North vs South: 170 किमी के सफर के बाद भी शीशे जैसी चमकी ट्रेन, टॉयलेट से लेकर फर्श तक सब कुछ चकाचक

तमिलनाडु की मदुरै-रामेश्वरम पैसेंजर ट्रेन की सफाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने नॉर्थ और साउथ इंडिया के सिविक सेंस के बीच एक नई बहस छेड़ दी है.
Train Cleanliness Video: सोशल मीडिया पर अक्सर भारतीय ट्रेनों में गंदगी और भीड़भाड़ के वीडियो सामने आते रहते हैं. लेकिन इस बीच तमिलनाडु से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. एक शख्स ने मदुरै से रामेश्वरम जाने वाली एक साधारण पैसेंजर ट्रेन का वीडियो शेयर किया है. यह ट्रेन इतनी साफ-सुथरी थी कि इसे देखकर लोग इसकी तुलना देश के वीआईपी ट्रेनों से करने लगे हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद इंटरनेट पर 'नॉर्थ बनाम साउथ' के सिविक सेंस को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है.
गौरव नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर ने मदुरै से रामेश्वरम के बीच चलने वाली एक आम पैसेंजर ट्रेन में सफर किया. उन्होंने उम्मीद की थी कि बाकी पैसेंजर ट्रेनों की तरह यह भी गंदी होगी. लेकिन जब वह ट्रेन के अंदर पहुंचे, तो वहां का नजारा देखकर चौंक गए. ट्रेन के कोच, फर्श, वॉश बेसिन और टॉयलेट एकदम साफ-सुथरे थे. यहां तक कि रेलवे ट्रैक और प्लेटफॉर्म पर भी कचरा नहीं दिख रहा था. गौरव ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.
नॉर्थ और साउथ की तुलना पर छिड़ी बहस
गौरव ने अपने वीडियो के ऊपर 'डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पीपल' लिख दिया. उन्होंने कहा कि हम हमेशा सोचते हैं कि सिर्फ महंगी या प्रीमियम ट्रेनों में ही सफाई रह सकती है. लेकिन इस साधारण ट्रेन ने साबित कर दिया कि अगर लोग चाहें तो कम किराए वाली ट्रेन को भी साफ रखा जा सकता है. गौरव के मुताबिक, सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ रेलवे स्टाफ की नहीं होती, बल्कि इसमें यात्रियों का भी बराबर का हाथ होता है.
सफर के अंत तक चमचमाती रही ट्रेन
जब गौरव ने पहली बार यह वीडियो डाला, तो कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि ट्रेन अभी स्टेशन से खुली नहीं है, इसलिए साफ दिख रही है. सफर खत्म होते-होते यह भी गंदी हो जाएगी. इस बात का जवाब देने के लिए गौरव ने एक और वीडियो बनाया. उन्होंने 170 किलोमीटर का सफर पूरा करने के बाद ट्रेन की हालत दिखाई. हैरान करने वाली बात यह थी कि पूरा सफर खत्म होने के बाद भी ट्रेन के टॉयलेट, सिंक एरिया और सीटें वैसी ही साफ-सुथरी थीं.
इंटरनेट पर जनता के मिले-जुले रिएक्शन
इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग दो गुटों में बंट गए हैं. कुछ लोग साउथ इंडिया के लोगों की तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि साउथ के लोगों में सिविक सेंस यानी नागरिक समझ ज्यादा होती है, जबकि नॉर्थ की थर्ड एसी ट्रेनों में भी भारी भीड़ और गंदगी दिखती है. एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह सब शिक्षा का कमाल है. वहीं, कुछ लोगों का मानना है कि हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं. हमें आपस में लड़ने के बजाय पूरे देश को साफ बनाने पर ध्यान देना चाहिए.