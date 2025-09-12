'ठुमक ठुमक' सॉन्ग पर वायरल हो गया स्कूल टीचर का डांस वीडियो, यहां देखें वायरल रील
'ठुमक ठुमक' सॉन्ग पर वायरल हो गया स्कूल टीचर का डांस वीडियो, यहां देखें वायरल रील

Teacher Dance Reel: सोशल मीडिया पर टीचर और स्टूडेंट्स के कई वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन इतना प्यारा डांस वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा होगा. 

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 12, 2025, 07:53 PM IST
'ठुमक ठुमक' सॉन्ग पर वायरल हो गया स्कूल टीचर का डांस वीडियो, यहां देखें वायरल रील

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक टीचर के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है. जब तक 'ठुमक ठुमक' गाने पर मैडम अकेले नाच रही थीं. तब तक लगा कि ये नॉर्मल रील है, लेकिन जब वीडियो आगे बढ़ता है तो स्टूडेंट्स भी मैडम के साथ शामिल हो जाते हैं. अब ये प्यारा वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. 

वीडियो में कब शामिल होते हैं स्टूडेंट्स?
टीचर के साथ स्टूडेंट्स डांस करें तो ये पल अपने आप में खास बन जाता है. वीडियो देखकर लग रहा है कि टीचर और बच्चे हर पल को एन्जॉय कर रहे हैं. इसी के साथ वो नाचते-नाचते खूब हंस रहे हैं. वीडियो शुरू होता है 'ठुमक ठुमक' से. उस वक्त फ्रेम में सिर्फ मैडम जी ही नजर आती हैं. उसके बाद जैसे-जैसे गाना आगे बढ़ता है वैसे-वैसे स्टूडेंट्स फ्रेम में ऐड होते रहते हैं. ये प्यारा वीडियो लोग काफी पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा हैं. 
यह भी पढ़ें: मेहंदी प्रोग्राम में दादी ने उड़ाया गर्दा, 'कजरा रे' पर किया ऐसा जबरदस्त डांस; इंटरनेट पर छा गई अम्मा

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Karma Doma (@karmadoma_15)

इंस्टा पर किसने डाला ये वीडियो?
ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @karmadoma_15 नाम के पेज से शेयर किया गया है. आपको बता दें कि खबर लिखे जाने तक इस रील पर 22 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, 3.7 लाख से ज्यादा लोग इस रील का शेयर भी कर चुके हैं. 
यह भी पढ़ें: डांस मूव्स को इतना स्मूथ और परफेक्ट कर गया ये वर्कर, Video देखकर यूजर्स बोले- माइकल जैक्सन के बाद यही

रील देखकर क्या बोले लोग?

इस रील का देखने के बाद लोगों ने मजेदार कमेंट्स किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "और मेरी टीचर मुझे मारती थी." दूसरे यूजर ने लिखा, "कितना क्यूट है, वो बच्चे आपको हमेशा याद रखेंगे." एक यूजर ने बच्चों पर तंज कसते हुए लिखा, "मार्कस के लिए क्या क्या करना पड़ता है." दूसरे यूजर ने लिखा, "बच्चे सॉन्ग को एन्जॉय कर रहे हैं." तीसरे यूजर ने लिखा, "विनर और द ट्रेंड." चौथे यूजर ने लिखा, "हम भी ऐसे ही 'ठुमक ठुमक' करते थे टीचर के साथ जब डंडे पड़ते थे."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

