Madurai Malathi Monkey Story: कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद लोग आराम की जिंदगी जीना पसंद करते हैं. लेकिन मदुरै की रहने वाली 76 साल की मालती देवी ने एक ऐसा रास्ता चुना, जिसने हर किसी को हैरान और भावुक कर दिया है. मालती जी साल 2015 से अपनी पेंशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा तिरुपरनकुंद्रम के जंगलों और पहाड़ियों में रहने वाले बंदरों को खाना खिलाने में लगा रही हैं. आज उनकी एक आवाज पर 400 से ज्यादा बंदर दौड़े चले आते हैं.
मालती देवी कोई साधारण महिला नहीं हैं. उन्होंने पूरी जिंदगी समाज की सेवा में लगा दी है. वह गांधीग्राम यूनिवर्सिटी में फिजिकल एजुकेशन की डायरेक्टर रह चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने कोडाईकनाल के एक इंटरनेशनल स्कूल में भी अपनी सेवाएं दीं. यही नहीं, उन्होंने पूरे 33 साल तक तमिलनाडु पुलिस विभाग में रहकर देश की सेवा की है. साल 2010 में वह अपनी नौकरी से रिटायर हुईं.
रिटायरमेंट के बाद मालती जी को हर महीने एक अच्छी-खासी पेंशन मिलने लगी. मालती जी कहती हैं कि यह रकम उनके अकेले के खर्च के लिए बहुत ज्यादा थी. उन्होंने देखा कि तिरुपरनकुंद्रम मंदिर के आस-पास और पहाड़ियों पर रहने वाले बंदर भोजन के लिए बहुत परेशान रहते हैं. समाज और लोग इन बेजुबानों पर ध्यान नहीं देते. बस फिर क्या था, मालती जी ने फैसला किया कि वह अपनी इस बची हुई पेंशन से इन बंदरों का पेट भरेंगी.
मालती जी पिछले 13 सालों से लगातार इस काम को कर रही हैं. शुरुआती दिनों में वह रोज यहां आया करती थीं. लेकिन अब उनकी उम्र 76 साल हो चुकी है. इस उम्र में चलने-फिरने और सेहत की थोड़ी दिक्कतें होती हैं. इसलिए अब वह हर शनिवार को तिरुपरनकुंद्रम आती हैं. उन्होंने यहां 5 से 6 ऐसी जगहें चुनी हैं, जहां बंदर सबसे ज्यादा रहते हैं. कमाल की बात यह है कि जैसे ही मालती जी वहां पहुंचकर बंदरों को आवाज लगाती हैं, वैसे ही करीब 350 से 400 बंदर उनके पास इकट्ठा हो जाते हैं.
#WATCH | Malathi says, "...In 2010, I retired from my job. I get a handsome pension every month which is a very huge amount for me. Apart from my expenditure, I spend this amount on monkeys who are neglected by society. They are living in forests and hill stations, and striving… https://t.co/Pw0uqOZ73V pic.twitter.com/PCIwFQumgq
— ANI (@ANI) June 23, 2026
बढ़ती उम्र और शरीर की कमजोरी भी मालती देवी के इस जज्बे को कम नहीं कर पाई है. भले ही अब वह हफ्ते में सिर्फ एक दिन यानी शनिवार को आ पाती हैं, लेकिन उस दिन वह बंदरों के लिए ढेर सारा खाना लेकर आती हैं. मालती जी का मानना है कि इन बेजुबानों की सेवा करने से जो सुकून मिलता है, उसकी तुलना दुनिया के किसी भी ऐश-ओ-आराम से नहीं की जा सकती.