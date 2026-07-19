सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ... बेटी की शादी के बाद महिला को हुआ 'हैप्पी हार्ट सिंड्रोम', डॉक्टर भी रह गए हैरान

क्या कभी आपने सुना है कि इंसान दुख ही नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा खुशी की वजह से भी अस्पताल पहुंच सकता है? शादी का घर, रिश्तेदारों की भीड़, संगीत, हंसी-खुशी और बेटी की विदाई... हर एक मां के लिए यह जिंदगी का सबसे भावुक और यादगार पल होता है. लेकिन एक महिला के लिए यही खुशी अचानक मेडिकल इमरजेंसी में बदल गई.
ऑक्सफोर्ड मेडिकल केस रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, 65 वर्षीय महिला अपनी बेटी की शादी में शामिल हुई थीं. शादी के बाद अगले तीन दिनों तक उन्हें सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी महसूस होने लगी. जब तकलीफ लगातार बढ़ती गई, तो परिवार उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचा. डॉक्टरों को भी शुरुआत में यही लगा कि यह हार्ट अटैक का मामला हो सकता है.
अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने महिला की कई जरूरी जांच कीं. हार्ट अटैक की आशंका को देखते हुए एंजियोग्राफी समेत दूसरे मेडिकल टेस्ट किए गए. लेकिन रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए. दिल की धमनियों में कहीं भी ब्लॉकेज नहीं था. इसके बावजूद महिला के दिल का बायां हिस्सा सामान्य तरीके से काम नहीं कर रहा था. हार्ट का एक हिस्सा अस्थायी रूप से फूल गया था, जिससे दिल को खून पंप करने में दिक्कत हो रही थी. यहीं से डॉक्टरों को समझ आया कि मामला हार्ट अटैक का नहीं, बल्कि एक बेहद दुर्लभ मेडिकल कंडीशन का है.
डॉक्टरों ने महिला को टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी (Takotsubo Cardiomyopathy) यानी 'हैप्पी हार्ट सिंड्रोम' होने की बात कही. यह ऐसी स्थिति होती है, जिसमें दिल अचानक कमजोर पड़ जाता है और उसके काम करने की क्षमता कुछ समय के लिए प्रभावित हो जाती है. दिलचस्प बात यह है कि इसके लक्षण बिल्कुल हार्ट अटैक जैसे होते हैं. मरीज को सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ और बेचैनी महसूस हो सकती है. लेकिन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि हार्ट अटैक में दिल की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, जबकि हैप्पी हार्ट सिंड्रोम में ऐसा नहीं होता.
अब तक ज्यादातर मामलों में यह बीमारी किसी बड़े सदमे, गहरे दुख, तनाव या भावनात्मक आघात के बाद देखने को मिली है. इसी वजह से इसे कई बार 'ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम' भी कहा जाता है. लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि कुछ बेहद दुर्लभ मामलों में जरूरत से ज्यादा खुशी भी शरीर में ऐसा बदलाव पैदा कर सकती है. बेटी की शादी, लंबे समय बाद किसी अपने से मिलना, बड़ी लॉटरी लगना या कोई बड़ी सफलता मिलना जैसी घटनाएं भी कुछ लोगों में इस स्थिति को ट्रिगर कर सकती हैं.
डॉक्टरों के अनुसार, जिन लोगों को शुरुआत में हार्ट अटैक होने की आशंका होती है, उनमें से सिर्फ 1 से 3 प्रतिशत मरीजों में टाकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी पाई जाती है. इनमें भी केवल करीब 4 प्रतिशत मामले ऐसे होते हैं, जिनकी वजह दुख नहीं, बल्कि बेहद ज्यादा खुशी होती है. इसका मतलब यह स्थिति बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है.
डॉक्टरों का कहना है कि जब इंसान बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है, चाहे वजह खुशी हो या दुख, तब शरीर में स्ट्रेस हार्मोन तेजी से बढ़ जाते हैं. इन हार्मोन का असर सीधे दिल पर पड़ सकता है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, दोनों तरह के मामलों में शरीर का सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है और कैटेकोलामीन नाम के हार्मोन का स्तर अचानक बढ़ जाता है. हालांकि, खुशी और दुख के दौरान शरीर की प्रतिक्रिया में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन दोनों ही स्थितियां दिल पर अस्थायी दबाव डाल सकती हैं.
राहत की बात यह है कि यह बीमारी ज्यादातर मामलों में स्थायी नहीं होती. अगर समय रहते सही इलाज मिल जाए, तो मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है. इस मामले में भी महिला का इलाज किया गया और कुछ समय बाद उनका दिल सामान्य तरीके से काम करने लगा. अब उनकी सेहत पूरी तरह ठीक बताई जा रही है.
एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर किसी बड़े भावनात्मक पल के बाद सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, कमजोरी या बेचैनी महसूस हो, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. भले ही वजह खुशी ही क्यों न हो, ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है. कई बार लोग सोचते हैं कि खुशी से भला कोई बीमार कैसे हो सकता है, लेकिन मेडिकल साइंस बताती है कि शरीर हर भावनात्मक बदलाव पर अपनी अलग प्रतिक्रिया देता है.
इस अनोखे मेडिकल केस के सामने आने के बाद डॉक्टर चाहते हैं कि लोग इस बीमारी के बारे में जागरूक हों. हालांकि, यह बेहद दुर्लभ स्थिति है, लेकिन इससे यह जरूर समझ आता है कि इंसानी शरीर सिर्फ दुख ही नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा खुशी पर भी अलग तरह से प्रतिक्रिया दे सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि भावनाएं जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा हैं, लेकिन अगर किसी बड़े जश्न या भावनात्मक पल के बाद शरीर असामान्य संकेत देने लगे, तो उन्हें नजरअंदाज करने की गलती नहीं करनी चाहिए. सही समय पर जांच और इलाज कई गंभीर परेशानियों से बचा सकता है.