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सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ... बेटी की शादी के बाद महिला को हुआ 'हैप्पी हार्ट सिंड्रोम', डॉक्टर भी रह गए हैरान

हाल ही में सामने आए एक मेडिकल केस ने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया. बेटी की शादी की खुशियां मनाने के कुछ दिन बाद 65 साल की एक महिला को अचानक सीने में तेज दर्द और सांस लेने में तकलीफ होने लगी. परिवार को लगा कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, लेकिन जांच में सामने आई वजह बिल्कुल अलग थी. डॉक्टरों ने इसे 'हैप्पी हार्ट सिंड्रोम' नाम की दुर्लभ स्थिति बताया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 19, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 03:37 PM IST
सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ... बेटी की शादी के बाद महिला को हुआ 'हैप्पी हार्ट सिंड्रोम', डॉक्टर भी रह गए हैरान
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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