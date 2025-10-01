Advertisement
trendingNow12942996
Hindi Newsजरा हटके

बच्चों के नाम रखवाने के लिए लोग इस खूबसूरत मॉडल को चुकाते हैं लाखों, ऐसा क्यों करते हैं मां-बाप?

Baby Naming Earning: सैन फ्रांसिस्को की टेलर हम्फ्री बच्चों के नाम रखने की प्रोफेशनल सर्विस देती हैं. आमतौर पर माता-पिता नाम चुनते हैं, लेकिन यह ट्रेंड बदल रहा है. 200 डॉलर से 30,000 डॉलर तक की पैकेज सेवा देने वाली हम्फ्री मशहूर हस्तियों और अमीर परिवारों के लिए यूनिक और यादगार नाम सुझाती हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 01, 2025, 06:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बच्चों के नाम रखवाने के लिए लोग इस खूबसूरत मॉडल को चुकाते हैं लाखों, ऐसा क्यों करते हैं मां-बाप?

Taylor Humphrey: सैन फ्रांसिस्को जिसे इनोवेशन और अजीबोगरीब बिजनेस आइडियाज के लिए जाना जाता है, वहीं से टेलर हम्फ्री का नाम सामने आया. उन्होंने एक ऐसा बिजनेस खड़ा किया है, जिसमें माता-पिता खुद बच्चों के नाम नहीं रखते, बल्कि इसके लिए प्रोफेशनल मदद लेते हैं. टेलर हम्फ्री यूनिक और यादगार नाम चुनने की हाई-एंड सर्विस देती हैं, और इसके लिए परिवार मोटी रकम चुकाते हैं.

यह बिजनेस कब और कैसे शुरू हुआ?

2018 में टेलर ने सिर्फ 100 डॉलर की सर्विस से शुरुआत की थी. शुरुआत में यह एक छोटा-सा काम था- लोगों की मदद करना कि उनके बच्चे के लिए क्या नाम अच्छा रहेगा. लेकिन एक डिनर पार्टी में वेंचर कैपिटलिस्ट्स ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने रेट्स बढ़ाएं. फिर द न्यू यॉर्कर में कवरेज मिलने के बाद उनका बिजनेस तेजी से बढ़ गया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: नशेड़ी दोस्तों ने नहीं चलाई कार, सड़क पर मारा धक्का! लेकिन फिर भी पुलिस ने किया अरेस्ट, जानें क्यों?

टेलर की सर्विस की कीमत इतनी ऊंची क्यों है?

आज टेलर हम्फ्री 200 डॉलर से लेकर 30,000 डॉलर तक के पैकेज ऑफर करती हैं. सबसे छोटे पैकेज में ईमेल के जरिए नाम सुझाए जाते हैं, जबकि सबसे महंगे पैकेज में फैमिली हिस्ट्री रिसर्च, ब्रांडिंग कंसल्टेशन और यहां तक कि पति-पत्नी के बीच नाम को लेकर विवाद सुलझाना भी शामिल है. यह सर्विस खासकर सेलिब्रिटीज और अमीर परिवारों में काफी पॉपुलर हो गई है.

कितने बच्चों को टेलर ने दिए नाम?

अब तक टेलर 500 से ज्यादा बच्चों का नाम रख चुकी हैं. उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग 1 लाख से भी अधिक है. उनका इंस्टाग्राम अकाउंट whatsinababyname खासकर युवाओं और पेरेंट्स के बीच बेहद मशहूर है. यहीं से उन्हें और ज्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं. टेलर का कहना है कि बच्चों के नाम में कोई गलती नहीं होती, बशर्ते माता-पिता वह नाम चुनें जो उन्हें सचमुच पसंद हो. लेकिन इंटरनेट पर हमेशा नाम के आलोचक और नेम बुलीज मौजूद रहते हैं, जो बेवजह राय देते हैं. टेलर सलाह देती हैं कि बच्चे का नाम जन्म प्रमाण पत्र पर आधिकारिक होने तक गुप्त रखें, ताकि आलोचना का असर न पड़े.

 

 

यह भी पढ़ें: नवरात्रि में मंदिर के बाहर रखवाली कर रही थी शेरनी? IAS ऑफिसर ने Video शेयर कर लिखी ऐसी बात, लोग हुए हैरान

क्या यह ट्रेंड आने वाले समय में और बढ़ सकता है?

विशेषज्ञ मानते हैं कि सैन फ्रांसिस्को जैसे टेक और इनोवेशन हब्स में अमीर परिवार अब जिंदगी के हर पहलू के लिए प्रीमियम सर्विसेज खरीदने को तैयार हैं. चाहे खाना हो, फैशन हो या बच्चों के नामकरण जैसी निजी चीजें, लोग यूनिक आइडेंटिटी के लिए खर्च करने में हिचकिचाते नहीं. टेलर हम्फ्री का यह बिजनेस इसी सोच का जीता-जागता उदाहरण है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

baby nametrendingviral

Trending news

इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
Omar Abdullah
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
Weather
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
President Murmu
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
FCRA
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
ममता का राज.. मां के दर 'नमाज' बंगाल की दुर्गा पूजा में 'इस्लामिक रूल'!
DNA
ममता का राज.. मां के दर 'नमाज' बंगाल की दुर्गा पूजा में 'इस्लामिक रूल'!
तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ
DNA
तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ
मुसलमानों का असली खलीफा कौन? I LOVE मोहम्मद कैंपेन कैसे हो गया मुस्लिम Vs मुस्लिम?
DNA Analysis
मुसलमानों का असली खलीफा कौन? I LOVE मोहम्मद कैंपेन कैसे हो गया मुस्लिम Vs मुस्लिम?
चेन्नई में थर्मल प्लांट का 30 फीट ऊंचा स्लैब गिरा: 9 मजदूरों की मौत, 1 घायल
Tamil Nadu
चेन्नई में थर्मल प्लांट का 30 फीट ऊंचा स्लैब गिरा: 9 मजदूरों की मौत, 1 घायल
तमिलनाडु में सियासी तूफान, TVK पर कसा शिकंजा..विजय के करीबी पर केस दर्ज; 2 गिरफ्तार
TVK Rally Stampede
तमिलनाडु में सियासी तूफान, TVK पर कसा शिकंजा..विजय के करीबी पर केस दर्ज; 2 गिरफ्तार
;