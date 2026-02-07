Advertisement
trendingNow13100750
Hindi Newsजरा हटकेथू है तुम पर… कहकर 80 साल की बुजुर्ग महिला को स्टेशन पर छोड़ गया कलयुगी बेटा; सामने आया भावुक करने वाला वीडियो

'थू है तुम पर…' कहकर 80 साल की बुजुर्ग महिला को स्टेशन पर छोड़ गया 'कलयुगी' बेटा; सामने आया भावुक करने वाला वीडियो

वायरल वीडियो में एक बुजुर्ग महिला को बस टर्मिनल पर अकेला और रोता देख लोगों में गुस्सा और संवेदना दोनों उमड़ी. कथित तौर पर परिवार द्वारा छोड़े जाने के आरोप लगे, जिसके बाद कार्रवाई और बुजुर्गों की सुरक्षा पर सवाल उठे. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 07, 2026, 07:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'थू है तुम पर…' कहकर 80 साल की बुजुर्ग महिला को स्टेशन पर छोड़ गया 'कलयुगी' बेटा; सामने आया भावुक करने वाला वीडियो

सोचिए, जिस मां ने पूरी उम्र अपने बच्चों के लिए संघर्ष किया, वही बुढ़ापे में भीड़ के बीच अकेली बैठी रो रही हो. कैमरे के सामने कांपती आवाज, नम आंखें और मदद की गुहार यह कोई फिल्मी दृश्य नहीं, बल्कि एक ऐसा वीडियो है जिसने लोगों के दिलों को झकझोर दिया. यह मामला केवल एक बुजुर्ग महिला की बेबसी तक सीमित नहीं है, बल्कि उस सोच पर सवाल खड़े करता है, जहां जिम्मेदारियां बोझ समझी जाने लगती हैं. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा. लोग हैरान हैं कि आखिर कोई बेटा अपनी मां को इस हाल में कैसे छोड़ सकता है. यह घटना संवेदनशील रिश्तों और समाज की जिम्मेदारी पर गंभीर बहस छेड़ रही है.

परिवारिक विवाद और छोड़े जाने के आरोप 

वायरल वीडियो में एक करीब 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला भीड़भाड़ वाले बस टर्मिनल पर अकेली बैठी दिखाई देती है. महिला रोते हुए राहगीरों से मदद मांगती नजर आती है, जिससे यह आरोप लगे कि उसे उसके ही परिवार ने छोड़ दिया. वीडियो बनाने वाला शख्स दावा करता है कि महिला एक स्कूल शिक्षक की मां है और पारिवारिक विवाद के बाद उसे घर से निकाल दिया गया. बताया जा रहा है कि महिला अपनी बेटी के पास जाने की कोशिश कर रही थी. हालांकि, ये सभी दावे अभी आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं हुए हैं. इसके बावजूद वीडियो ने बुजुर्गों के साथ हो रहे कथित दुर्व्यवहार को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

बेबस दृश्य और लोगों की भावनात्मक प्रतिक्रिया 

वीडियो में महिला अपने सामान के पास बैठी हुई बेहद थकी, डरी और टूटी हुई दिखती है. उसके चेहरे पर डर और आंखों में आंसू साफ नजर आते हैं. आसपास से गुजर रहे लोग कुछ पल के लिए रुकते हैं और उसकी हालत देखकर सहानुभूति जताते दिखाई देते हैं. यही दृश्य सोशल मीडिया यूजर्स को भीतर तक झकझोर गया. लोगों ने सवाल उठाया कि जो मां पूरी जिंदगी बच्चों का सहारा बनी, उसे इस उम्र में यूं अकेला कैसे छोड़ा जा सकता है. कई यूजर्स ने इसे कलयुग की सच्चाई बताया, तो कुछ ने इसे समाज के लिए शर्मनाक करार दिया.

 

जवाबदेही की मांग और जांच की अपील 

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर गुस्से और संवेदना की लहर दौड़ गई. बड़ी संख्या में लोगों ने कथित लापरवाही की निंदा करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की. कई यूजर्स ने याद दिलाया कि कानून के तहत बच्चों पर माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी तय की गई है और इसके उल्लंघन पर सजा का प्रावधान भी है. इसके बावजूद ऐसे मामले सामने आना कानून के अमल पर सवाल खड़े करता है. लोगों ने प्रशासन और सामाजिक कल्याण से जुड़े विभागों से मामले की जांच कर बुजुर्ग महिला को तत्काल मदद दिलाने की अपील की है. यह घटना बुजुर्गों की सुरक्षा और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी को फिर से सामने लाती है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral News

Trending news

सिर्फ नरवणे की किताब को नहीं मिला अप्रूवल! मंत्रालय को भेजी गई थीं 35 बुक्स
General Narvane Book
सिर्फ नरवणे की किताब को नहीं मिला अप्रूवल! मंत्रालय को भेजी गई थीं 35 बुक्स
युवाओं के लिए आप ने क्या किया? रोजगार को लेकर ओवैसी ने PM मोदी पर साधा निशाना
Aimim Asaduddin
युवाओं के लिए आप ने क्या किया? रोजगार को लेकर ओवैसी ने PM मोदी पर साधा निशाना
'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ
Ghooskhor
'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ
दिल्ली में कमल की मौत हादसा या हत्या? फौरन जानिए, कैसे रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं
DNA
दिल्ली में कमल की मौत हादसा या हत्या? फौरन जानिए, कैसे रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं
तमिलनाडु से फरारी, आंध्र से गिरफ्तारी, NIA चार्जशीट में खुली अबू की क्राइम हिस्ट्री
NIA
तमिलनाडु से फरारी, आंध्र से गिरफ्तारी, NIA चार्जशीट में खुली अबू की क्राइम हिस्ट्री
क्या यौन मामलों में सहमति की उम्र घटाने पर हो रहा विचार, संसद में सरकार ने क्या बताय
pocso act
क्या यौन मामलों में सहमति की उम्र घटाने पर हो रहा विचार, संसद में सरकार ने क्या बताय
योगगुरु से लेकर दवा इंडिया के CEO तक, इन हस्तियों को मिला Zee Real Heroes Award 2026
Zee Real Heroes Award 2026
योगगुरु से लेकर दवा इंडिया के CEO तक, इन हस्तियों को मिला Zee Real Heroes Award 2026
मुनीर के अंदर 'लटकन बाबा' का डर, IAF के इस कदम से दहशत में पाकिस्तान
DNA
मुनीर के अंदर 'लटकन बाबा' का डर, IAF के इस कदम से दहशत में पाकिस्तान
बंगाल में चुनाव से पहले अलग-थलग हुई TMC, INDIA ब्लॉक से मिला झटका
bengal election
बंगाल में चुनाव से पहले अलग-थलग हुई TMC, INDIA ब्लॉक से मिला झटका
ईरान में भारतीयों की स्थिति पर बोले एस जयशंकर, हिंसा के बीच क्या मदद कर रहा दूतावास
India News
ईरान में भारतीयों की स्थिति पर बोले एस जयशंकर, हिंसा के बीच क्या मदद कर रहा दूतावास