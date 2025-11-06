कौन सा टैंक पहले खाली होगा? X या फिर Y... साइंटिस्ट भी नहीं दे पा रहे जवाब

Tank Puzzle: यह सवाल सुनने में भले आसान लगे, लेकिन इसका जवाब वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है. दोनों टैंक– टैंक X और टैंक Y में समान मात्रा यानी 1000 लीटर पानी भरा है, फिर भी एक टैंक दूसरे से पहले खाली हो जाता है. जवाब क्या है इसकी खोज अब हर किसी को है. अब सवाल यह है कि जब पानी की मात्रा बराबर है, तो फर्क क्यों पड़ता है?

जब दोनों में पानी बराबर है, तो फर्क क्यों पड़ा?

असल रहस्य टैंक के आकार में छिपा है. टैंक X का आकार उल्टी बाल्टी या शंकु जैसा है नीचे संकरा और ऊपर चौड़ा. वहीं टैंक Y बिल्कुल उल्टा, यानी ऊपर से पतला और नीचे से चौड़ा है. यही वजह है कि दोनों टैंकों से पानी निकलने की दर (Flow Rate) अलग होती है. टैंक X में पानी का रास्ता संकरा होने के कारण बहाव तेज होता है, जबकि टैंक Y में चौड़े तल के कारण बहाव धीमा पड़ जाता है.

टैंक का आकार पानी है असली जवाब?

द्रव गतिकी (Fluid Dynamics) के सिद्धांत बताते हैं कि पानी की गति आउटलेट के क्षेत्रफल और दबाव (Pressure) पर निर्भर करती है. टैंक X के संकरे हिस्से में पानी ऊपर से नीचे तेजी से आता है, जिससे दबाव ज़्यादा बना रहता है. इसके विपरीत, टैंक Y में पानी नीचे तक पहुंचने से पहले चौड़े क्षेत्र में फैल जाता है, जिससे आउटलेट पर दबाव कम हो जाता है और बहाव धीमा हो जाता है.

क्या दबाव और बहाव की गति में कोई सीधा संबंध है?

दबाव जितना अधिक होगा, पानी उतनी तेजी से निकलेगा. टैंक X के निचले हिस्से में दबाव ज्यादा रहता है, इसलिए उसका आउटलेट से निकलने वाला पानी तेज होता है. जबकि टैंक Y में, नीचे का क्षेत्र चौड़ा होने के कारण दबाव कम और बहाव धीमा होता है. यही कारण है कि समान पानी के बावजूद टैंक X पहले खाली हो जाता है.

अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो टैंक X की डिज़ाइन स्मार्ट कही जा सकती है क्योंकि उसका आकार दबाव को स्थिर रखता है और पानी को तेजी से बाहर निकालता है. वहीं टैंक Y का चौड़ा तल बहाव को धीमा बना देता है. इस तरह इस दिलचस्प साइंस रिडल का जवाब साफ है टैंक X पहले खाली होगा, और इसका कारण है उसके आकार की ज्यामिति.