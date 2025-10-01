बच्चों के नाम रखवाने के लिए लोग इस खूबसूरत मॉडल को चुकाते हैं लाखों, ऐसा क्यों करते हैं मां-बाप?

Taylor Humphrey: सैन फ्रांसिस्को जिसे इनोवेशन और अजीबोगरीब बिजनेस आइडियाज के लिए जाना जाता है, वहीं से टेलर हम्फ्री का नाम सामने आया. उन्होंने एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया है, जिसमें माता-पिता खुद बच्चों के नाम नहीं रखते, बल्कि इसके लिए प्रोफेशनल मदद लेते हैं. टेलर हम्फ्री यूनिक और यादगार नाम चुनने की हाई-एंड सर्विस देती हैं, और इसके लिए परिवार मोटी रकम चुकाते हैं.

यह बिजनेस कब और कैसे शुरू हुआ?

2018 में टेलर ने सिर्फ 100 डॉलर की सर्विस से शुरुआत की थी. शुरुआत में यह एक छोटा-सा काम था- लोगों की मदद करना कि उनके बच्चे के लिए क्या नाम अच्छा रहेगा. लेकिन एक डिनर पार्टी में वेंचर कैपिटलिस्ट्स ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने रेट्स बढ़ाएं. फिर द न्यू यॉर्कर में कवरेज मिलने के बाद उनका बिजनेस तेजी से बढ़ गया.

टेलर की सर्विस की कीमत इतनी ऊंची क्यों है?

आज टेलर हम्फ्री 200 डॉलर से लेकर 30,000 डॉलर तक के पैकेज ऑफर करती हैं. सबसे छोटे पैकेज में ईमेल के जरिए नाम सुझाए जाते हैं, जबकि सबसे महंगे पैकेज में फैमिली हिस्ट्री रिसर्च, ब्रांडिंग कंसल्टेशन और यहां तक कि पति-पत्नी के बीच नाम को लेकर विवाद सुलझाना भी शामिल है. यह सर्विस खासकर सेलिब्रिटीज और अमीर परिवारों में काफी पॉपुलर हो गई है.

कितने बच्चों को टेलर ने दिए नाम?

अब तक टेलर 500 से ज्यादा बच्चों का नाम रख चुकी हैं. उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग 1 लाख से भी अधिक है. उनका इंस्टाग्राम अकाउंट whatsinababyname खासकर युवाओं और पेरेंट्स के बीच बेहद मशहूर है. यहीं से उन्हें और ज्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं. टेलर का कहना है कि बच्चों के नाम में कोई गलती नहीं होती, बशर्ते माता-पिता वह नाम चुनें जो उन्हें सचमुच पसंद हो. लेकिन इंटरनेट पर हमेशा नाम के आलोचक और नेम बुलीज मौजूद रहते हैं, जो बेवजह राय देते हैं. टेलर सलाह देती हैं कि बच्चे का नाम जन्म प्रमाण पत्र पर आधिकारिक होने तक गुप्त रखें, ताकि आलोचना का असर न पड़े.

क्या यह ट्रेंड आने वाले समय में और बढ़ सकता है?

विशेषज्ञ मानते हैं कि सैन फ्रांसिस्को जैसे टेक और इनोवेशन हब्स में अमीर परिवार अब जिंदगी के हर पहलू के लिए प्रीमियम सर्विसेज खरीदने को तैयार हैं. चाहे खाना हो, फैशन हो या बच्चों के नामकरण जैसी निजी चीजें, लोग यूनिक आइडेंटिटी के लिए खर्च करने में हिचकिचाते नहीं. टेलर हम्फ्री का यह बिजनेस इसी सोच का जीता-जागता उदाहरण है.