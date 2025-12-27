Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेटीचर है या दरिंदा? बच्चों को इस बेरहमी से पी​ट रहा है ये हैवान, Video देखकर दहल जाएगा दिल

Shocking Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो हर माता पिता को चिंता में डाल सकता है. एक टीचर अपने स्टूडेंट को ऐसे बेरहमी से पीट रहा है जिसे देखकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 27, 2025, 08:41 PM IST
Shocking Video: हमारी शिक्षा व्यवस्था ने पहले ही बच्चों के कंधों पर किताबों का इतना बोझ डाल रखा है ऐसे में उनको पीटना किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है. सोशल मीडिया पर एक टीचर का वीडियो वायरल हो रहा है ​जो टीचर के रूप में किसी हैवान से कम नहीं है. मास्टर साबह पढ़ाते समय एक बच्चे को थप्पड़ से लेकर घूंसे तक मारते हैं. आप भी देखें ये हैरान करने वाला वीडियो.

कैसे मार रहा था मास्टर?
क्लासरूम के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो आपको चिंता में डाल सकता है. वीडियो देखकर सोचिए कहीं आपके बच्चे के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है. वीडियो में दिखता है कि एक रूम में एक शख्स कुछ बच्चों को पढ़ा रहा है इस दौरान वो एक बच्चे को पहले थप्पड़ मारता है और फिर उसकी कमर में लगातार घूंसे मारता है. इस दौरान बच्चा जोर जोर से चिल्लाता रहता है, लेकिन इस हैवान मास्टर को बिल्कुल भी दया नहीं आती है. इतनी पिटाई करके भी जब मास्टर जी का ​मन नहीं भरता तो वे बच्चे की जैकेट उपर करते हैं और नंगी कमर पर थप्पड़ मारते हैं. इस दौरान बच्चा चीख चीख कर रोता रहता है. अब मास्टर का ये हैवान रूप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: भगवान जी से करवाई मम्मी की फील्डिंग सेट! मंदिर के सामने हाथ जोड़कर रोता रहा मासूम

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें...

किसने पोस्ट किया ये वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @bhaiyajii596 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और यूजर्स वीडियो देखकर गुस्से में हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, मास्टर है या आतंकवादी है. दूसरे यूजर ने लिखा, ये जेल जाना चाहिए.
 
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

