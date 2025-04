स्टूडेंट को अजीब हेयरस्टाइल में देखा तो टीचर ने चेक किया बैग, अंदर मिली चौंकाने वाली चीजें

Shocking Secret: नासिक के एक स्कूल में अचानक बैग चेकिंग से सब हैरान रह गए. टीचर्स को स्टूडेंट्स के बैग में चाकू, कंडोम, ताश के पत्ते और साइकिल की चेन मिली. यह घटना नासिक के घोटी में एक प्राइवेट स्कूल में हुई. सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो वायरल हो गई. बताया जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स के अजीब हेयरस्टाइल की वजह से टीचर्स ने बैग चेक करने का फैसला किया था.

वीडियो में दिखे खतरनाक सामान

पत्रकार राज माजी ने एक्स पर वीडियो शेयर किया. इसमें टेबल पर रखे सामान दिख रहे हैं जैसे चाकू, साइकिल चेन, पीतल की अंगूठी और पोकेमॉन कार्ड्स. राज ने लिखा, “महाराष्ट्र के नासिक में चौंकाने वाली घटना सामने आई. घोटी के एक प्राइवेट स्कूल में स्टूडेंट्स के बैग से खतरनाक चीजें मिलीं, जैसे चाकू, ताश के पत्ते, कंडोम और चेन.” उन्होंने आगे बताया, “कुछ स्टूडेंट्स को अजीब हेयरस्टाइल के लिए डांटा गया था. इसके बाद टीचर्स ने बैग चेक किए और ये परेशान करने वाली चीजें मिलीं. इससे माता-पिता और टीचर्स चिंतित हैं. टीचर्स की सतर्कता से यह बात सामने आई, लेकिन इन चीजों का होना स्टूडेंट्स की सुरक्षा पर सवाल उठाता है.”

A shocking incident has come to light in Nashik, Maharashtra. In a private school in Ghoti, Igatpuri taluka, teachers found alarming items in students' bags, including knives, playing cards, condoms, and bicycle chains. The teachers had decided to inspect the bags… pic.twitter.com/3HOiplTGLu

