल की खूबसूरती देखने के लिए, लेकिन इस बार ताजमहल किसी रोमांटिक कहानी या उसके इतिहास की वजह से नहीं बल्कि एक मजेदार बातचीत की वजह से चर्चा में है. एक विदेशी कपल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसमें महिला ने ताजमहल से जुड़ा ऐसा जवाब दिया कि लोग ठहाके मारकर हंसने लगे.

आखिर महिला ने क्या कहा?

वीडियो में एक ट्रैवल व्लॉगर अपनी पार्टनर से पूछता है, “ताजमहल इंडिया में क्यों है?” इस पर महिला मासूमियत से जवाब देती है, “क्या यह इसलिए है क्योंकि इसे ब्रिटेन ले जाना बहुत भारी था?” उसके इस जवाब को सुनते ही न सिर्फ उसका पार्टनर चौंक गया बल्कि इंटरनेट भी हंसी से लोटपोट हो गया. महिला के जवाब पर व्लॉगर इतना हैरान हुआ कि वह कुछ और कह ही नहीं पाया. उसने बस सिर हिलाते हुए हामी भर दी और बोला, “हां, तुम सही कह रही हो.” यह वीडियो असल में कोलकाता के इको पार्क का है जहां सातों अजूबों की प्रतिकृतियां मौजूद हैं. कपल यहां घूमते हुए ताजमहल की कॉपी के सामने खड़ा था और उसी वक्त यह मजेदार डायलॉग हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: गरबा महोत्सव में चल रहा था IND vs PAK मैच, जैसे ही पाकिस्तान को चटाई धूल तो जमकर मचा धमाल

सोशल मीडिया पर कैसी रही प्रतिक्रिया?

जैसे ही वीडियो इंस्टाग्राम पर डाला गया, यह तेजी से वायरल होने लगा. एक यूजर ने लिखा, “सच में, यह सबसे मजेदार जवाब था.” दूसरे ने तंज कसा, “ब्रिटेन ने तो भारत से सबकुछ लूटा, लेकिन ताजमहल भारी था इसलिए नहीं ले जा पाए.” वहीं एक अन्य ने कमेंट किया, “यह तो नया इतिहास खोज लिया.” वीडियो को पोस्ट किए जाने के बाद से अब तक करीब 1.2 करोड़ व्यूज मिल चुके हैं. लोग लगातार इस महिला की हाजिरजवाबी और सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने तो इसे पीक सेंस ऑफ ह्यूमर भी कहा.

यह भी पढ़ें: कौन है ये मुस्लिम मिस्ट्री गर्ल? पाकिस्तान के हारते ही मनाया जश्न, टीम इंडिया संग खिंचवाई सेल्फी! भारतीय फैंस हुए खुश

क्यों बना यह वीडियो खास?

इंटरनेट पर रोजाना अनगिनत वीडियो वायरल होते हैं लेकिन यह क्लिप इसलिए खास बनी क्योंकि इसमें एक बेहद गंभीर सवाल को बेहद मासूम और मजेदार तरीके से जवाब दिया गया. ताजमहल भले ही अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता हो, लेकिन इस बार यह लोगों की हंसी का कारण भी बन गया.