Teacher and Student Fight: महिला टीचर की डांट से स्टूडेंट आग बबूला, मैडम को ही जमीन पर दे पटका

आइए जानते हैं, क्या है पूरा मामला?

भारत की संस्कृति में गुरु का सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन आए दिन हम ऐसे कई वीडियो देखते हैं जिसमें बच्चे मिलकर अपने ही शिक्षक की पिटाई कर देते हैं. इन दिनों ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. इसमें छात्र ने अपनी महिला टीचर की जमकर धुनाई कर दी. वीडियो में देख कर यह साफ-साफ पता चलता है कि टीचर किसी बात से नाराज होकर बच्चों को डांट रही है और यह बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं है. बच्चा अपने दोस्तों की ओर देखते हुए अजीब से रिएक्शन देता है. टीचर ने बच्चे को बीच में टोका कि तभी स्टूडेंट ने टीचर पर धावा बोल दिया. मैडम खुद को संभाल पाती इतने बच्चे ने जमकर उनकी पिटाई कर दी.

The 'Demon Voice' comes out after male student ELIMINATES his female teacher during class... pic.twitter.com/WIkhM3SMLe

— Fight Haven (@FightHaven) April 4, 2023