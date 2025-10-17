रस्सियों में बंधा जंगल का 'विलेन', खत्म हुआ 'रोलेक्स' का आतंक, वीडियो देख हैरान हुए लोग

Rolex Elephant: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विशालकाय हाथी को रस्सियों से जकड़ा गया है. इस हाथी ने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था. इसके हमले से कई लोगों की जान चली गई थी.
Tamilnadu News: अक्सर देखा जाता है कि फसलों को जंगली जानवर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. इन दिनों तमिलनाडु में रोलेक्स हाथी का कहर देखने को मिल रहा था. ये हाथी फसलों के साथ-साथ जानमाल को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा था, हालांकि अब हाथी को कैद कर लिया गया है. उसे पकड़कर वन विभाग की टीम अपने साथ ले गई है, जिसका वीडियो भी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
सामने आया वीडियो
शुक्रवार सुबह (17 अक्टूबर) कार्रवाई करने से पहले वन अधिकारी हर रात रोलेक्स की गतिविधियों पर नज़र रख रहे थे. एएनआई के अनुसार लगभग 2 बजे, वन अधिकारियों ने रोलेक्स को बेहोश कर दिया और उसे नियंत्रण में कर लिया. कपिलदेव, वसीम और बोम्मन नाम के तीन कुमकी (प्रशिक्षित हाथी) को भी रोलेक्स को एक ट्रक में लादने के लिए लगाया गया था.
तमिलनाडु में आतंक मचाने वाला रोलेक्स हाथी पकड़ा गया.
भटकाया गया ध्यान
गौरतलब है कि वन विभाग जंगली हाथियों के झुंडों को गांवों में फसलों को नुकसान पहुंचाने से रोकने या उनका ध्यान भटकाने के लिए कुमकियों को नियुक्त करता है. कुमकियों को वर्षों से सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित किया जाता है और उन्हें अपने प्रशिक्षकों के संकेतों को पहचानना सिखाया जाता है, जैसे कि हाथी के कान पर पैर से थपथपाना और उसके सिर पर थपथपाना. लॉरी में बिठाने के बाद, रोलेक्स को शहर की सड़कों से होते हुए वारागलियार हाथी शिविर ले जाया गया, जहां उसकी देखभाल की जाएगी.
दहशत में लोग
रोलेक्स हाथी बहुत ही विशालकाय है, करीब 4.5 टन वजनी इस हाथी का कद 8 फुट से भी ज्यादा है. इसके हमले की वजह से 4 लोगों की जान भी जा चुकी है. इतना ही नहीं इसकी वजह से कई लोग दहशत में रहते थे. कोयंबटूर के थोंडामुथुर इलाके में जंगल से रात में अक्सर निकलता था और फसलों को खा जाता था.