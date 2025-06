Video: ये पानी नहीं... नदी के स्वागत में उमड़ा जनसैलाब, फूलों से किया ऐसा स्वागत, देख झूम उठे लोग!

Viral Video: तमिलनाडु से एक दिल छू लेने वाला वीडियो सामने आया है, जहां लोग कावेरी नदी के पानी का स्वागत बिल्कुल किसी त्यौहार की तरह कर रहे हैं. जैसे ही कल्लनई डैम से पानी छोड़ा गया, सूखी ज़मीन पर बहती नदी को देखने के लिए सैकड़ों लोग उमड़ पड़े. जबकि यह पानी किसानों के लिए किसी वरदान के जैसा माना जाता है. इस कारण है कि लोग पानी देखते ही फुल-माला से इसका स्वागत किया.

फूलों से किया स्वागत

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही नदी का पानी सूखी ज़मीन पर बहना शुरू हुआ, लोग दौड़ते हुए आए और फूल बरसाने लगे. किसी ने हाथ जोड़कर स्वागत किया तो किसी ने फूलों से ज़मीन को सजाया. कुछ लोगों ने पानी को छूकर अपने माथे पर भी लगाया. यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं थी, बल्कि आस्था, परंपरा और भावनाओं का संगम था.

मुख्यमंत्री ने भी जताया सम्मान

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी इस मौके पर एक खास कार्यक्रम किया. उन्होंने खुद कावेरी नदी में फूलों की वर्षा की और धान के बीज पानी में डाले, ताकि किसानों की अच्छी फसल की कामना की जा सके. यह कार्यक्रम कल्लनई डैम पर हुआ, जो तंजावुर और तिरुचिरापल्ली जिलों की सीमा पर स्थित है.

As Kaveri arrives, everyone's heart lifts—like the joy that comes with the first monsoon. With simple offerings and big smiles, they welcome her like one of their own.

That’s why I’m eager to monitor the flood — it’s not just water, it’s emotion, tradition, and togetherness… pic.twitter.com/0gJzq0LTo5

