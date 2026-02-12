चाय के लिए इस लड़के ने लगाया गजब का दिमाग, बिना गैस चूल्हे के ऐसे की तैयार

Desi Jugaad: यूं तो सोशल मीडिया पर देसी जुगाड़ के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कलाकारी और क्रिएटिविटी के वीडियो वायरल होते रहते हैं. चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि इमोशन है, चाल लवर चार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. कुछ लोगों की सुबह की नींद चाय बिना खुलती ही नहीं है. इन दिनों जो चाय लवर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी. जब गैच चूल्हा ना हो और चाय बनानी हो तो आप कितना भी दिमाग दौड़ा लो, लेकिन इस लेवल तक नहीं जा सकते हैं. चलिए देखते हैं इस लड़के ने कैसे चाय बनाई.

कैसे बनाई चाय?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स चाय बनाने के लिए कपड़ों पर प्रेस करने वाली इस्त्री की मदद कर दी. चाय बनाने के लिए ये शख्स पहले प्रेस को गर्म करती है. उसके बाद प्रेस पर कटोरी रखता है जैसे ही कटोरी गर्म होती है तो उसमें थोड़ा सा पानी डालता है. इसके बाद पानी थोड़ी सी चाय पत्ती और चीनी डालकर मिक्स किया जाता है. इसके बाद दूध डालकर गर्म कर दिया जाता है. देखते ही देखते चाय उबल जाती है. फिर ये लड़का आराम से गरमागरम चाय का आनंद लेता है.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @maximum_manthan नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 6.6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, वीडियो देखने के बाद यूजर्स इस वीडियो पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, अरे चाय को छान तो ले. दूसरे यूजर ने लिखा, फिजूल का टाइम ही नहीं है अपने पास.

