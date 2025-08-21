मेरा हिंदी सुंदर है, सब एडजस्ट कर लेगें... यात्री के कहने पर पायलट ने की ऐसी अनाउंसमेंट, सुनकर नहीं रुकेगी हंसी

Tamil flight captain Hindi attempt Viral Video: तमिल पायलट प्रदीप कृष्णन ने यात्री के कहने पर हिंदी में इन-फ्लाइट अनाउंसमेंट किया. उनका हल्का-फुल्का अंदाज यात्रियों और एयर होस्टेस को हंसाया, वीडियो वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर लोगों ने खूब तारीफ की.
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक पायलट का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह हिंदी में इन-फ्लाइट अनाउंसमेंट कर रहा है. यह वीडियो खास इसलिए है क्योंकि पायलट तमिलनाडु का है. दरअसल, पटना से उड़ान के दौरान एक यात्री ने उनसे हिंदी में अनाउंसमेंट करने का अनुरोध किया. यह साधारण सा अनुरोध पायलट प्रदीप कृष्णन के लिए एक मजेदार चुनौती बन गया. उन्होंने यात्री की बात मानकर हिंदी में अनाउंसमेंट किया, उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. यूजर्स ने उनकी कोशिश और हिम्मत की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
तमिल पायलट के इस अंदाज़ ने जीता दिल
वीडियो में देखा जा सकता है कि कप्तान ने मुस्कुराते हुए कहते है कि “सबको नमस्कार है, मेरा हिंदी सुंदर है, सब एडजस्ट कर लेगा. हम आज पटना से आगे जाते हैं. ऊपर 3,000 फीट पर थोड़ा turbulence होगा. सीट बेल्ट डालेंगे नहीं तो परेशानी हो सकती है.” इस हल्के-फुल्के अंदाज में उन्होंने यात्रियों को सीट बेल्ट बांधने और उड़ान के दौरान सावधानी रखने का संदेश भी दिया. उनके इस प्रयास ने न केवल यात्रियों का दिल जीत लिया बल्कि एयर होस्टेस तक मुस्कुराने लगीं. इस वीडियो को अब तक 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि 1 लाख 38 हजार से ज्यादा लोग इसे लाइक किेए हैं.
इंटरनेट पर छाया कप्तान का अंदाज
कप्तान प्रदीप कृष्णन की यह कोशिश इंटरनेट पर खूब पसंद की गई.सोशल मीडिया यूजर्स ने पायलट के इस प्रयास की सराहना की. एक यूजर ने कहा, "यह सबसे प्यारी घोषणा है," जबकि दूसरे ने लिखा, "यह मजेदार है." एक यूजर ने कहा कि किसी को यात्रियों के भाव रिकॉर्ड करने चाहिए थे. “आपको यात्री के हाव-भाव का वीडियो लेना चाहिए था. यह रह गया. काश मैं इस फ्लाइट में वहां होता.”
हंसी और तारीफ का तूफान
वीडियो देखने के बाद लोग लगातार मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, “सिर्फ कॉमेडी गोल्ड और बेहद मज़ेदार.” वहीं दूसरे ने कहा, “कम से कम उन्होंने कोशिश की, और यह प्रयास सैकड़ों लोगों के सामने काबिले तारीफ है.” इस अनोखी हिंदी अनाउंसमेंट ने यात्रियों के अनुभव को और भी यादगार बना दिया और सोशल मीडिया पर भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी.