'टमाटर दो नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगा...' नन्हे पक्षी की इस खौफनाक धमकी ने उड़ा दिए सबके होश, देखें वीडियो

इंटरनेट की दुनिया में कब क्या वायरल हो जाए, कोई नहीं जानता. कभी बिल्ली की हरकतें हंसा देती हैं, तो कभी कुत्ते की समझदारी चौंका देती है. लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है, उसने लोगों को हैरानी के साथ हंसी का फुल डोज दे दिया है. सोचिए, अगर आपका पालतू जानवर नाराज होकर पुलिस बुलाने लगे तो? सुनने में मजाक लगता है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक तोता कुछ ऐसा ही करता नजर आ रहा है. बस टमाटर नहीं मिला और तोते ने सीधा पुलिस की धमकी दे डाली. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

टमाटर की डिमांड और तोते का गुस्सा

यह वायरल वीडियो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X (पहले ट्विटर) पर @alianadim नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पालतू तोता अपने पिंजरे में बैठा है और बड़ी मासूमियत से अपनी मालकिन से टमाटर मांग रहा है. शुरुआत में उसका अंदाज बिल्कुल शांत और प्यार भरा नजर आता है. लेकिन जैसे ही महिला टमाटर देने से मना करती है, तोते का मूड पल भर में बदल जाता है. उसका चेहरा और बॉडी लैंग्वेज साफ दिखाती है कि अब वह नाराज हो चुका है. यहीं से वीडियो मजेदार मोड़ ले लेता है.

Add Zee News as a Preferred Source

‘पुलिस, पुलिस’ चिल्लाने लगा तोता

मालकिन के इनकार के बाद गुस्से से भरे तोते ने जो किया, वह देखकर लोग हैरान रह गए. तोता अचानक जोर-जोर से ‘पुलिस, पुलिस, पुलिस’ चिल्लाने लगता है. उसका अंदाज ऐसा लगता है, जैसे वह सच में किसी मुसीबत में फंस गया हो और मदद के लिए पुलिस बुला रहा हो. तोते की आवाज और हाव-भाव इतने इंसानी लगते हैं कि पहली नजर में किसी को भी यकीन नहीं होगा कि यह एक पक्षी है. यही अनोखी हरकत इस वीडियो को बाकी एनिमल वायरल वीडियो से अलग बना देती है और लोगों को हंसने पर मजबूर कर देती है.

वीडियो में तोता अपने मालिक से पुलिस बुलाने की बात करता दिख रहा है।

उसका अंदाज़ और शब्द लोगों को हैरान भी कर रहे हैं, हँसा भी रहे हैं। यही वजह है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। pic.twitter.com/WqshS4IHI0 — Aalia Nadim (@aalianadim) January 7, 2026

सोशल मीडिया पर मजेदार रिएक्शन

इस वीडियो को अब तक हजारों बार देखा जा चुका है और लोग जमकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “यह तो खुलेआम ब्लैकमेलिंग है.” दूसरे ने कहा, “अब तो पालतू तोतों से भी डरकर रहना पड़ेगा, पता नहीं कब पुलिस बुला लें.” एक अन्य यूजर ने हैरानी जताते हुए लिखा, “यह तोता तो इंसानों की तरह बात कर रहा है.” कई लोगों का कहना है कि तोते का बोलने का अंदाज और एक्सप्रेशन दिल जीत लेने वाला है. कुल मिलाकर, यह वीडियो सोशल मीडिया पर हंसी और मनोरंजन का जबरदस्त कारण बन गया है.