'थू है तुम पर…' कहकर 80 साल की बुजुर्ग महिला को स्टेशन पर छोड़ गया 'कलयुगी' बेटा; सामने आया भावुक करने वाला वीडियो

सोचिए, जिस मां ने पूरी उम्र अपने बच्चों के लिए संघर्ष किया, वही बुढ़ापे में भीड़ के बीच अकेली बैठी रो रही हो. कैमरे के सामने कांपती आवाज, नम आंखें और मदद की गुहार यह कोई फिल्मी दृश्य नहीं, बल्कि एक ऐसा वीडियो है जिसने लोगों के दिलों को झकझोर दिया. यह मामला केवल एक बुजुर्ग महिला की बेबसी तक सीमित नहीं है, बल्कि उस सोच पर सवाल खड़े करता है, जहां जिम्मेदारियां बोझ समझी जाने लगती हैं. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा. लोग हैरान हैं कि आखिर कोई बेटा अपनी मां को इस हाल में कैसे छोड़ सकता है. यह घटना संवेदनशील रिश्तों और समाज की जिम्मेदारी पर गंभीर बहस छेड़ रही है.

परिवारिक विवाद और छोड़े जाने के आरोप

वायरल वीडियो में एक करीब 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला भीड़भाड़ वाले बस टर्मिनल पर अकेली बैठी दिखाई देती है. महिला रोते हुए राहगीरों से मदद मांगती नजर आती है, जिससे यह आरोप लगे कि उसे उसके ही परिवार ने छोड़ दिया. वीडियो बनाने वाला शख्स दावा करता है कि महिला एक स्कूल शिक्षक की मां है और पारिवारिक विवाद के बाद उसे घर से निकाल दिया गया. बताया जा रहा है कि महिला अपनी बेटी के पास जाने की कोशिश कर रही थी. हालांकि, ये सभी दावे अभी आधिकारिक रूप से सत्यापित नहीं हुए हैं. इसके बावजूद वीडियो ने बुजुर्गों के साथ हो रहे कथित दुर्व्यवहार को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

बेबस दृश्य और लोगों की भावनात्मक प्रतिक्रिया

वीडियो में महिला अपने सामान के पास बैठी हुई बेहद थकी, डरी और टूटी हुई दिखती है. उसके चेहरे पर डर और आंखों में आंसू साफ नजर आते हैं. आसपास से गुजर रहे लोग कुछ पल के लिए रुकते हैं और उसकी हालत देखकर सहानुभूति जताते दिखाई देते हैं. यही दृश्य सोशल मीडिया यूजर्स को भीतर तक झकझोर गया. लोगों ने सवाल उठाया कि जो मां पूरी जिंदगी बच्चों का सहारा बनी, उसे इस उम्र में यूं अकेला कैसे छोड़ा जा सकता है. कई यूजर्स ने इसे कलयुग की सच्चाई बताया, तो कुछ ने इसे समाज के लिए शर्मनाक करार दिया.

Elderly Mother aged 80 Abandoned at Bus Stand in Mandsaur by son after pressure from his wife The idea of family losing its meaning?

Are aging parents become inconvenient liabilities in their own homes? This incident is not an isolated case. It reflects a growing moral crisis… pic.twitter.com/Cjsemah4AE — Woke Eminent (@WokePandemic) February 4, 2026

जवाबदेही की मांग और जांच की अपील

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर गुस्से और संवेदना की लहर दौड़ गई. बड़ी संख्या में लोगों ने कथित लापरवाही की निंदा करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की. कई यूजर्स ने याद दिलाया कि कानून के तहत बच्चों पर माता-पिता की देखभाल की जिम्मेदारी तय की गई है और इसके उल्लंघन पर सजा का प्रावधान भी है. इसके बावजूद ऐसे मामले सामने आना कानून के अमल पर सवाल खड़े करता है. लोगों ने प्रशासन और सामाजिक कल्याण से जुड़े विभागों से मामले की जांच कर बुजुर्ग महिला को तत्काल मदद दिलाने की अपील की है. यह घटना बुजुर्गों की सुरक्षा और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी को फिर से सामने लाती है.