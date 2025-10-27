Advertisement
चलती ट्रेन में गाया, 'हमें ना भुलाना साजन' और वायरल हो गई ये ढोलक बजाती लड़की

Viral Girl: सोशल मीडिया पर एक बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है जो पेट पालने के लिए ट्रेन में गाना गा रही है. इस दौरान किसी ने ढोलक बजा रही इस लड़की का वीडियो बना लिया और अब ये लड़की खूब वायरल हो रही है. आप भी देखें वीडियो.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 27, 2025, 12:22 PM IST
Viral Girl: इंटरनेट पर रोज लाखों वीडियो पोस्ट किए जाते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं और लाइक और शेयर करने पर हमें मजबूर कर देते हैं और इस तरह वीडियो वायरल हो जाते हैं. अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रेन या बस में कुछ लोग गाने बजाने लगते हैं और उनकी इस कला को देखकर यात्री जो पैसे दे देते हैं उन्हीं से इनका गुजारा चलता है, लेकिन कई बार इनका हुनर कैमरे में कैद हो जाता है और वायरल हो जाता है. ट्रेन में छोटे छोटे बच्चे गरीबी में अपना पेट पालने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं. कभी पत्थरों को बजाकर अपनी कला दिखाते हैं तो कभी ढोलकर बचाकर यात्रियों का मनोरंजन करते हैं. इस बार ट्रेन में ढोलक बजाकर गाना गाती एक बच्ची वायरल हो रही है. वीडियो देखकर इसकी कला और मजबूरी दोनों समझ आ रही है. गाना ऐसा गाया कि सुनने वाले सुनते ही रह गए.

कौन-सा गाना गाया?
वीडियो में दिखता है कि लड़की ढोलक बचाकर जा रही है तभी वीडियो बना रहा शख्स कहता है कि एक बार और सुना दो. उसके बाद लड़की मजाकिया अंदाज में 'हमें ना भुलाना साजन' गाना गाती है. इस बच्ची की मेहनत और टैलेंट देखकर सब दंग रह जाते हैं. इस दौरान किसी ने इस पल को अपने फोन में कैद कर लिया और अब ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. आप भी देखें ये वायरल वीडियो.
यह भी पढ़ें: 3 हजार सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है गांव, फिलीपींस का ये गांव क्यों हो रहा वायरल?

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

किसने शेयर किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम @___raanjha_hasibul_01 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 3.6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "गरीबों का हुनर तमाशा बनकर रह जाता है." दूसरे यूजर ने लिखा, "100 रुपये दे दो यार प्लीज." तीसरे यूजर ने लिखा, "लोग पेट पालने के लिए क्या क्या करते हैं."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

