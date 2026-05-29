दिल्ली से लौटते ही इंटरनेट पर छाया तमिलनाडु के CM विजय का नया रूप! एयर होस्टेस संग फोटो क्यों हुई वायरल?

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Tamil Nadu CM Vijay In Flight: तमिलनाडु के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री और दिग्गज अभिनेता सी. जोसेफ विजय, जिन्हें फैंस प्यार से 'थलापति' बुलाते हैं, एक बार फिर सुर्खियों में हैं. मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले आधिकारिक दिल्ली दौरे से लौट रहे सीएम विजय की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गई. इस तस्वीर में वह फ्लाइट की एक एयर होस्टेस के साथ बेहद शालीन और डाउन-टू-अर्थ अंदाज में नजर आ रहे हैं. इस इन-फ्लाइट फोटो ने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया है और फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
यह वायरल तस्वीर तब क्लिक की गई जब मुख्यमंत्री विजय नई दिल्ली के अपने दौरे को पूरा करके वापस लौट रहे थे. फ्लाइट की केबिन क्रू मेंबर उमा मीनाक्षी ने इस खूबसूरत पल को कैमरे में कैद किया और इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया. उमा ने इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, "माननीय मुख्यमंत्री श्री सी. जोसेफ विजय (@actorvijay) के बोर्ड पर होने से आज क्रू ड्यूटी एक्स्ट्रा स्पेशल हो गई." इस पोस्ट के सामने आते ही फैंस और राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा तेज हो गई.
वायरल हो रही इस तस्वीर में मुख्यमंत्री विजय अपने नए और सिग्नेचर मोनोक्रोम ब्लैक-एंड-व्हाइट फॉर्मल कपड़ों में नजर आ रहे हैं. तस्वीर में वह बेहद शांत और खुश दिख रहे हैं. थलापति विजय के समर्थकों का कहना है कि राजनीति में आने और राज्य का सबसे बड़ा पद संभालने के बाद भी विजय के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है. वह आज भी उतने ही जमीन से जुड़े हुए हैं जितने अपने फिल्मी करियर के दौरान थे. लोगों को उनका आम जनता और क्रू मेंबर्स के साथ इस तरह घुलना-मिलना बेहद पसंद आ रहा है.
मुख्यमंत्री विजय का यह दिल्ली दौरा राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस दौरे के दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की थी. खबरों के मुताबिक, इस बैठक में तमिलनाडु के लिए केंद्रीय फंड, बुनियादी ढांचे के विस्तार, जन कल्याणकारी योजनाओं, निवेश के अवसरों और राज्य की लंबित परियोजनाओं को लेकर काफी सकारात्मक बातचीत हुई. इस महत्वपूर्ण दौरे के समापन के बाद ही यह फ्लाइट वाली तस्वीर सामने आई.
सिनेमा के पर्दे से राजनीति के शिखर तक पहुंचने का विजय का यह सफर बेहद शानदार रहा है. साल 2024 में 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) पार्टी लॉन्च करने के बाद, उन्होंने बहुत कम समय में अपने विशाल फैन बेस को एक मजबूत राजनीतिक नेटवर्क में बदल दिया. उनकी पार्टी ने भ्रष्टाचार विरोधी संदेश, युवा जुड़ाव और सुशासन को अपना मुख्य मुद्दा बनाया था. हालिया विधानसभा चुनावों में टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. इसके बाद 13 मई को कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई (एम), वीसीके और आईयूएमएल के समर्थन से विजय ने सदन में विश्वास मत हासिल किया और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने.
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