Advertisement
trendingNow13143740
Hindi Newsजरा हटकेमहल नहीं, पानी पर तैरता सफेद अजूबा! ताज लेक पैलेस के 300 साल पुराने रॉयल सीक्रेट्स से उठा पर्दा

महल नहीं, पानी पर तैरता सफेद अजूबा! ताज लेक पैलेस के 300 साल पुराने 'रॉयल सीक्रेट्स' से उठा पर्दा

Luxury Hotels In India: पिछोला झील के बीचों-बीच तैरते 'ताज लेक पैलेस' के 300 साल पुराने राज अब एक किताब में. जानिए कैसे एक समर पैलेस बना दुनिया का सबसे आलीशान होटल. महाराजा लक्ष्यराज सिंह और ताज की इस शाही विरासत की पूरी कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 17, 2026, 10:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महल नहीं, पानी पर तैरता सफेद अजूबा! ताज लेक पैलेस के 300 साल पुराने 'रॉयल सीक्रेट्स' से उठा पर्दा

Taj Lake Palace Udaipur: दुनिया में कई आलीशान होटल हैं, लेकिन जब बात उदयपुर के 'ताज लेक पैलेस' की आती है, तो रूह में एक राजसी सिहरन दौड़ जाती है. हाल ही में इस तैरते हुए महल की भव्यता और इसके 300 साल पुराने इतिहास को एक बेहद खूबसूरत किताब के जरिए दुनिया के सामने पेश किया गया है. ताज ने ‘ज्वेल ऑफ द लेक: ताज लेक पैलेस, उदयपुर’ नाम की एक मास्टरपीस बुक लॉन्च की है.

यह किताब केवल पन्नों का पुलिंदा नहीं, बल्कि पिछोला झील की लहरों पर तैरते उस इतिहास का सफरनामा है, जिसने भारत को वैश्विक पर्यटन के नक्शे पर चमकाया है. आइए जानते हैं इस शाही विरासत की वो बातें जो आपको हैरान कर देंगी.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है इस किताब का असली राज?

यह किताब रिमन मसनद के क्रिएटिव डायरेक्शन में तैयार की गई है. इसमें उन कहानियों, लोगों और कलाकृतियों को सहेजा गया है जिन्होंने इस महल को पिछले तीन सदियों से जिंदा रखा है. इसमें उदयपुर के डॉ. लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ और IHCL के एमडी पुणेत छतवाल के विचार भी शामिल हैं. यह किताब पाठकों को महल के उन कोनों में ले जाती है, जहां तक आम पर्यटकों की पहुँच नहीं होती. इसमें दुर्लभ तस्वीरें और वो किस्से हैं जो मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास को बयां करते हैं.

दुनिया के सबसे बेहतरीन होटल्स में एक

ताज लेक पैलेस, जिसे कभी 'जगनिवास' के नाम से जाना जाता था, उसका निर्माण 1746 में मेवाड़ वंश के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था. उन्होंने इसे अपनी गर्मियों की छुट्टियों के लिए एक सुकून भरे ठिकाने के रूप में बनाया था. समय के साथ यह शाही ठिकाना एक लग्जरी होटल में तब्दील हो गया, लेकिन इसकी रूह आज भी वही पुरानी और राजसी है. IHCL के सीईओ पुणेत छतवाल कहते हैं कि मुंबई के ताज महल पैलेस के बाद यह पहला महल था जिसे ताज ने अपनी देखरेख में लिया और एक नई विरासत की शुरुआत की.

fallback

उदयपुर के महाराजा और मेवाड़ हाउस के संरक्षक डॉ. लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ के लिए यह महल सिर्फ एक होटल नहीं, बल्कि उनका पुश्तैनी घर है. किताब में उनके हवाले से बताया गया है कि यह पैलेस एक 'लिविंग लेगेसी' यानी जीवित विरासत है. यह आज भी दुनिया भर के मेहमानों का उसी गर्मजोशी के साथ स्वागत करता है, जैसा कभी राजाओं के दौर में होता था. उनकी दृष्टि में यह किताब उस कला और संस्कृति को सम्मान देने का एक तरीका है जो मेवाड़ की रगों में दौड़ती है.

इसे क्यों मिला सम्मान?

