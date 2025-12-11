रैपिडो ड्राइवर ने बीच रास्ते किया ऐसा काम, खौफ में आ गई लड़की! लोगों से पूछा- ऐसी सिचुएशन में क्या करूं?

Trending Photos
Rapido Ride Safety: कोयम्बटूर की 23 वर्षीय युवती ने रेडिट पर अपना ऐसा अनुभव शेयर किया, जिसने रैपिडो जैसी ऐप-बेस्ड सर्विसेज की सेफ्टी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया. लड़की ने बताया कि उसने सामान्य तरीके से रैपिडो ऑटो बुक किया और ड्राइवर उसके रेजिडेंशियल सोसाइटी तक उसे लेने पहुंचा. शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही ऑटो मेन रोड पर पहुंचा, कहानी अचानक मोड़ लेती दिखी.
बीच रास्ते बिना पूछे कौन ऑटो में बैठ गया?
लड़की के अनुसार, मेन रोड पर एक व्यक्ति पहले से खड़ा दिखाई दिया और अचानक ऑटो के फ्रंट सीट पर चढ़ बैठा. ड्राइवर और वह व्यक्ति एक-दूसरे को पहले से जानते थे और रास्ते भर बातचीत करते रहे. इस दौरान उन्होंने लड़की से कोई बातचीत नहीं की, लेकिन यह बिना अनुमति की घटना उसे अंदर तक असहज कर गई. लड़की ने बताया कि दोनों पुरुषों ने उसे छेड़ा या धमकाया नहीं, लेकिन उसके भीतर डर लगातार बना रहा. उसने सफर के दौरान कान में ईयरफोन नहीं लगाए, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया और चारों तरफ की हर गतिविधि पर नजर रखती रही. उसे लगा कि किसी भी स्थिति में उसे खुद को बचाने के लिए तैयार रहना होगा.
लड़की ने सुनाई खौफ की दास्तान
पोस्ट में लड़की ने सवाल उठाया कि क्या बिना कस्टमर की अनुमति किसी अजनबी को बीच में बिठाना कानूनन सही है. उसने लिखा कि दोनों लड़कों का व्यवहार इतना सहज था जैसे यह रोज की बात हो, लेकिन सड़क किनारे उसे उठाना उसे बेहद संदिग्ध लगा. उसकी यही दुविधा रेडिट पर बड़ी बहस का कारण बनी.
क्या उसे रैपिडो से शिकायत करनी चाहिए?
लड़की ने लोगों से पूछा कि क्या यह घटना रिपोर्ट करने लायक है. कई यूजर्स ने उसे शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित न हो. लोगों का कहना था कि ऐप-बेस्ड सेवाओं में पैसेंजर की अनुमति पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. इस पोस्ट के बाद ऑनलाइन चर्चा तेज हो गई है. लोग पैसेंजर सेफ्टी, ड्राइवर की जिम्मेदारी और ऐप सेवाओं के नियमों पर सवाल उठा रहे हैं. यह मामला इस बात का संकेत है कि सुरक्षित यात्राओं के लिए सिर्फ ऐप पर भरोसा काफी नहीं, बल्कि यात्रियों की सहमति और ड्राइवर का जिम्मेदार व्यवहार भी जरूरी है.