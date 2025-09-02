Video: तमन्ना भाटिया को बच्चे ने टीवी पर जैसे ही 'आज की रात' गाने पर नाचते हुए देखा, आंखें निकल आई बाहर

Trending Photos
Kid Funny Video: बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया का गाना 'आज की रात' आजकल हर उम्र के लोगों की जुबान पर चढ़ा हुआ है. लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि यह गाना अब छोटे बच्चों की भी पहली पसंद बन गया है. हाल ही में तमन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कई महिलाओं ने उन्हें बताया कि उनके बच्चे खाना तभी खाते हैं जब टीवी पर यह गाना चलता है. उनकी यह बात अब सच साबित हो गई है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक नन्हें बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह तमन्ना के इस गाने को देख कर इतना खो गया कि पलक झपकाना भी भूल गया.
बच्चा क्यों हुआ तमन्ना के गाने में खोया हुआ?
वायरल वीडियो में एक छोटा बच्चा टीवी स्क्रीन के सामने बैठा है और उसकी नजरें लगातार गाने पर टिकी हुई हैं. जैसे ही तमन्ना भाटिया अपने डांस मूव्स करती हैं, बच्चा बिना हिले-डुले उन्हें देखता रहता है. उसके चेहरे पर हैरानी और उत्साह साफ नजर आता है. वीडियो पर लिखा गया टेक्स्ट भी बड़ा मजेदार है, “आज मुझे यकीन हो गया कि तमन्ना सही कह रही थीं.”
देखें वीडियो-
इंटरनेट पर क्यों मचा इस वीडियो का धमाल?
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने जमकर इसे शेयर करना शुरू कर दिया. हर कोई बच्चे की मासूमियत और उसकी नजरों में छिपे एक्सप्रेशन्स पर फिदा हो गया. कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा, “अब बच्चे को कोकोमेलन से बाहर की दुनिया मिल गई.” वहीं एक ने कमेंट किया, “किसी ने बच्चे की टी-शर्ट पकड़ लो, कहीं प्यार में गिर ना जाए.”
लोगों की मजेदार प्रतिक्रियाएं क्या थीं?
इस वीडियो पर लोगों के मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई. किसी ने कहा – “यानी उम्र चाहे जो भी हो, लड़के तो लड़के ही रहेंगे." किसी ने हंसी के इमोजी शेयर करते हुए लिखा, “ये बच्चा भी जान गया कि कोकोमेलन से भी बेहतर चीजें होती हैं.” वहीं कुछ लोगों का मानना था कि बच्चों को इस गाने के रंगीन विजुअल्स और तेज म्यूजिक सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं.