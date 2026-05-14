दान नहीं, यहां भक्तों को मिलता है 'कैश'! इस मंदिर ने सोशल मीडिया पर मचाई खलबली, जानें क्यों सिक्कों को माना जाता है महाप्रसाद

Tamil Nadu Temple Money Prasad Viral: मंदिरों में जाते ही लोग भगवान के दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं और श्रद्धा के अनुसार दान भी करते हैं. आमतौर पर हर मंदिर में दान पेटी या चढ़ावा देने की परंपरा होती है. लेकिन इन दिनों तमिलनाडु में मदुरै के पास स्थित करुपस्वामी मंदिर बिल्कुल अलग वजह से चर्चा में आ गया है. यहां कहानी उलटी है. लोग मंदिर में पैसे चढ़ाने नहीं, बल्कि प्रसाद के साथ पैसे मिलने की बात कर रहे हैं. यही वजह है कि इस अनोखी परंपरा की चर्चा अब सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है.

मंदिर में दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद के साथ कुछ पैसे दिए जाने का वीडियो सामने आने के बाद लोग हैरान रह गए. कई लोगों को पहले लगा कि यह मजाक है, लेकिन बाद में पता चला कि यह वहां की एक खास परंपरा का हिस्सा माना जाता है.

वीडियो देखते ही इंटरनेट पर मची हलचल

जैसे ही इस मंदिर से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. कई यूजर्स मजाक में कहने लगे कि अगर ऐसे मंदिर हर शहर में खुल जाएं तो भीड़ संभालना मुश्किल हो जाएगा. एक यूजर ने लिखा कि, "पहली बार ऐसा देखा कि मंदिर में जेब हल्की नहीं, भारी हो रही है." एक अन्य यूजर ने लिखा कि, "अब लोग मंदिर जाने के नए कारण ढूंढ लेंगे." हालांकि, कुछ लोगों ने इसे सिर्फ पैसे की बात नहीं, बल्कि परंपरा और आस्था से जोड़कर देखा.

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क्या है इसके पीछे की वजह?

बताया जा रहा है कि मंदिर में दी जाने वाली रकम कोई बड़ी राशि नहीं होती. इसे आशीर्वाद और शुभ संकेत की तरह दिया जाता है. यहां इसे सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि भगवान की कृपा का प्रतीक माना जाता है. कई धार्मिक परंपराओं में सिक्का या छोटी राशि शुभ मानी जाती है. लोग इसे घर में संभालकर रखते हैं और मानते हैं कि इससे सुख-समृद्धि आती है. यही कारण है कि कई श्रद्धालु इसे सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि प्रसाद का हिस्सा मानते हैं.

Tamil Nadu temple goes viral for giving money as prasad instead of taking donations. pic.twitter.com/8Uud7gNVXv ʀᴀᴍ (@ramdevkar07) May 12, 2026

लोगों ने शिक्षा और समाज से भी जोड़ा मामला

इस खबर के वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने गंभीर बातें भी उठाईं. कई यूजर्स ने कहा कि आज के समय में जब लोग हर चीज को पैसों से जोड़कर देखते हैं, ऐसे उदाहरण समाज में अलग संदेश देते हैं. कुछ लोगों का कहना था कि यहां असली बात रकम नहीं, बल्कि देने की भावना है. एक यूजर ने लिखा कि, "दुनिया लेने वालों से भरी है, देने वालों की पहचान अलग होती है."

सोशल मीडिया पर बने मीम

सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आते ही लोग इस पर मीम बनाने लगे. किसी ने लिखा कि, "अब यहां दर्शन के लिए लंबी लाइन लगने वाली है." एक यूजर ने मजाक में कहा कि, "दोस्तों, घूमने का नया प्लान बन गया." कुछ लोगों ने तो यहां तक लिख दिया कि, "दान पेटी बंद करके ऐसी व्यवस्था हर जगह शुरू कर दो." इन मजेदार प्रतिक्रियाओं ने खबर को और तेजी से वायरल कर दिया. भारत और दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे धार्मिक स्थल हैं, जो अपनी अलग परंपराओं के लिए जाने जाते हैं. कहीं प्रसाद के रूप में खास चीजें दी जाती हैं, तो कहीं अनोखी मान्यताएं लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं. तमिलनाडु का यह मंदिर भी अब उसी सूची में जुड़ता दिखाई दे रहा है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.