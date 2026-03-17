महल नहीं, पानी पर तैरता सफेद अजूबा! ताज लेक पैलेस के 300 साल पुराने 'रॉयल सीक्रेट्स' से उठा पर्दा

Taj Lake Palace Udaipur: दुनिया में कई आलीशान होटल हैं, लेकिन जब बात उदयपुर के 'ताज लेक पैलेस' की आती है, तो रूह में एक राजसी सिहरन दौड़ जाती है. हाल ही में इस तैरते हुए महल की भव्यता और इसके 300 साल पुराने इतिहास को एक बेहद खूबसूरत किताब के जरिए दुनिया के सामने पेश किया गया है. ताज ने ‘ज्वेल ऑफ द लेक: ताज लेक पैलेस, उदयपुर’ नाम की एक मास्टरपीस बुक लॉन्च की है.

यह किताब केवल पन्नों का पुलिंदा नहीं, बल्कि पिछोला झील की लहरों पर तैरते उस इतिहास का सफरनामा है, जिसने भारत को वैश्विक पर्यटन के नक्शे पर चमकाया है. आइए जानते हैं इस शाही विरासत की वो बातें जो आपको हैरान कर देंगी.

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क्या है इस किताब का असली राज?

यह किताब रिमन मसनद के क्रिएटिव डायरेक्शन में तैयार की गई है. इसमें उन कहानियों, लोगों और कलाकृतियों को सहेजा गया है जिन्होंने इस महल को पिछले तीन सदियों से जिंदा रखा है. इसमें उदयपुर के डॉ. लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ और IHCL के एमडी पुणेत छतवाल के विचार भी शामिल हैं. यह किताब पाठकों को महल के उन कोनों में ले जाती है, जहां तक आम पर्यटकों की पहुँच नहीं होती. इसमें दुर्लभ तस्वीरें और वो किस्से हैं जो मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास को बयां करते हैं.

दुनिया के सबसे बेहतरीन होटल्स में एक

ताज लेक पैलेस, जिसे कभी 'जगनिवास' के नाम से जाना जाता था, उसका निर्माण 1746 में मेवाड़ वंश के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था. उन्होंने इसे अपनी गर्मियों की छुट्टियों के लिए एक सुकून भरे ठिकाने के रूप में बनाया था. समय के साथ यह शाही ठिकाना एक लग्जरी होटल में तब्दील हो गया, लेकिन इसकी रूह आज भी वही पुरानी और राजसी है. IHCL के सीईओ पुणेत छतवाल कहते हैं कि मुंबई के ताज महल पैलेस के बाद यह पहला महल था जिसे ताज ने अपनी देखरेख में लिया और एक नई विरासत की शुरुआत की.

उदयपुर के महाराजा और मेवाड़ हाउस के संरक्षक डॉ. लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ के लिए यह महल सिर्फ एक होटल नहीं, बल्कि उनका पुश्तैनी घर है. किताब में उनके हवाले से बताया गया है कि यह पैलेस एक 'लिविंग लेगेसी' यानी जीवित विरासत है. यह आज भी दुनिया भर के मेहमानों का उसी गर्मजोशी के साथ स्वागत करता है, जैसा कभी राजाओं के दौर में होता था. उनकी दृष्टि में यह किताब उस कला और संस्कृति को सम्मान देने का एक तरीका है जो मेवाड़ की रगों में दौड़ती है.

इसे क्यों मिला सम्मान?

हाल ही में ताज लेक पैलेस को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक 'थ्री मिशलिन की' से नवाजा गया है. यह अवॉर्ड दुनिया के केवल उन्हीं होटलों को मिलता है जो अतिथि सत्कार और भव्यता के मामले में 'बेमिसाल' होते हैं. 65 लग्जरी कमरों और 18 सिग्नेचर सूट्स वाला यह होटल आज भी पर्यटकों के लिए एक सपना है. यहां पहुंचने का इकलौता रास्ता नाव है, जो इसे और भी रोमांचक और जादुई बना देता है.

यहां कौन सा 'शाही अनुभव' मिलता है?

अगर आप यहां रुकते हैं, तो आपको केवल कमरा नहीं मिलता, बल्कि एक पूरा अनुभव मिलता है. डूबते सूरज के वक्त 'गणगौर' नाम की शाही नाव पर झील की सैर करना हो या 'नील कमल' और 'भैरो' जैसे रेस्टोरेंट्स में राजसी भोजन का स्वाद चखना- यहां का हर पल जादुई है. अरावली की पहाड़ियों और सिटी पैलेस के बैकड्रॉप के साथ सफेद संगमरमर का यह महल आज भी 'रोमांस' और 'रॉयल्टी' का सबसे बड़ा प्रतीक बना हुआ है. अब यह नई किताब यहां आने वाले मेहमानों को इस जादुई सफर का हिस्सा बनने का मौका देगी.