Hindi Newsजरा हटके

टीचर ने पूछा- पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? बच्चों के जवाब सुनकर हो जाएंगे लोटपोट

Classroom Ka Video: क्लासरूम में मैडम ने बच्चों से पूछ, "अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा?" उसके बाद बच्चों के मजेदार जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. किसी ने कहा- दुबई नहीं जा सकते. किसी ने कहा- पैसा...

 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 23, 2025, 03:37 PM IST
Classroom Ka Video: छोटे बच्चे जितने नटखट होते हैं उतने ही मासूम भी होते हैं. कई बार इनकी मासूमियत भरी बातें और शरारतें सबसे बड़ी कॉमेडी बन जाती है और सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है. आज हम ऐसे ही एक वीडियो के बारे में बता रहे हैं. जिसमें एक टीचर ने बच्चों से पूछा कि अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा. इस सवाल पर बच्चों ने मजेदार जवाब दिए. आप भी देखें ये मजेदार वीडियो.

मैडम से सवाल पर क्या बोले बच्चे?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि क्लासरूम में मैडम बच्चों से पूछती हैं, "अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा?" इसपर एक बच्चे ने कहा, "अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो दुबई नहीं जा पाएंगे." मैडम के सवाल पर एक छोटी बच्ची ने कहा, "अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो पैसे नहीं कमा पाएंगे." इसके बाद बाकी बच्चे भी एक एक करके बताते हैं कि अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा. 
इन बच्चों ने दिया कमाल का जवाब
एक बच्ची ने मैडम को जवाब देते हुए कहा, "अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो बड़े नहीं हो पाएंगे." इसी के साथ एक छात्र ने कहा, "अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्लास में फेल हो जाएंगे." तीसरे छात्र ने कहा, "अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो मम्मी थप्पड़ मारेंगी." अब बच्चों के ये मजेदार जवाब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?
ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @_theshristibhardwaz_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 2.6 मिलियन लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स कमेंट सेक्शन में मजेदार बाते लिख रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, "मैडम जब हम बच्चे थे तब आप कहां थे." दूसरे यूजर ने लिखा, "जिसने बोला मम्मी थप्पड़ मारेंगी वो पर्सनल था." तीसरे यूजर ने लिखा, "एडिटर की सैलरी डबल." चौथे यूजर ने लिखा, "मनी वाला मेरा फेवरेट है." अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है यूजर्स इस पर खूब प्यार लुटा रहे हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

