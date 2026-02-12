Advertisement
चाय के लिए इस लड़के ने लगाया गजब का दिमाग, बिना गैस चूल्हे के ऐसे की तैयार

Tea Lover Desi Jugaad: देश में जुगाड़ू लोगों की कोई कमी नहीं है. कैसे भी समस्या हो कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेते हैं. इस बार चाय लवर ने गैर चूल्हा ना होने पर ऐसा दिमाग लगाया है कि वीडियो देखकर आप भी कहेंगे, वाह बेटे... मौज कर दी.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 12, 2026, 11:48 PM IST
Desi Jugaad: यूं तो सोशल मीडिया पर देसी जुगाड़ के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कलाकारी और क्रिएटिविटी के वीडियो वायरल होते रहते हैं. चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि इमोशन है, चाल लवर चार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. कुछ लोगों की सुबह की नींद चाय बिना खुलती ही नहीं है. इन दिनों जो चाय लवर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी. जब गैच चूल्हा ना हो और चाय बनानी हो तो आप कितना भी दिमाग दौड़ा लो, लेकिन इस लेवल तक नहीं जा सकते हैं. चलिए देखते हैं इस लड़के ने कैसे चाय बनाई.

कैसे बनाई चाय?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स चाय बनाने के लिए कपड़ों पर प्रेस करने वाली इस्त्री की मदद कर दी. चाय बनाने के लिए ये शख्स पहले प्रेस को गर्म करती है. उसके बाद प्रेस पर कटोरी रखता है जैसे ही कटोरी गर्म होती है तो उसमें थोड़ा सा पानी डालता है. इसके बाद पानी थोड़ी सी चाय पत्ती और चीनी डालकर मिक्स किया जाता है. इसके बाद दूध डालकर गर्म कर दिया जाता है. देखते ही देखते चाय उबल जाती है. फिर ये लड़का आराम से गरमागरम चाय का आनंद लेता है.

यह भी पढ़ें: लो जी... जूट के बोरे से बना दिया ऐसा कोट पैंट, यूजर्स बोले- अमेरिका भी फेल कर दिया
 

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @maximum_manthan नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 6.6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स इस वीडियो पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, अरे चाय को छान तो ले. दूसरे यूजर ने लिखा, फिजूल का टाइम ही नहीं है अपने पास. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

tea loverDesi Jugaad