हाल ही में ताज लेक पैलेस को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक 'थ्री मिशलिन की' से नवाजा गया है. यह अवॉर्ड दुनिया के केवल उन्हीं होटलों को मिलता है जो अतिथि सत्कार और भव्यता के मामले में 'बेमिसाल' होते हैं. 65 लग्जरी कमरों और 18 सिग्नेचर सूट्स वाला यह होटल आज भी पर्यटकों के लिए एक सपना है. यहां पहुंचने का इकलौता रास्ता नाव है, जो इसे और भी रोमांचक और जादुई बना देता है.

fallback

यहां कौन सा 'शाही अनुभव' मिलता है?

अगर आप यहां रुकते हैं, तो आपको केवल कमरा नहीं मिलता, बल्कि एक पूरा अनुभव मिलता है. डूबते सूरज के वक्त 'गणगौर' नाम की शाही नाव पर झील की सैर करना हो या 'नील कमल' और 'भैरो' जैसे रेस्टोरेंट्स में राजसी भोजन का स्वाद चखना- यहां का हर पल जादुई है. अरावली की पहाड़ियों और सिटी पैलेस के बैकड्रॉप के साथ सफेद संगमरमर का यह महल आज भी 'रोमांस' और 'रॉयल्टी' का सबसे बड़ा प्रतीक बना हुआ है. अब यह नई किताब यहां आने वाले मेहमानों को इस जादुई सफर का हिस्सा बनने का मौका देगी.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Taj Palacetrending

Trending news

अधिकारियों के तबादले पर ममता का हमला, CEC को लिख डाला पत्र; बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी
West Bengal Election 2026
अधिकारियों के तबादले पर ममता का हमला, CEC को लिख डाला पत्र; बढ़ी राजनीतिक सरगर्मी
हरियाणा राज्यसभा चुनाव में अलग ड्रामा, कांग्रेस की चुस्ती से बिहार वाला दांव फेल
Rajya Sabha Chunav 2026
हरियाणा राज्यसभा चुनाव में अलग ड्रामा, कांग्रेस की चुस्ती से बिहार वाला दांव फेल
तनाव के बीच एक्शन में भारत! तेल की लाइफलाइन होर्मुज में सुरक्षा कवच बनी इंडियन नेवी
Indian Navy
तनाव के बीच एक्शन में भारत! तेल की लाइफलाइन होर्मुज में सुरक्षा कवच बनी इंडियन नेवी
जरूरी नंबर नहीं था, फिर बिहार में एनडीए ने राज्यसभा की पांचवीं सीट कैसे झटक ली?
Rajya Sabha Chunav 2026
जरूरी नंबर नहीं था, फिर बिहार में एनडीए ने राज्यसभा की पांचवीं सीट कैसे झटक ली?
बंगाल में IMD का रेड अलर्ट, 65 से 70 km की रफ्तार से चल रही हवा
West Bengal Weather Alert
बंगाल में IMD का रेड अलर्ट, 65 से 70 km की रफ्तार से चल रही हवा
RSS पर बैन सिफारिश वाली US रिपोर्ट पर भारत ने लगाई क्लास, अमेरिका को खूब सुनाया
DNA
RSS पर बैन सिफारिश वाली US रिपोर्ट पर भारत ने लगाई क्लास, अमेरिका को खूब सुनाया
6 साल में सिर्फ एक बहस में शिरकत... पूर्व CJI गोगोई राज्यसभा में खामोश क्यों रहे?
CJI Ranjan Gogoi
6 साल में सिर्फ एक बहस में शिरकत... पूर्व CJI गोगोई राज्यसभा में खामोश क्यों रहे?
युवाओं को नौकरी और करोड़ों का निवेश...4 साल पूरे होने पर पंजाब CM का रिपोर्ट कार्ड
Punjab news
युवाओं को नौकरी और करोड़ों का निवेश...4 साल पूरे होने पर पंजाब CM का रिपोर्ट कार्ड
मिडिल ईस्ट युद्ध का साइड इफेक्ट, LPG पर इतना 'पैनिक' क्या रोका जा सकता था?
LPG
मिडिल ईस्ट युद्ध का साइड इफेक्ट, LPG पर इतना 'पैनिक' क्या रोका जा सकता था?
ओडिशा में कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस के इस कदम से सियासी हलचल; 2 और MLA भी आए साथ
Rajya Sabha Elections 2026
ओडिशा में कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस के इस कदम से सियासी हलचल; 2 और MLA भी आए साथ