20 पत्नियां, 104 बच्चे और 144 पोते-पोतियां... पिता की ख्वाहिश पूरी करने के लिए शख्स ने खड़ी कर दी बच्चों की फौज!

आज जब दुनिया में छोटे परिवारों का चलन तेजी से बढ़ रहा है, तंजानिया का एक शख्स इसके बिल्कुल उलट जीवन जी रहा है. नजोम्बे गांव के मजी अर्नेस्टो मुइनुची कपिंगा ने अपने पिता की ख्वाहिश पूरी करने के लिए 20 शादियां कीं और अब उनका विशाल परिवार 104 बच्चों और 144 पोते-पोतियों तक पहुंच गया है. इनमें से उनकी चार पत्नियां गुजर चुकी हैं, जबकि 16 पत्नियां अब भी उनके साथ रहती हैं. खास बात यह है कि हर पत्नी के लिए अलग घर बनाया गया है. चलिए जानते हैं विस्तार से...

पिता का सपना, बेटे का मिशन

कपिंगा के पिता ने एक बार उनसे कहा था कि परिवार छोटा है और कबीले का आकार बढ़ना चाहिए. इसी अनुरोध को दिल से लगाकर कपिंगा ने जीवन का उद्देश्य परिवार बढ़ाने को बना लिया. 1961 में पहली शादी की और 1962 में पहला बच्चा हुआ. इसके बाद उन्होंने पिता द्वारा तय की गई पांच शादियां किया, जिनका दहेज भी पिता ने दिया. बाकी शादियां कपिंगा ने खुद कीं और बच्चों का कारवां बढ़ता चला गया. आज उनका परिवार गांव में चर्चा का विषय है.

खेती से चलता है खर्चा

इतने बड़े परिवार का खर्च उठाना आसान नहीं, लेकिन कपिंगा का परिवार खेती और पशुपालन से अपनी जरूरतें पूरी करता है. वे मक्का, सेम, कसावा और केले की खेती करते हैं. अतिरिक्त उपज बेचकर अन्य आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं. सभी बच्चे और पत्नियां काम में मदद करती हैं, जिससे परिवार की जरूरतें पूरी हो जाती हैं. कपिंगा कहते हैं कि असली कंट्रोल उनकी पत्नियों के पास है जो मिलकर घर को संभालती हैं.

नाम याद रखना भी चुनौती

कपिंगा बताते हैं कि उन्हें सभी बच्चों और पोते-पोतियों के नाम याद रखना आसान नहीं. करीब 50 के नाम तो याद हैं, बाकी को चेहरे से पहचानते हैं. दुख की बात यह है कि उनके 40 बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं. इसके बावजूद उनका परिवार आज भी सबसे बड़ा और अनोखा माना जाता है, जो पिता की ख्वाहिश को हकीकत में बदलने का जीता-जागता उदाहरण है.

