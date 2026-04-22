क्या तुम्हे पीरियड्स आते हैं, दिखाओ... टीचर ने स्टूडेंट्स से पूछा ऐसा घटिया सवाल, क्लास के सामने किया शर्मिंदा

Trending Photos
Teacher Period Proof Controversy: शिक्षा के मंदिर में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. एक पुरुष टीचर ने अपनी छात्रा से पीरियड होने का सबूत मांगने के लिए ऐसी घिनौनी मांग कर दी जिसे सुनकर लोग दंग हैं. यह मामला न केवल एक छात्रा की प्राइवेसी का उल्लंघन है, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य और गरिमा पर भी एक बड़ा प्रहार है. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद दुनिया भर के माता-पिता और लोग शिक्षक की इस हरकत को 'घिनौना' और 'अमानवीय' बता रहे हैं.
वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि एक साइंस टीचर ने छात्रा को क्लास में देरी से आने पर टोका. छात्रा ने बताया कि टॉयलेट में भीड़ होने के कारण उसे पीरियड के दौरान पैड बदलने में देरी हुई. इस पर टीचर ने विश्वास करने से इनकार कर दिया और कहा कि उसे दो हफ्ते पहले ही पीरियड हुआ था, तो दोबारा कैसे हो सकता है. हद तो तब हो गई जब टीचर ने छात्रा से कहा कि वह डस्टबिन से अपना इस्तेमाल किया हुआ टैम्पोन निकालकर लाए और पूरी क्लास के सामने सबूत दिखाए.
पंचर वाला निकला दूल्हा! बारात रोककर बीच सड़क ठीक की बाइक की टायर, असली वजह...
यह घटना उस समय हुई जब क्लास में 28 अन्य बच्चे मौजूद थे, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थे. उन सभी मासूमों के सामने एक छात्रा को इस कदर अपमानित किया गया कि वह सहम गई. टीचर की यह दलील कि पीरियड महीने में केवल एक बार पांच दिन के लिए होता है, उनकी कम अक्ल और संवेदनहीनता को दर्शाता है. लोगों का कहना है कि जिस टीचर को बच्चों को विज्ञान पढ़ाना चाहिए, उसे महिलाओं के शरीर के बेसिक फंक्शन तक का ज्ञान नहीं है.
इंटरनेट पर इस मामले ने मेडिकल बहस भी छेड़ दी है. विशेषज्ञों और आम लोगों का कहना है कि पीरियड कभी भी एक जैसा नहीं रहता. एंडोमेट्रियोसिस, पीसीओएस (PCOS) या अनियमित चक्र के कारण लड़कियों को महीने में दो बार या बहुत जल्दी पीरियड हो सकते हैं. लोगों ने सवाल उठाया है कि आखिर एक पुरुष शिक्षक किसी छात्रा के पीरियड साइकिल को 'ट्रैक' करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? यह सीधे तौर पर हैरेसमेंट का मामला है और टीचर की मानसिकता पर बड़े सवाल खड़े करता है.
वीडियो के वायरल होने के बाद हजारों लोगों ने कमेंट कर अपना गुस्सा जाहिर किया है. एक यूजर ने लिखा कि यह "पूरी तरह से घटिया" हरकत है और उस बच्ची की मानसिक स्थिति पर इसका गहरा असर पड़ा होगा. दूसरे यूजर ने कहा कि पुरुषों को पीरियड के बारे में शिक्षित करने की सख्त जरूरत है ताकि वे ऐसी बेवकूफी भरी और अपमानजनक मांग न करें. कई लोगों ने स्कूल प्रशासन से मांग की है कि इस टीचर को तुरंत बर्खास्त किया जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए.
रिपोर्ट में सलाह दी गई है कि अगर किसी भी बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार होता है, तो उसे तुरंत अपने अभिभावकों को बताना चाहिए. स्कूलों में ऐसे मुद्दों पर संवेदनशीलता बरतनी चाहिए न कि छात्रों को ही अपराधी की तरह पेश करना चाहिए.