टीचर ने बच्चों को दिया अपना स्केच बनाने का काम, लेकिन नतीजा देख हंस-हंस के लोटपोट हो गए लोग

आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखते हों. बच्चे तक आज इंटरनेट की गलियों में मिल जाते हैं. अगर आप भी रोज कुछ देर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, तो आपकी फीड पर कभी जुगाड़, कभी स्टंट, कभी ड्रामा, कभी लड़ाई और कई तरह के वायरल वीडियो जरूर दिखते होंगे. इस बीच एक मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों को हंसी से लोटपोट कर दिया. वीडियो में टीचर ने बच्चों को एक आसान-सा टास्क दिया था, लेकिन जो नतीजा निकला उसने इंटरनेट को हंसी के ठहाकों से भर दिया.

टीचर ने दिया स्केच बनाने का टास्क कि...

वायरल वीडियो में दिखता है कि एक महिला टीचर क्लास में खड़ी हैं और बच्चें बड़ी गंभीरता से ड्राइंग बना रहे हैं. दरअसल, टीचर ने उनसे अपना स्केच बनाने को कहा था. बच्चे टास्क पूरा भी कर देते हैं, लेकिन जब टीचर के पोर्ट्रेट दिखाए जाते हैं तो हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है. किसी ने आंखें बड़ी बना दीं, किसी ने चेहरा गोल कर दिया, तो कोई टीचर को कार्टून कैरेक्टर जैसा दिखा बैठा. साफ लगा कि ये बच्चे किसी भी सब्जेक्ट में टॉपर हो सकते हैं, पर ड्राइंग शायद उनके बस का नहीं है.

स्केच एक-एक करके कैमरे के सामने आते हैं और हर तस्वीर पिछली से ज्यादा मजेदार नजर आती है. कई लोग तो वीडियो देखकर ही समझ गए कि टीचर शायद यह काम दोबारा देना नहीं चाहेंगी. बच्चों की कल्पना शक्ति कमाल की है, लेकिन पोर्ट्रेट में वो टीचर की जगह ‘मजेदार कैरिकेचर’ बना बैठे. देखने वालों की हंसी नहीं रुक रही. यही वजह है कि वीडियो तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने इसे क्लासरूम का सबसे फनी मोमेंट बताया और कहा कि ऐसे टास्क रोज होने चाहिए ताकि क्लास में मजा बना रहे.

वीडियो देख यूजर्स कर रहे मजेदार कमेंट

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर gyanclasss नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. कैप्शन में लिखा, “टीचर ने बच्चों से अपनी फोटो बनाने को कहा और नतीजा उम्मीद से ज़्यादा मजेदार निकला.” खबर लिखे जाने तक इसे 74 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग फनी रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “कार्टून नेटवर्क की टीचर.” दूसरे ने कमेंट लिखा, “इस क्लास में स्केच आर्टिस्ट पैदा नहीं होने वाले.” तीसरे ने लिखा, “फिफ्टी शेड्स ऑफ टीचर.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “ये मुझसे भी बेहतर ड्राइंग बनाते हैं.”