दुनिया का सबसे अनोखा कब्रिस्तान! जहां मौत से पहले लोग खुद चुनते हैं कब्र की प्रोफाइल फोटो; नजारा देख चकरा जाएगा सिर

Tajikistan Unique Cemetery Graves With Profile Photos: सोशल मीडिया पर ताजिकिस्तान के एक अनोखे कब्रिस्तान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें दावा किया जा रहा है कि यहां लोग अपनी मौत से पहले ही खुद अपनी कब्र चुन लेते हैं. इसके बाद वे अपनी कब्र पर लगाने के लिए अपनी मनपसंद प्रोफाइल फोटो भी खुद ही खिंचवाते हैं.
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Tajikistan Unique Cemetery Graves With Profile Photos: दुनिया में हर देश की अपनी अलग संस्कृति और परंपराएं होती हैं. कुछ परंपराएं लोगों को प्रभावित करती हैं तो कुछ ऐसी होती हैं, जिन्हें देखकर हैरानी होना स्वाभाविक है. इन दिनों सोशल मीडिया पर ताजिकिस्तान के एक अनोखे कब्रिस्तान की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. इस कब्रिस्तान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां लगभग हर कब्र पर मृत व्यक्ति की बड़ी तस्वीर लगी होती है. पहली नजर में यह जगह किसी कब्रिस्तान से ज्यादा फोटो गैलरी जैसी दिखाई देती है. कब्रों के ऊपर लगी तस्वीरों में लोग मुस्कुराते हुए, गंभीर मुद्रा में या अपने पसंदीदा कपड़ों में नजर आते हैं. यही वजह है कि इस अनोखी परंपरा ने दुनियाभर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.
इस परंपरा की सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई लोग अपनी मौत से काफी पहले ही तय कर लेते हैं कि उनकी कब्र पर कौन सी तस्वीर लगाई जाएगी. इसके लिए वे खास तौर पर फोटो खिंचवाते हैं. कुछ लोग पारंपरिक कपड़े पहनकर तस्वीर खिंचवाते हैं, जबकि कुछ अपनी पसंदीदा ड्रेस में फोटो बनवाते हैं. कई लोग कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए पोज देते हैं, ताकि उनकी वही तस्वीर हमेशा के लिए उनकी पहचान बन सके. स्थानीय लोगों का मानना है कि इंसान भले ही इस दुनिया से चला जाए, लेकिन उसकी यादें हमेशा जिंदा रहनी चाहिए. कब्र पर लगी तस्वीर उसी याद का प्रतीक मानी जाती है.
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ताजिकिस्तान के कई कब्रिस्तानों में यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है. खासतौर पर राजधानी दुशांबे और आसपास के इलाकों में यह काफी आम मानी जाती है. जब परिवार के सदस्य अपने प्रियजनों की कब्र पर पहुंचते हैं, तो तस्वीर की वजह से उन्हें पहचानने में कोई परेशानी नहीं होती. कई लोगों का कहना है कि फोटो देखकर ऐसा लगता है, जैसे वह व्यक्ति आज भी उनके बीच मौजूद हो. इसी वजह से परिवार वाले कब्र पर तस्वीर लगाने को सम्मान और स्मृति से जोड़कर देखते हैं.
जैसे ही इस अनोखे कब्रिस्तान की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, लोगों ने इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि यहां भी लोगों की प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है. कुछ लोगों ने इसे डिजिटल दौर की नई पहचान बताया, तो कुछ ने कहा कि यह परंपरा बेहद अनोखी और दिलचस्प है. एक यूजर ने लिखा कि जिंदगी में भी प्रोफाइल फोटो और मौत के बाद भी प्रोफाइल फोटो. वहीं, एक और यूजर ने कहा कि पहली बार किसी कब्रिस्तान को देखकर ऐसा लगा, जैसे किसी फोटो एग्जीबिशन में आ गए हों. हालांकि, कुछ लोगों ने इस परंपरा को थोड़ा अजीब और डरावना भी बताया.
ताजिकिस्तान में कब्र तैयार करने के दौरान सिर्फ नाम और तारीख ही नहीं लिखी जाती, बल्कि फोटो के लिए भी अलग स्थान दिया जाता है. कई परिवार फोटो फ्रेम के साथ कब्र पर व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि और मृत्यु की तारीख भी लिखवाते हैं. कुछ जगहों पर तस्वीरों को मौसम से बचाने के लिए विशेष कवर लगाए जाते हैं, जिससे वे लंबे समय तक सुरक्षित रह सकें. कई कब्रों को इस तरह सजाया जाता है कि दूर से ही उनकी पहचान हो जाए. स्थानीय लोगों के लिए यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि अपने प्रियजन की यादों को संजोकर रखने का माध्यम है.
एक्सपर्ट्स का मानना है कि ताजिकिस्तान की यह परंपरा वहां की सांस्कृतिक सोच को भी दिखाती है. यहां लोग मौत को जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत मानते हैं. इसी वजह से वे अपने प्रियजनों की यादों को लंबे समय तक जीवित रखने की कोशिश करते हैं. कब्र पर लगी तस्वीरें उसी भावना का हिस्सा मानी जाती हैं. यह परंपरा सिर्फ ताजिकिस्तान तक सीमित नहीं है. मध्य एशिया के कुछ अन्य देशों में भी ऐसी प्रथाएं देखने को मिलती हैं, जहां लोगों की तस्वीरों को उनकी पहचान और स्मृति के रूप में कब्रों पर लगाया जाता है.
आज सोशल मीडिया के दौर में, जहां लोग अपनी प्रोफाइल फोटो को लेकर काफी सजग रहते हैं, वहीं ताजिकिस्तान का यह कब्रिस्तान एक अलग ही कहानी बयां करता है. यहां लोग अपनी अंतिम पहचान के लिए भी तस्वीर चुनते हैं और उसे हमेशा के लिए अपनी कब्र का हिस्सा बना देते हैं. यही वजह है कि कब्रों पर लगी प्रोफाइल तस्वीरों वाला यह अनोखा कब्रिस्तान इन दिनों इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इसे देखकर लोग हैरान भी हो रहे हैं और इस अनोखी परंपरा के बारे में जानने में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं.
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